הבורסה בת"א, בניהולו של איתי בן זאב, עשתה בסוף השבוע האחרון היסטוריה, כשלראשונה התקיים בה המסחר ביום שישי. התקווה הגדולה בבורסה היא שהמעבר ממסחר ביום ראשון ליום שישי יביא לכניסתה של ישראל למדד MSCI אירופה של המדינות המפותחות, לכניסה של יותר משקיעים זרים להשקעה במניות הבורסה ולגידול במחזורי המסחר - ולכן גם בהכנסות של הבורסה עצמה.

בינתיים, את יום המסחר הראשון שלה בשישי, הבורסה בת"א יכולה לסכם באופן חיובי. לצד העלייה הנאה במדדים, מחזור המסחר הכולל בשוק המניות הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל, כ-26% יותר מאשר הממוצע בימי ראשון בשנה האחרונה (1.5 מיליארד שקל) וזינוק של יותר מ-70% ביחס למחזורים ביום זה בשנת 2024.

הצלחה נוספת נרשמה ביום שישי האחרון כשחלקם של המשקיעים הזרים בלט במיוחד. בעוד שבימי ראשון אשתקד עמדה פעילות הזרים בממוצע על כ-13% ממחזורי המסחר בבורסה, הרי שביום שישי הראשון היא טיפסה לכ-25% - נתח פעילות כפול, ובכסף: 482 מיליון שקל. לצד זאת, המשקיעים הפרטיים (ריטייל) הראו אף הם נוכחות ערה וריכזו מחזור מסחר יומי של כ-220 מיליון שקל (11.6% מהמחזור).

בתוך כך, פרסמה הבורסה את תוצאות שבוע המסחר הראשון שבו נערך מסחר בין הימים שני עד שישי. ה​מחזור היומי הממוצע (במניות) עמד על כ-4.7 מיליארד שקל, עלייה של 35% ביחס לממוצע היומי שנרשם בחודש דצמבר 2025. כמו כן, נמסר כי ​פעילות המשקיעים הזרים עלתה בשיעור של כ-32% למחזור יומי ממוצע של 912 מיליון שקל, אשר היווה כחמישית מהמחזור הכללי.

העלייה במחזורי המסחר, כך מעריכים בבורסה, התרחשה "על רקע המעבר לימי המסחר החדשים, מה שמעלה את האפשרות כי הגידול בנזילות קשורה גם להתאמת ימי הפעילות למשקיעים הבינלאומיים, בנוסף לתנאי המאקרו הכלכליים".

​יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, ציין כי "הנתונים הראשוניים מיום שישי האחרון מלמדים על גידול בפעילות המשקיעים הזרים, שנרשם בין היתר על חשבון פעילותם של הגופים המוסדיים המקומיים. מעניין לציין כי גם משקיעי הריטייל הפגינו נוכחות ביום שישי, עם מחזור שהיה גבוה במעט מהממוצע שלהם בימי ראשון בדצמבר".

מניית הבורסה זינקה בכמעט 20%

עם או בלי קשר, לקראת המסחר ביום שישי, מניית הבורסה בת"א זינקה בכמעט 20% בשבוע שקדם לו. כך, מאז 1 בינואר היא הוסיפה כמעט 2 מיליארד שקל לשווי השוק שלה, שחצה את רף ה-10 מיליארד שקל - לא רחוק מהמקום שממנו נכנסים למדד הדגל שלה עצמה, ת"א 35.

בבורסה בת"א אין כיום בעל עניין המחזיק ב-5% או יותר מהמניות, לאחר ששתי המשקיעות הזרות הגדולות במניותיה, קרן מניקיי האוסטרלית וקרן של חברת התרופות נובונורדיסק, מימשו אשתקד את עיקר מניותיהן ברווח גדול. הגורם היחיד שמדווח כבעל עניין הוא המנכ"ל בן-זאב שברשותו נתח של 3.7% ממניות הבורסה, בשווי של 384 מיליון שקל על הנייר.