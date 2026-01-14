סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:20



בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות שערים. מדד הדאקס עולה כעת בכ-0.2%, הפוטסי מתקדם בכ-0.3% והקאק מטפס בכ-0.5% לשיא חדש של כל הזמנים. לצד ההתפתחויות באיראן, המשקיעים צפויים לעקוב מקרוב אחר הפגישה שתתקיים היום בין מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו לבכירים בגרינלנד ובדנמרק, סביב הדחיפה העיקשת של הנשיא טראמפ להשתלט על גרינלנד.

9:40

אסיה

באסיה, בורסת טוקיו שברה הבוקר שיא נוסף, על רקע הציפיות שנשיאת יפן, סנאה טקאיצ'י, תלך לסבב בחירות בזק בפברואר. מדד הניקיי קופץ הבוקר בכ-1.5%, בורסת הונג קונג עולה בכ-0.4%, בורסת שנגחאי איבדה מערכה כ-0.3% והקוספי טיפס בכ-0.7%.

העודף המסחרי השנתי בסין שבר שיא של כל הזמנים והגיע לרמה של 1.2 טריליון דולר; זאת, על אף שהיצוא לארה"ב צנח ב-20%, על רקע מדיניות המכסים החדשה של הנשיא טראמפ. יצוא הסחורות מסין זינק בדצמבר בשיעור שנתי של 6.6% במונחים דולריים, בעוד שצפי האנליסטים היה לגידול של 3% בלבד. היבוא בדצמבר עלה בשיעור שנתי של 5.7% - הרבה מעל צפי האנליסטים לגידול של 0.9% והנתון החזק ביותר מאז ספטמבר 2024.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות, על אף שיום המסחר נפתח ברגל ימין; זאת, בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר, שהצביע כי קצב העלייה השנתי של האינפלציה עמד על 2.7%, בהתאם לצפי (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מדד הנאסד"ק ירד ב-0.1%, ה-S&P 500 איבד מערכו 0.2% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.8%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות של עד 0.2%.

KeyBanc Capital Markets שדרגה אתמול את מניות אינטל ו-AMD להמלצת משקל יתר (Overweight), תוך ציון ביקוש חזק מהצפוי למרכזי נתונים והידוק בהיצע הזיכרונות ברחבי תעשיית השבבים. השתיים זינקו היום. אינטל זינקה ב-7%, AMD ב-6.5%. האנליסט ג’ון וין ציין כי מסקנות החברה הגיעו בעקבות ביקור שנערך לאחרונה באסיה, אשר חשף כי "ביקוש חריג מצד חברות ה-Hyperscalers" משבש את שרשראות האספקה ומוביל לעליות מחירים חדות בזיכרונות DRAM ו-NAND.

מניית מובילאיי נפלה ב-6% אתמול. בית ההשקעות פייפר סנדלר הוריד את מחיר היעד של המניה מ-15 דולר ל-13 דולר, ושמר על דירוג "נייטרלי" למניה. פייפר סנדלר צופה שנה של מגמות מעורבות בשוקי הרכב העולמיים ב-2026.

מניית ג’יי־פי מורגן ירדה בכ־3%, זאת אף שתוצאות הרבעון הרביעי של החברה עקפו את התחזיות הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. בעוד שההכנסות ממסחר בכלל החברה ובתחום המניות עלו במהלך הרבעון, עמלות הבנקאות להשקעות ירדו והחמיצו את התחזיות.

מניות חברות האשראי המשיכו לספוג לחצים, לאחר שהנשיא טראמפ קרא ביום שישי להטיל תקרת ריבית של 10% על כרטיסי האשראי, לתקופת זמן של שנה. מניית גולדמן זאקס ירדה בעקבות ג'יי. פי. מורגן בכ־1%. מניות פיננסיות נוספות, כמו מסטרקארד וויזה , נסחרו בירידות של כ־4%.

מאקרו

כאמור, בארה"ב פורסם אתמול מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. האינפלציה עלתה בדצמבר ב-0.3%, מה ששיקף קצב עלייה שנתי של 2.7%, בהתאם לצפי. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את הסעיפים התנודתיים יותר של מזון ואנרגיה, עלתה ב-0.2% וב-2.6% בחישוב שנתי - מעט מתחת לצפי, שעמד על עלייה של 0.3% בחודש האחרון ושל 2.7% במונחים שנתיים.

