חברת הסייבר הישראלית סייארה מודיעה היום (ד') רשמית על השלמת סבב גיוס בהיקף של 400 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 9 מיליארד דולר - פי שלושה מהשווי שבו הוערכה לפני כשנה בלבד. מדובר בסבב גיוס נוסף שמושלם כחצי שנה בלבד לאחר הסבב הקודם ומביא את סך ההשקעות בחברה ליותר מ־1.7 מיליארד דולר.

את סבב הגיוס הובילו קרנות המנוהלות על־ידי ענקית ההשקעות בלקסטון, בהשתתפות כלל המשקיעים הקיימים, בהם סייברסטארס, לייטספיד, סקויה קפיטל, אקסל, רד פוינט וספארק קפיטל.

סייארה פועלת בתחום אבטחת הדאטה הארגוני ומתמקדת בהגנה על מידע רגיש המאוחסן בענן, במאגרי נתונים ובמערכות בינה מלאכותית. לפי החברה, על רקע האימוץ המואץ של פתרונות GenAI וסוכני AI אוטונומיים בארגונים, גובר הביקוש לפתרונות המאפשרים נראות, שליטה והגנה על המידע שמזין מערכות אלה.

עוד מציינים בסייארה כי בגל ההטמעות הראשוני של AI, קצב האימוץ הקדים את מנגנוני הממשל והאבטחה והפך את הדאטה לאחת מנקודות התורפה המרכזיות של ארגונים.

סייארה הוקמה בשנת 2021 על־ידי יותם שגב, המכהן כמנכ"ל, ותמר בר־אילן, סמנכ"לית הטכנולוגיות, שניהם בוגרי תוכנית תלפיות ויחידת 8200. החברה מדווחת כיום על צמיחה מהירה, עם גידול של יותר מפי 3.4 בהכנסות בשנה האחרונה, ומשרתת כיום כ־20% מחברות פורצ'ן 500.

סייארה מעסיקה כיום למעלה מ־1,100 עובדים בכ־15 מדינות בצפון אמריקה, באירופה, במזרח התיכון ובאסיה. עוד לפי הודעתה, כספי הגיוס מיועדים להמשך פיתוח המוצר, להרחבת פעילות החברה בתחום אבטחת ה־AI ולהגדלת צוותי החברה, על רקע הביקוש הגובר מצד לקוחות ארגוניים.

בבלקסטון ציינו כי ההשקעה משקפת את ההערכה הגוברת לחשיבות אבטחת הדאטה בעידן הבינה המלאכותית. "ככל שארגונים משלבים AI בליבת הפעילות שלהם, הצורך להגן על המידע הופך לקריטי", נמסר מהקרן.

עוד נמסר כי "סייארה מציגה קצב צמיחה ויכולות ביצוע שממצבים אותה כשחקנית מובילה בשוק לטווח ארוך".