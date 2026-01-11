תחום ההלוואות החברתיות הולך ונעלם. חברת האשראי בלנדר של משפחת אביב מדווחת הבוקר (א') כי תפסיק להעמיד הלוואות חדשות במערכת תיווך האשראי שלה (P2P). לדברי החברה, הפסקת מתן ההלוואות החברתיות על־ידה נובעת "בעיקר משינויים מהותיים שחלו בשנים האחרונות בסביבת הריבית, אשר גרמו לקיטון בהפקדות למערכת, וכתוצאה ישירה מכך לקיטון בהיקף ההלוואות המועמדות ללווים ולשחיקה של קרן הביטחון".

בעלי המניות בבלנדר כוללים את משפחת אביב. האב דורון אביב, מבעלי קבוצת אביב בתחום הנדל"ן, מחזיק ב-17% מהון המניות של בלנדר. בנו, ד"ר גל אביב, מכהן כמנכ"ל החברה והוא בעל המניות הגדול בה (17.3%). אחיו, בועז אביב, הוא אחד מבעלי המניות בבלנדר, מחזיק בעוד 4.5% ומשמש כדירקטור וכמשנה למנכ"ל.

בבלנדר ציינו כי "החברה ממשיכה בפעילות מתן אשראי בנקודות מכירה (BNPL)". מדובר במתן הלוואות ללקוחות ברשתות קמעונאות ברכישות של מוצרים יקרים יחסית, כמו מכשירי חשמל יקרים או רכישת מטבחים וכיוצא באלו. בלנדר תתמקד בפעילויות "בהן קיים יתרון תחרותי לחברה, וזאת כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, שמטרתה מיקוד הפעילות העסקית ושיפור מתמשך ברווחיות".

באשר לתיק ההלוואות החברתי (P2P), הוא יהפוך בפועל למה שמכונה בשוק תיק ב"ראן־אוף". כלומר, החברה תמשיך לנהל ולתפעל אוותו באופן מלא, תוך מתן שירות למלווים וללווים עד למיצוי התיק.

בלנדר הונפקה בתחילת פברואר 2021, כחלק מגל ההנפקות הגדול של תקופת הקורונה. למרות שבשנה האחרונה, עלה מחיר המניה של החברה בכ-50% לשווי שוק של 84 מיליון שקל, עדיין מדובר באכזבה למשקיעים, שכן מניית החברה צנחה ב-88% ביחס למחירה בעת ההנפקה.

גם טריא סבלה מבקשות רבות למשיכת כספים מוקדמת

הודעתה של בלנדר מצטרפת להודעה אחרת מצידה של שחקנית נוספת בתחום שנסחרת בבורסה - חברת טריא ישראל , של קבוצת לוזון של עמוס לוזון (21%) ובעלי המניות המייסדים: אייל אלחיאני (11%), ורדה לוסטהויז (10%) ואחרים. פעילותה של טריא החלה בעיקר בתחום ההלוואות החברתיות (P2P), והתרחבה בהמשך גם למשכנתאות.

ב-24 בדצמבר האחרון, פרסמה החברה הודעה לפיה התקשרה חברת המשכנתאות שלה, נאוי את לוזון, בהסכם נוסף עם תאגיד בנקאי ישראלי לקבלת שירותים בנקאיים בסכום של 400 מיליון שקל, לצורך מימון הפעילות שלה. טריא סבלה גם היא מבקשות מסיביות למשיכת כספים מוקדמת מצד הלקוחות שלה בשנתיים האחרונות - בקשות שנבעו מהעלייה המהירה בגובה הריבית. בפועל, היא החליטה לשרת את מפקידי הכספים, לפנים משורת הדין, ולפעול לממש את תיק הנכסים שלה, שנבנה בעיקר עם שימוש בנדל"ן (דירות מגורים) כבטוחה. כעת, ההערכות בשוק הן שטריא צפויה להשלים את החזרת כספי המפקידים שביקשו למשוך את כספם. מניית טריא עלתה אמנם ב-24% בשנה החולפת, אך נחתכה בכמחצית בשלוש השנים האחרונות. היא נסחרת בשווי שוק של 160 מיליון שקל.