אך עדיין, האינפלציה נותרת עקשנית מעל יעד ה־2% של הפדרל ריזרב מזה זמן מה. עם זאת, במהלך השנה האחרונה נרשמה מגמת ירידה, וקובעי המדיניות מאפיינים אותה כסיכון פחות חריף לכלכלה בהשוואה להאטה חדה בשוק העבודה.

המדד מגיע ימים ספורים לאחר שדוח התעסוקה לחודש דצמבר הראה ששיעור האבטלה ירד מרמת שיא של ארבע שנים, מה שחיזק במידה רבה את ההערכות של המשקיעים שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי בהמשך החודש. על אף שהקריאה של מדד הליבה, שהגיעה מתחת לצפי, עודדה במידה מסוימת את המשקיעים, השווקים עדיין מתמחרים שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי בסבירות כמעט ודאית של כ-97%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הכסף והזהב ממשיכים לנפץ שיאים חדשים, על רקע הציפיות להורדות ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב, אי־הוודאות הגיאופוליטית והחקירה הפלילית שפתח משרד המשפטים האמריקאי נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול. נכון להבוקר, מחיר הזהב עומד על כ-4,640 דולר לאונקיה ומחיר הכסף עומד על כ-90.6 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט עלו אתמול מעל ל-65 דולר לחבית, לראשונה מאז נובמבר, לאחר שארצות הברית הגבירה את הלחץ על איראן, ובמקביל הותקפו מכליות סמוך למסוף חיוני עבור נפט גולמי מקזחסטן בחוף הים השחור של רוסיה.

חוזי הברנט (Brent) המשיכו את רצף העליות של יותר מ-6% במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על מכס בגובה 25% על סחורות ממדינות ה"מנהלות עסקים" עם איראן, ולא שלל תקיפות צבאיות נגד המדינה במפרץ הפרסי, ימים ספורים בלבד לאחר הצעד המפתיע להשתלטות על הפקת הנפט בוונצואלה. בפוסט ברשת "Truth Social", כתב טראמפ כי הוא "ביטל את כל הפגישות עם גורמים איראניים רשמיים עד שייפסק ההרג חסר ההיגיון של המפגינים", והוסיף כי "העזרה בדרך".

בינתיים, המקור הגדול ביותר לשיבושים באספקת הנפט הגולמי היה במסוף של "קונסורציום צינור הכספי" (Caspian Pipeline Consortium), המעמיס נפט קזחי על מכליות, שם שילוב של מזג אוויר סוער, מתקפות כטב"מים ועבודות תחזוקה מאיים על היצוא. ביום שלישי, נפגעו שני כלי שיט סמוך למתקן, מה שמדגיש סיכונים חדשים לאספקה, כאשר היקפי ההעמסה כבר עודכנו כלפי מטה בכמעט חצי, לכ-900,000 חביות ביום.

"הסיכון הגיאופוליטי נמצא בשיא של כל הזמנים", אמר ג'ף קורי, מנהל אסטרטגיית נתיבי אנרגיה ב-Carlyle, בראיון לטלוויזיה של בלומברג. "זהו מתכון לזינוק במחירים כעת".

תחזית

מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נסחר בחודשים האחרונים סביב אותן רמות, כאשר בין המניות הגדולות ביותר הכלולות בו, ביניהן אנבידיה , ברודקום ואפל , ספגו לחצים; זאת, בין היתר, על רקע מה שאנליסטים רבים מכנים כ"התעייפות" של המסחר ב-AI, לצד החששות בוול סטריט מפני התפתחות של בועה בתחום. עם זאת, אנליסטית טכנית אחת ששוחחה עם מרקטוואץ' חושבת שייתכן שהמדד בדרך לפריצה כלפי מעלה בטווח הקצר.

קייטי סטוקטון, מייסדת Fairlead Strategies, אמרה למרקטוואץ' שהמדד יצא לאחרונה מדפוס של משולש (כלומר, התנודה במחירי המניות הולכת וקטנה לאורך תקופה מסוימת, מה שיוצר צורה של משולש בגרף). לדברי סטוקטון, "משולשים לעתים מובילים לתנועות חזקות בטווח הקצר ברגע שהם מסתכמים". סטוקטון אומרת שלנוכח הנתונים, המדד עלול לעלות עד רמה של 27,075 נקודות - מה שישקף לו אפסייד של כ-5% לעומת רמתו הנוכחית ויוביל אותו לשיא חדש של כל הזמנים.