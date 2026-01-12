ארקין ביו מקימה קרן ארלי סטייג' נוספת בהיקף של 100 מיליון דולר

קבוצת ארקין, המתמחה בהשקעות במדעי החיים ותחומים נוספים, הודיעה על הקמת קרן שלישית להשקעה בחברות ביוטק בשלבים מוקדמים, ארקין ביו וונצ'רס III. היקף הקרן יעמוד על 100 מיליון דולר. זוהי קרן נוספת ברצף של קרנות ביומד שגויסו מאז סיום המלחמה במקביל להתאוששות תחום הביומד בארה"ב. בחודשיים האחרונים גויס הון לקרנות A-Squared (גם היא מקבוצת ארקין), אלייב ופיטנגו הלת'.

● ראיון | "בשוק כבר מבינים שהמשקל של אנבידיה טמון בקישוריות - שנולדת בישראל"

● חד קרן חדש בסייבר: טורק מגייסת לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר

המשקיעים העיקריים בארקין ביו וונצ'רס III לצד קבוצת ארקין קפיטל עצמה, הם מוסדיים ישראלים, וביניהם הפניקס , כלל ביטוח וקרנות הפנסיה של עמיתים. הקרן משקיעה לאו דווקא בחברות ישראליות, וקרן ארקין ביו וונצ'רס II, שהוקמה ב-2020, כמעט ואינה השקיעה בחברות ישראליות.

לקבוצת ארקין גם קרן הון סיכון להשקעה בשלבים מאוחרים, ארקין ביו קפיטל, בהיקף של כ-300 מיליון דולר, וכן קרנות להשקעה בחברות ציבוריות בתחום הרפואי וכן קרן בתחום הבריאות הדיגיטלית. כך, שעם השלמת גיוס הקרן החדשה, ארקין ביו מנהלת כיום סך כולל של מעל ל-600 מיליון דולר המיועדים להשקעות בתחום הרפואי. לקבוצת ארקין כולה נכסים בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, בהם קרנות הון סיכון, קרנות גידור והשקעות ישירות, גם בתחומי הטכנולוגיה, הנדל"ן ועוד.

ארקין ביו ונצ'רס III היקף הקרן: 100 מיליון דולר

מנוהלת על ידי: ד"ר פיני אורבך

מנדט: השקעה של כ-8-10 מיליון דולר בחברה, בכ-10 חברות ביוטק בשלבים מוקדים, עד ניסויים בבני אדם, בכל העולם

השקעות עד כה: Skylar Bio - תרפיה גנטית לחרשות

משקיעים עיקריים בקרן: ארקין קפיטל, הפניקס, כלל ביטוח וקרנות הפנסיה של עמיתים

חברות מעניינות מקרנות ארקין ביו וונצ'רס הקודמות: UroGen Pharma, Cross Therapeutics, Impact Bio, cCam Biotherapeutics, Bluejay Therapeutics, Centessa Pharmaceuticals , ו-Hi-Bio

קרנות הון הסיכון להשקעה בביוטק של הקבוצה מנוהלות על ידי ד"ר פיני אורבך. מהחברה נמסר כי הקרן מנציחה את זכרו של אלון לזרוס, שהיה מנהל השקעות ביומד בארקין אחזקות, והיה מעורב מאוד בהקמת הקרן.

בשיחה עם גלובס, הסביר אורבך כי: "גייסנו כ-100 מיליון דולר, כדי לבצע כ-8-10 השקעות, כאשר בכל חברה נשקיע סביב ה-10 מיליון דולר. הקרן הקודמת שלנו הייתה קצת יותר גדולה, אך כעת גם קצת יותר קשה לגייס הון והגודל הזה גם מתאים לנו מבחינת כמות העסקאות הרלוונטיות שאנחנו רואים ומחיריהן.

"החברות ישובו להתעניין גם בחברות היותר צעירות כולל בישראליות"

"אנחנו שואפים להשקיע בחברות עד שלב הוכחת ההיתכנות בבני אדם ומכוונים לחברות שלא ידרשו גיוסים נוספים אחרי הגיוס בו נשתתף כדי להגיע לניסויים הקליניים. אנחנו מכירים חברות שגייסו בשנים 2022-2020 גם 100 מיליון דולר, השקיעו אותם ברעיון או פלטפורמה טכנולוגית ועוד לא הגיעו לניסויים. מכך אנחנו רוצים להימנע. פלטפורמות לא מקבלות היום ערך, אלא המוצר המוביל של כל חברה".

אורבך אומר כי בתקופה הזו, תשומת הלב של קרנות עולמיות פחות ממוקדת בחברות צעירות כמו אלה בהן מעוניינת הקרן להשקיע וזוהי הזדמנות עבורה. אלה חדשות פחות טובות לחברות הצעירות בשוק הישראלי. "אבל המטוטלת תחזור", משוכנע אורבך, "אחרי שיירכשו הנכסים הטובים ביותר בשלבים מתקדמים, החברות הרוכשות ישובו להתעניין גם בחברות היותר צעירות כולל בישראליות", הוא מוסיף כי הצלחה של קרן עם משקיעים מוסדיים ישראלים בתחום הביומד, גם אם רוב ההשקעות זרות, תורמת לאקוסיסטם הביומד הישראלי. "זה יאפשר לנו לקחת יותר סיכונים בהמשך וזה כולל גם יותר השקעות בחברות ישראליות".

התחומים שהקרן סימנה בעולם הביוטק הם אונקולוגיה, נאורולוגיה, אימונולוגיה, מחלות דלקתיות, מחלות נדירות ותרפיה גנטית. ההשקעה הראשונה כבר בוצעה, בחברת Skylar Bio שעוסקת בעריכה גנטית לטיפול בילדים חרשים. "החברה הזו דווקא מתקדמת יחסית לעומת החזון שלנו ועומדת כבר להיכנס לניסוי קליני ראשון עם עשרה ילדים עוד השנה", אומר אורבך. "טיפול בילדים חרשים ושיפור השמיעה שלהם זה בהחלט משהו שאשמח יום אחד להגיד לנכדים שלי שהייתי מעורב בו". בחברה כבר השקיעו הקרנות המובילות האמריקאיות ARCH ואומגה, וכניסתה של ארקין להשקעה איתן מעידה על ההערכה כלפיה בשוק הבינלאומי.

רוצה לראות תמיכה של המדינה

אורבך היה רוצה לראות תמיכה של המדינה שונה מזו המוצעת היום בתחום הביוטק: "הייתי רוצה לראות כאן הקמה של חברת תרופות אינובטיבית (Innovatibe) גדולה, כמו נובו נורדיסק הישראלית. אפשר לבנות אותה על ידי רכישה של מוצרים קיימים, כדי ליצור הכנסות וערוצי הפצה, במקביל לפיתוח של מוצרים חדשים, ואנחנו יודעים שמוצר אחד מצליח יכול להרים חברה כזו.

"נכון, יש לנו את טבע וגם לה יש מוצרים אינובטיביים מוצלחים, אבל טבע היא חברה גנרית ולא אינובטיבית ב-DNA שלה, ולא עשתה רכישה משמעותית מאז אקטביס, בגלל הטראומה שזה עשה לה. אז אני אומר - בואו נקים עוד חברה. אבל לצערי אין כרגע מי שירים את זה".