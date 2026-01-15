כוכבה עוברת לסגול: קופ"ח לאומית משנה את המיתוג, וזו הסיבה

קופת החולים לאומית שירותי בריאות מחליפה מיתוג ומשיקה שפה תקשורתית חדשה הכוללת שינוי צבע לוגו ופונט. הקופה מובילה את המהלך בשיתוף משרד הפרסום פיגמנט ובסיוע חברת המיתוג ריספקט, והוא כולל התאמה מגזרית באמצעות המשרדים בריליאנט לחברה החרדית וליונס לחברה הערבית.

לדברי טל מנדל, ראש חטיבת הלקוחות בקופת חולים לאומית, מדובר בהמשך ישיר למהלך אסטרטגי שהחל ב-2023 וכלל התמקדות בבריאות האישה. "מצאנו שנשים הן שרות הבריאות של הבית אבל נוטות להזניח את הבריאות של עצמן, ואז כל הפירמידה נפגעת", היא מסבירה. "לכן החלטנו להתמקד בנשים, וקראנו למהלך 'קודם כול את'.

"ב-2024 צירפנו את 'כוכבה שביט' (קרן מור) מ'קופה ראשית' כפרזנטורית, וכשסך הפעילויות שלנו הביא לצמיחה יפה וקיבל אהדה, הרגשנו שיש בשלות לשנות שפה מיתוגית פרסומית. בימים אלה אנחנו מעדכנים את כל השילוט שלנו ברחבי הארץ - מדובר בכ-350 מרכזים רפואיים ובנכסים הדיגיטליים".

למה בעצם להחליף צבע ופונט?

"הצבעוניות של רוב הגופים במערכת הבריאות היא בדרך-כלל כחולה-ירוקה, ואנחנו רצינו לבדל את עצמנו. סגול מייצר בולטות ומייצג אמפתיה וחמלה, זה משהו עדין שמתאים לכולם. בנוסף בחרנו בשפה יותר עדכנית - פונט עגול ונשי יחד עם אסרטיביות. עד כה תלינו שילוט בעשרות נקודות חדשות, ובימים אלה אנחנו משלימים את הפריסה".

"שוק בועט ותחרותי"

על הבחירה ב"כוכבה" כפרזנטורית אומרת מנדל כי "זו דמות אהודה בקרב קבוצות גיל רחבות ומגזרים שונים, ויש לה יכולת להעביר מסרים ללא פילטרים, בצורה אמצעית ועם חוש הומור שייחודי רק לה. גם המהלך הנוכחי ילווה בקמפיין שיתמוך במסרים, כוכבה תהיה עם טייץ סגול".

בלאומית מציינים כי השנה החולפת הייתה שנת שיא מבחינת צמיחה, עם תוספת של יותר מ-10,000 לקוחות, ומציגים את נתוני משרד הבריאות מהם עולה כי זו הקופה המהירה ביותר מבחינת מציאת תורים, וגם רושמת את שיעור התלונות הנמוך ביותר בענף.

בנוסף התרחבה הקופה מעבר לאספקת שירותי בריאות בקהילה, והפכה לקבוצה - עם שותפות ברשת מדיקה, שותפות בהקמת בית החולים פרס בנגב ועוד.

"אנחנו בתהליך מתמשך של צמיחה משמעותית", אומרת מנדל. "שוק קופות החולים הוא בועט, תחרותי ולא מנומנם, וגם הקורונה וגם שנות המלחמה הוכיחו שאנחנו אומנם קופה קטנה אך זריזה".