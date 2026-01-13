האיום החדש של טראמפ על איראן, והמדינות שעשויות להיפגע

המחאות באיראן מסלימות ומתרחבות, תוך ניסיונות המשטר לשבש את התקשורת ולפגוע במוחים. במקביל, גובר הלחץ האמריקאי על משטר האייתוללות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העלה השבוע את רף האיומים כאשר הכריז כי כל מדינה שתמשיך "לעשות עסקים" עם איראן - תעמוד בפני מכסים בגובה של 25%. "צו זה הוא סופי", כתב טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth.

● בארה"ב בטוחים: לישראל יש יד בהיחלשות המשטר האיראני

● המעורבות של מאסק והגיבוי הטורקי המפתיע: הגורמים שעשויים להכריע לאן תלך המחאה באיראן

כאשר המצב הכלכלי באיראן מחמיר עם שחיקת הריאל האיראני, שעומד על כ־1.4 מיליון ריאל לדולר - מדובר באיום משמעותי. לשם השוואה, בינואר עמד הריאל על 810 אלף לדולר, ובמהפכה האסלאמית ב־1979 - על 70 ריאל לדולר בלבד. נוסף על המטבע המקומי שהולך וקורס, קצב האינפלציה השנתי במדינה עומד על 52.6%, ומנתונים רשמיים של איראן עולה כי הכלכלה המקומית התכווצה ב־0.6% במחצית הראשונה של השנה.

שותפות הסחר שייפגעו

אם הנשיא האמריקאי אכן יעמוד בהבטחתו, שורת מדינות שסוחרות עם איראן עשויות להיפגע, בהן גם מדינות המערב כמו גרמניה, בריטניה ואפילו ארה"ב עצמה. עם זאת, יחסי הסחר בין אותן מדינות לאיראן הם בהיקף מינימלי של עשרות עד מאות מיליוני דולרים בשנה. מנתוני הבנק העולמי עולה כי טהרן מייצאת סחורות ליותר מ־145 שותפות סחר שונות, כאשר רוב היצוא שלה הוא של מוצרי דלק והיבוא בעיקרו הוא של סחורות כמו ירקות וציוד תעשייתי.

שותפת הסחר הגדולה ביותר של איראן היא סין. נכון לשנת 2024, היקף המסחר בין המדינות עמד על 32.4 מיליארד דולר. על פי ההערכות, באותה שנה, בייג'ינג רכשה יותר מ־80% מהנפט שאיראן ייצאה דרך הים.

גם איחוד האמירויות וטורקיה משמשות שותפות סחר משמעותיות של איראן. על פי ארגון הסחר העולמי (WTO), היקף המסחר בין המדינות הגיע ל־28.2 מיליארד דולר ו־17.3 מיליארד דולר, בהתאמה. מעבר להן, גם פקיסטן, אפגניסטן ועומאן מהוות שותפות סחר, כאשר כל אחת מהן מחזיקה בנתח של כ־2% מהסחר הבינלאומי של איראן.

בניגוד לכל אלו, הסחר עם הודו - הכלכלה השנייה בגודלה באסיה - נותר שולי. נכון לשנת 2024, הסחר הדו־כיווני בין המדינות הסתכם ב־3.6 מיליארד דולר, קרי 0.15% מסך המסחר של הודו. בעבר הייתה איראן ספקית הנפט הגולמי השלישית בגודלה להודו, אך ניו דלהי הפסיקה את הרכישות בשנת 2019, לאחר שארה"ב החזירה את הסנקציות על טהרן.

לצד זאת, להודו יש אינטרסים אסטרטגיים ברורים בשמירה על קשרים עם איראן. נמל צ'בהאר האיראני משמש עבורה שער חיוני לאפגניסטן ולמרכז אסיה, ומאפשר לה לעקוף את יריבתה האזורית פקיסטן. ב־2024 הודו חתמה על הסכם ארוך טווח עם איראן להפעלת הנמל האסטרטגי הזה, מהלך שנועד להרחיב את טביעת הרגל האזורית שלה ולחזק את נגישותה לשווקים באסיה המרכזית.

חריגה מסמכויות הנשיא?

לטענת טראמפ, גזרת המכס החדשה תיכנס לתוקף באופן מיידי, אולם הנשיא האמריקאי לא סיפק פרטים מספיקים על אופן היישום המעשי. לא ברור האם המכסים יוטלו באופן גורף על כל המדינות ללא יוצאת מן הכלל, כולל בנות ברית ושותפות סחר מסורתיות, או שיהיו הבחנות בין מדינות. כמו כן, לא ברור האם המכס יחול על כלל הסחורות המיובאות - מחומרי גלם ועד מוצרי צריכה - או שיהיו קטגוריות שיזכו לפטור או להקלה.

חוסר הבהירות הזה עלול ליצור אי־ודאות משמעותית בשווקים הגלובליים. לפעולה זו יש פוטנציאל לשבש את יחסי הסחר של ארה"ב עם שותפותיה, לעורר גלי תגמול ממדינות שיושפעו מהמכסים - ואף להשפיע על שרשראות אספקה עולמיות. בין השאר, הטלת מכסים נוספים של 25% על מוצרים מסין עלולים לשבש את הסכם הסחר עליו ניהל טראמפ מו"מ עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השנה שעברה.

מעל לכל, מרחפת החלטה צפויה של בית המשפט העליון בארה"ב שעשויה לשנות את כללי המשחק. השופטים אמורים להכריע בשאלה המשפטית - האם מכסי טראמפ הגלובליים הם חוקיים, או שהם חורגים מסמכויות הנשיא. אם בית המשפט יפסוק שהמכסים אינם חוקיים, הדבר יפגע ביכולתו של הנשיא להטיל מכסים במהירות על כל מדינה שהוא בוחר - לרבות על שותפות הסחר של איראן. יום הדיון הבא בנושא יתקיים ברביעי, ופסק הדין עשוי להגיע תוך זמן קצר.

"אנו בוחנים אפשרויות"

בתחילת השבוע הודיע טראמפ לעיתונאים שהנהגת איראן פנתה אליו בבקשה לנסות להגיע לפתרון דיפלומטי. במקביל, הוא הבהיר שממשלו בוחן מגוון תרחישי תגובה. "אנחנו בוחנים את זה ברצינות רבה. הצבא בוחן את זה, ואנחנו בוחנים כמה אפשרויות חזקות מאוד", אמר הנשיא, והוסיף כי הוא מקבל עדכונים שעתיים לקראת קבלת ההחלטה.

על פי פרסומים בתקשורת, טראמפ קיבל בסוף השבוע תדריך מפורט על מגוון תרחישי תקיפה צבאית באיראן - כולל יעדים לא צבאיים - ובבית הלבן טוענים כי הוא בוחן זאת ברצינות.

מצד איראן, דובר משרד החוץ אישר ביום שני כי שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, פתח ערוצי תקשורת עם סטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ למזרח התיכון. עם זאת, טהרן הזהירה את ארה"ב וישראל - ששיתפו פעולה בשנה שעברה בתקיפות על מתקני גרעין - מפני כל התערבות נוספת.