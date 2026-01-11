אברך תבע מזונות מגרושתו בטענה שמרוויח מעט. ביהמ"ש חשב אחרת

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

אברך עני או איש עסקים אמיד? הבעל שתבע מזונות מהאישה, וחויב לשלם הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש קבע כי אברך שהגיש תביעת מזונות ילדים נגד אשתו בטענה כי הוא משתכר כ־1,100 שקל בלבד והיא - 15 אלף שקל, יהיה דווקא זה שישלם לה מזונות זמניים לילדים בסך 9,000 שקל אב לחמישה ילדים קטינים, בני 5 עד 15, אשר הוא ואשתו חיים בנפרד וילדיהם שוהים מחצית מזמנם אצל כל אחד מהם, הגיש לביהמ"ש לענייני משפחה תביעה לקבלת מזונות זמניים לקטינים מהאישה. לטענתו, הוא אברך ותלמיד כולל, אשר לומד במרבית שעות היום ונתמך על ידי גמ"ח, ובבעלותו עסק קטן לתשמישי קדושה המספק לו הכנסה חודשית ממוצעת בסך כ־1,100 שקל בחודש; מנגד האם משתכרת 15 אלף שקל בחודש. האם, באמצעות עוה"ד אסף שרעף ונילי שץ, טענה כי המשפחה הסתמכה כל השנים בעיקר על הכנסתו השמנה של האב, וחיה מתקציב של 40 אלף שקל בחודש. לטענתה, האב הוא איש עסקים שמגלגל כספים רבים בחודש, טס ומבלה, מהמר בקזינו (צורף תצלום ובו נראה, לכאורה, האב, כשהוא יושב ליד שולחן רולטה בוורנה) ועושה עסקאות בעשרות אלפי שקלים בחודש. נטען כי בעת הנישואים, במקביל למשכורת, הכניס האב לבית סכום של בין 50-30 אלף שקל בחודש במזומן. זאת, בשעה שהאם משתכרת כ־7,000 שקל בחודש ונקלעה להלוואות ולמצוקה כלכלית מאז הפרידה. השופט משה בראון דחה את תביעת המזונות של האב, וקבע כי על אף שהאב הוא שהגיש את התביעה לחייב את האם במזונות, ביהמ"ש רשאי לחייבו במזונות לטובת האם, מתוך בחינת טובת הקטינים. השופט דחה את טענת האב כי הכנסותיו מזעריות, ולאור הראיות שהוצגו על היקף ההעברות הכספיות והעסקאות במזומן, העריך את הכנסתו ב־50 אלף שקל בחודש, וקבע כי לאחר כיסוי הוצאותיו והוצאות הילדים אצלו נותרת לו הכנסה פנויה של לפחות 30 אלף שקל. משכך, חויב האב לשלם מזונות זמניים לכיסוי מלוא הוצאות הקטינים אצל האם, בסך 9,000 שקל לחודש, וכן לשלם את הוצאות החינוך והבריאות של הילדים. משמעות הפסיקה: ביהמ"ש לענייני משפחה מוסמך ורשאי לחייב צד במזונות ילדים, גם אם הוא הצד התובע את המזונות, וזאת על מנת להבטיח את צורכי הילדים מספר תיק: תלה"מ 44949-10-25 קראו עוד

האם מספיק להציג את הדירה לראשונה לרוכש כדי לגזור עמלת תיווך מהמכירה? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש דחה תביעתה של חברת תיווך לקבל דמי תיווך ממכירת נכס שהציגה לראשונה לרוכשת, לאחר שהרוכשת פנתה למתווך אחר שהצליח להוריד את המחיר בכ־200 אלף שקל חברת תיווך נכסי נדל"ן הגישה תביעה נגד לקוחה לשעבר, לאחר שרכשה את אחת הדירות שהוצגו לה ע"י התובעת. התובעת טענה, כי הנתבעת פנתה אליה בבקשה להציג לה נכס בחולון, הנכס הוצג לנתבעת והיא חתמה על הסכם תיווך המחייב אותה בתשלום דמי תיווך בשיעור של 2% משווי הנכס בתוספת מס ערך מוסף. נטען, כי הנתבעת הביעה חוסר שביעות רצון מהמחיר המוצע - 1.83 מיליון שקל. היא ביקשה להפחיתו, תוך מתן הצעה נגדית, והוצע לה לקבוע פגישת מו"מ מסודרת במשרדי התובעת עם בעל הנכס. בהמשך, נטען, ניתקה הנתבעת קשר עם נציג חברת התיווך, לא ענתה לשיחות טלפון ולהודעות ואף לא הגיבה להצעות ששלח ביחס לנכסים אחרים; עד שהתברר כי הדירה נמכרה לה במחיר של 1.65 מיליון שקל. לטענת החברה, כגורם היעיל שהוביל לעסקה, היא זכאית לתשלום דמי התיווך. הנתבעת טענה, כי התובעת הציגה לה את הנכס אך סירבה לנהל מו"מ על מחירו. הנתבעת הבהירה למתווך מטעם חברת התיווך, כי המחיר אינו תואם את תקציבה או את מצב הדירה, שנזקקה לשיפוץ נרחב - אך הוא חסם כל אפשרות למו"מ על המחיר בטענה כי המוכר מתנגד. זמן מה לאחר מכן, פנה אליה מתווך אחר, ששיווק אף הוא את הדירה הראשונה במחיר של 1.69 מיליון, ועל כן היא שלחה הודעה למתווך הראשון בשאלה אם הדירה עדיין משווקת ואם מחירה ירד, והובהר לה כי לא חל שינוי במחיר. מנגד, המתווך החדש, בשיתוף פעולה עם מתווך שלישי, ניהל מו"מ "עיקש וארוך" והצליח להפחית את המחיר לסכום של 1.65 מיליון שקל - מחיר שהוביל לרכישה. הנתבעת אף שילמה דמי תיווך לשני המתווכים שהובילו לעסקה. הרשם ניקולאי יעקובלב דחה את התביעה וקבע כי התובעת לא הייתה הגורם היעיל לכריתת חוזה מכר הנכס, אלא המתווכים החדשים שנכנסו לתמונה, ניהלו מו"מ להפחתת המחיר וביצעו פעולות נוספות לקידום המכירה. "הגם שהצגת הנכס היא פעולה מרכזית, לעיתים 'המרכזית', בפעולות השיווק והתיווך, במקרה דנן לא היה בכך די כדי להביא לחתימה על עסקת המכירה", ציין הרשם. משמעות הפסיקה: הצגת דירה היא פעולה מהותית, שבה פעילות שיווק ותיווך; אך לא בכל פעם שבה מתווך מציג דירה, הוא ייחשב הגורם היעיל בכריתת חוזה המכר מספר תיק: תאד"מ 17780-07-24 קראו עוד