טורק (Torq)

חד קרן חדש בסייבר: טורק מגייסת לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר

חברת הסייבר מתל אביב מגייסת 140 מיליון דולר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר בהובלת מרלין ונצ'רס, קרן ההון סיכון האמריקאית שהשקעותיה בישראל מנוהלות על ידי שי מישל

אסף גלעד 19:18
מייסדי טורק. מימין: אלדד לבני (CINO), לאוניד בלקינד (CTO) והמנכ''ל עופר סמדרי / צילום: גיא חמוי
מייסדי טורק. מימין: אלדד לבני (CINO), לאוניד בלקינד (CTO) והמנכ''ל עופר סמדרי / צילום: גיא חמוי

חברת הסייבר טורק (Torq) מתל אביב מגייסת 140 מיליון דולר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר בהובלת מרלין ונצ'רס, קרן ההון סיכון האמריקאית שהשקעותיה בישראל מנוהלות על ידי שי מישל.

בין המשקיעים בחברה גם המשקיעים הקיימים: אינסייט פרטנרס (מהמשקיעות המרכזיות בוויז), גרינפילד, אבולושן, נוטבל (לשעבר GGV) וזרוע ההשקעות של ג'יי. פי. מורגן. החברה מדווחת על צמיחה של 300% בהכנסות בעקבות אימוץ נרחב של סוכני ה- AI שלה בקרב ארגונים, ומתכוונת להרחיב את פעילותה בקרב הגופים הפדרליים - תחום בו פעילה מרלין ונצ'רס כקרן אמריקאית שמקורותיה מתעשיית הביטחון האמריקאית.

