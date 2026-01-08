חברת הטרוול־טק השבדית Etraveli Group הודיעה היום (ה') על רכישת סטארט־אפ הבינה המלאכותית הישראלי וונריקס (Wenrix), בעסקה שמוערכת על־ידי גורמים בענף בכ־200 עד 300 מיליון דולר, זאת בכפוף לעמידה באבני־דרך עתידיות.

● המיליונרים החדשים והשקל שמתחזק: גל האקזיטים בהייטק מזרים הון עתק למשק

● רכישה שנייה בשלושה חודשים: היוניקורן פיירבלוקס רוכש חברת פינטק ישראלית ב־130 מיליון דולר

וונריקס, החברה הנרכשת, פיתחה פלטפורמה המבוססת על אלגוריתמים לחיזוי מחירי טיסות ואוטומציה של תהליכי הזמנה, המשמשת סוכנויות נסיעות מקוונות וחברות לניהול נסיעות עסקיות.

לפי וונריקס, הטכנולוגיה שלה נשענת על ניתוח היקפי דאטה גדולים במיוחד, בהיקף של מיליארדי הצעות מחיר ביום, ומשולבת בפעילות השוטפת של שחקנים מרכזיים בשוק התעופה.

החברה פועלת בשוק הזמנת הטיסות העולמי, שמוערך בכ־300 מיליארד דולר בשנה, וב־2025 נמכרו באמצעות הפלטפורמה שלה טיסות בהיקף של יותר מ־14 מיליארד דולר.

עוד לפי החברה עצמה, וונריקס מציגה הכנסות שנתיות חוזרות של מעל 20 מיליון דולר, רווחיות של יותר משנתיים וקצב צמיחה שנתי של כ־40%.

תישאר עצמאית ותתרחב בישראל

וונריקס הוקמה בשנת 2018 על־ידי עמיר בלאיש, תור לילו וארמון אברהמי, יוצאי יחידת 8200, ומעסיקה כיום כ־80 עובדים, מהם כ־60 בישראל.

לפי החברה, לאחר השלמת העסקה תמשיך וונריקס לפעול כחברה עצמאית תחת הנהלתה הנוכחית, ותגדיל את מצבת כוח־האדם שלה לכ־130 עובדים עד סוף השנה, בדגש על הרחבת פעילות המחקר והפיתוח בתל אביב.

עד כה גייסה החברה כ־23 מיליון דולר, כאשר את סבב הגיוס האחרון, בשנת 2023, הובילה קרן אינסייט פרטנרס. ליעד אגמון שימש כחבר דירקטוריון עד הרכישה.

בין המשקיעים גם משה רפיח, לשעבר מנכ"ל Travel Fusion וסקייסקאנר, משפחת נפתלי באמצעות Net Capital Ventures, זרוע ההשקעות של מייסדי ביג מרכזי הקניות, וכן משקיעי אנג'ל מענף התיירות.

עבור Etraveli, שפועלת כיום בלמעלה מ־75 מדינות ומפעילה מותגים כמו Gotogate ו־MyTrip, הרכישה נועדה לחזק את פעילות ה־B2B ולשלב יכולות בינה מלאכותית עמוק יותר בתשתיות ההזמנה שלה, כך לפי החברה עצמה.