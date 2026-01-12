חברת הביוטק האמריקאית אינסיטרו (Insitro), שהקימה פרופ' דפנה קולר, רוכשת את חברת קומביינבל (CombinAble.AI) הישראלית, שהוקמה בסטודיו AION Labs לפני כשנתיים בלבד. סכום הרכישה (שלא פורסם) אינו גדול. אולם משמעות העסקה היא כי אינסיטרו תהפוך את החברה לאתר פיתוח שלה בישראל. זו רכישה בולטת של חברה ישראלית בתחום ה־AI לפיתוח תרופות, תחום שבו ישראל הופכת בהדרגה למובילה, והאקזיט הראשון של סטודיו AION, שהוקם ב־2021.

אינסיטרו, שהוקמה ב־2018, גייסה מעל ל־700 מיליון דולר לפי שווי של מעל ל־2 מיליארד, יש לה שיתופי פעולה עם חברות תרופות מובילות, מוצרים שאחד מהם צפוי להיכנס לניסויים קליניים השנה והיא מעסיקה מאות עובדים בארה"ב, פולין ומלזיה.

Insitro (אינסיטרו) 1חברה אמריקאית המשתמשת ב־AI לפיתוח תרופות 2הוקמה בשנת 2018 ע"י דפנה קולר 3מעסיקה מאות עובדים בארה"ב, פולין ומלזיה 4מנהלת שיתופי פעולה עם חברות תרופות מובילות

עסקה סינרגטית

בראיון בלעדי עם גלובס, שיפורסם במלואו ביום חמישי הקרוב, אמרה קולר כי אינסיטרו שקלה בעבר להקים אתר פיתוח בישראל, "אך אי אפשר לעשות זאת בלי למצוא את האדם הנכון לגבש את הצוות הנכון ולהוביל את הפעילות. נעם כץ (מנכ"ל קומביינבל שיוביל כעת את אינסיטרו ישראל) הוא האדם הנכון, וכבר גייס סביבו צוות קטן ומצוין".

קולר מסבירה כי "העסקה הזו סינרגטית, ומוסיפה לנו יכולות שלא היו לנו וחיפשנו. אינסיטרו שואפת להחזיק בכל היכולות החישוביות לפיתוח תרופות, מהבנת המנגנונים הביולוגיים של מחלות, דרך גילוי מטרות לתרופות ועד פיתוח התרופות עצמן - וכעת אנחנו הרבה יותר קרובים לכך. כבר יש לנו יכולות פיתוח בתחום המולקולות הקטנות, ואילו קומביינבל פיתחה מערכת ייחודית לפיתוח תרופות מבוססות נוגדנים.

"היום כאשר רוצים לפתח תרופה טובה, עושים אופטימיזציה של כל אחת מהתכונות שלה בנפרד, ובדרך כלל כדי לשפר תכונה אחת, נאלצים 'לדפוק' תכונה אחרת. קומביינבל פיתחה מערכת AI, שיכולה לקחת בחשבון את כל התכונות בבת אחת, כדי להגיע לתוצאה האופטימלית - הכי טובה שיש, ולא הכי טובה שהגעת אליה לפני שהתייאשת".

לגבי ההחלטה להקים פעילות בישראל היא אומרת: "אני מבקרת בישראל כל הזמן, ולא חשה סיכון חריג לעומת מקומות אחרים. נקווה שדברים שקרו, לא יקרו שוב. המשקיעים שלי לא התנגדו בשום צורה להקמת אתר בישראל, בעיקר כאשר הסברנו להם מהן היכולות שאנחנו רוכשים כאן, שמיתרגמות לא רק לכסף, אלא גם לבריאות של אנשים".

קולר נבחרה ב־2024 לאחת מבין 100 האנשים המשפיעים בעולם בתחום ה־AI ע"י מגזין הטיים. היא השלימה תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בגיל 17 ודוקטורט בסטנפורד בגיל 25, מונתה לפרופסור בסטנפורד בגיל 36 - וכבר בתפקיד זה עסקה ב־AI לתחום התרופות.

ב־2012 עשתה שינוי קריירה מפתיע והקימה מתוך סטנפורד את חברת קורסרה (Coursera) ללמידה מקוונת, אשר מציעה אלפי קורסים מקוונים, ונסחרת בבורסה של ניו יורק לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר (בקורונה הונפקה לפי שווי של 5.8 מיליארד). אולם כבר ב־2018 חזרה קולר לעסוק ב־AI לתרופות והקימה את אינסיטרו.

בראיון למהדורת הסופ"ש של גלובס, היא מדברת בין היתר על המהפכה המתרחשת כעת בתחום הביולוגיה החישובית, עתיד הלימודים בעידן ה־AI והסיכוי שהיא עצמה תחזור לארץ.

"היה קליק מיידי"

קומביינבל הישראלית הוקמה כאמור בסטודיו AION. זוהי פלטפורמה ייחודית לייזום חברות בתחום ה־AI לפיתוח תרופות בבעלותן של פייזר, אסטרהזנקה, מרק הגרמנית, טבע, קרנות IBF ו־AMITI ו־AWS, חברת הענן של אמזון, ובשיתוף רשות החדשנות. את החברה מנהל מתי גיל.

החברות השותפות ב־AION מגדירות לסטודיו אתגרים בתחום ה־AI, והיא מקיימת אירועי Boot Camp ומפגישה סביב כל אתגר צוותים המורכבים ממובילים בתחום מכל העולם, במטרה לבחור צוות מוביל ולהקים חברה סביב אותו אתגר בישראל.

גם קומביינבל הוקמה כך, כשד"ר דריה קוך, פיזיקאית גרמניה ללא קשר קודם לישראל, הובילה את הצוות הזוכה בבוט קאמפ בנושא תכנון תרופות במולקולות גדולות. גיל, מנכ"ל AION, גייס לניהול החברה את כץ, ד"ר ל־AI ובעבר בכיר בחברת Iluria, שפיתחה תוכנה לניטור השפעת תרופות להפרעת קשב.

לגבי הקשר עם אינסיטרו מספר כץ: "מתי הכיר את סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה פיליפ טגרי, וידע שזה סוג הפתרונות שהוא מחפש. כך נוצר הקשר בינינו והיה קליק מיידי, גם ברמה האישית".

לדבריו "ע"פ פרוייקטים שעשינו עם חברות הפארמה ששותפות ב־AION, הוכחנו שהטכנולוגיה מאפשרת לפתח נוגדנים טובים כמו המוצרים הטובים ביותר הקיימים בשוק או יותר, בלי תהליך של ניסוי וטעיה מול המעבדה. אנו מעריכים כי הגישה שלנו יכולה להוריד את עלויות הפיתוח ב־80%, ובעיקר לחסוך כישלונות בשלבי פיתוח מאוחרים".

