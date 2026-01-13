להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

תקציר הבדיקה: הטענה: 59% מתושבי תראבין הצביעו לליכוד

מה נכון: בקלפי ביישוב תראבין (להבדיל מהשבט), 59% ממהצביעים הצביעו לליכוד בבחירות האחרונות. גם במערכות בחירות קודמות המפלגה זכתה לשיעורי תמיכה משמעותיים ביישוב

הציון: נכון

היישוב הבדואי תראבין שבנגב היה לאחרונה מוקד לאירועים אלימים שהובילו למבצעים משטרתיים נרחבים. ח"כ יואב סגלוביץ' תקף את אוזלת־היד של הממשלה, והציע הסבר מעניין לפוזיציה הבעייתית שלה מול אנשי היישוב: "59% מתושבי תראבין הצביעו ליכוד", אמר במליאת הכנסת. האומנם?

כשניגשנו לתוצאות ההצבעה, גילינו ממצא מעניין. בתראבין א־צאנע יש שתי קלפיות: אחת ל"יישוב" ושנייה ל"שבט". הקלפי הבודדת של "ישוב" נמצאת בבית הספר היסודי תארבין, שנמצא בתוך היישוב תראבין א־צאנע. הקלפי הבודדת של "שבט" נמצאת בבית ספר אבו באכר, הממוקם בכלל בתל שבע, כ־25 דקות נסיעה מתראבין.

א', מומחה לחברה הבדואית שמפאת רגישות הדברים ביקש לשמור על אנונימיות, הסביר לנו כי מי שתחת "שבט" הם אנשים שלא עברו ליישוב המוכר, ולכן מוזמנים להצביע בקלפי שבטית. "תראבין זה היישוב הערבי היחידי שהוקם אחרי 1948", א' מוסיף, "כי לא מדובר בשבט שהכפר שלו הוקם על אדמתו אלא בשבט שקיבל קרקע חדשה, והרבה עברו אליה".

אז האם ביישוב תראבין א־צאנע מפלגת השלטון זוכה לתמיכה רחבה? התשובה המפתיעה היא כן. הליכוד קיבלה 58.85% מהקולות בבחירות האחרונות (2022), כשלמקום השני הגיעה רע"ם, עם 35.8% מהקולות. אם כי צריך לסייג ולומר ששיעור ההצבעה ביישוב עמד על פחות מ־40%, כך שבפועל 22% מבעלי זכות ההצבעה הצביעו לליכוד.

ומדוע תושבי תראבין תומכים בליכוד? א' מצייןכי "זה קורה בגלל שני דברים: ההרגשה שהם פחות מחוברים לחברה הבדואית או הערבית בארץ, ושמנהיג השבט עבד תראבין הוא חבר מרכז ליכוד. רוב החברה הבדואית בנגב מצביעה לרע"ם, בגלל שהיא חברה שמרנית וכי רע"ם תחת מנסור עבאס אימצה שיח אזרחי שיותר מדבר לחברה הזו מהשיח הלאומי. יש מתח בין־שבטי בנגב, ותראבין לא נתפס כחלק מהחברה הבדואית כי הבנים שלו משרתים בצבא והוא מואשם בציונות". 

השורה התחתונה: דברי סגלוביץ' נכונים. כ־60% מהמצביעים בתראבין א־צאנע הצביעו בשתי מערכות הבחירות האחרונות לליכוד, וגם לפני כן שיעור ההצבעה למפלגה ביישוב היה משמעותי.

תחקיר: אוריה בר־מאיר ועמרי סלע