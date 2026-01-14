בשורה להורים לילדים שנעזרים בטיפולים בתחום התפתחות הילד וכן לדולות (תומכות לידה) לנשים. לגלובס נודע כי משרד הבריאות עוצר בשלב זה את המהלך שלו להוצאה מביטוח השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של האפשרות לקבל החזרים כספיים מקופות החולים על טיפולים לילדים עם קשיים התפתחותיים, כמו שחיה או רכיבה טיפולית, וכן טיפולים כמו דולה תומכת לידה לאישה, ייעוץ שינה לתינוק, קורס הכנה ללידה ועוד.

בעקבות הביקורת הציבורית הגדולה לאחר פרסום התוכנית המקורית, החליטו במשרד הבריאות לקחת צעד אחורה, לעצור את המהלך שעשוי להיות מהלך משמעותי וגדול מבחינת השוק, ולבצע בדיקה מקיפה עם דיון מקצועי של אנשי המקצוע כדי להבין האם להתקדם עם המהלך. המשמעות היא שהשינוי ככל הנראה לא יצא לפועל בשנה הקרובה. במילים אחרות, ניתן יהיה להמשיך ולקבל החזרים כספיים על הטיפולים הללו, כפי שהיה עד היום. לאחר אותה בדיקה שיבצע משרד הבריאות יוחלט האם לחזור ולקדם את המהלך.

המסמך החדש והחלופות האפשריות

במסמך הסופי שעליו חתם שר הבריאות הנכנס חיים כץ ושהגיע לידי גלובס "תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות החולים" נמחקו כל אותם טיפולים שהמשרד ביקש מקופות החולים להיערך להוצאתן מהשב"ן ונכתב במקום כי קופות החולים יציעו למשרד הבריאות פוליסות ביטוחי שב"ן ש"ימוקדו בשירותים בהסדר, חלף החזר, ובשירותים בעלי ערך רפואי, לרבות בתחומי סל הריון ולידה ובתחומי התפתחות הילד, על פי אבחנות והתוויות רפואיות שיאושרו בידי גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד".

במילים פשוטות יותר, משרד הבריאות מבקש מקופות החולים להציע כיצד ניתן יהיה לתת את אותם טיפולים כמו דולה, ייעוץ שינה לתינוק וטיפולים בהתפתחות הילד כמו רכיבה או שחיה טיפולית, דרך גופים, ספקים חיצוניים, שיעבדו יחד עם קופות החולים, ומבלי הצורך לתת החזרים כספיים.

עוד עולה מהמסמך החדש שמשרד הבריאות כבר לא מגדיר את הטיפולים הללו ככאלה "שאינם בעלי ערך רפואי משמעותי", כפי שטען במסמך המקורי מחודש דצמבר האחרון.

ההערכה היא שאם בסופו של דבר יוחלט להתקדם עם המהלך הוא לא יבוצע בצורה של הוצאה מוחלטת של הטיפולים הללו. אלא שהטיפולים הללו יעברו ממסלול של הגשת קבלות וקבלת החזר על ההוצאות להכנסתם למסגרת "הסדר", כך שיהיו ספקים חיצוניים שיתקשרו עם קופות החולים ויוכלו לתת את אותם טיפולים, כפי שניתן לקבל היום בקופות החולים טיפולים אצל רופאי שיניים למשל, שנמצאים בהסדר עם קופות החולים והם "יתחשבנו" עם קופות החולים מבלי שהמבוטחים בקופות החולים יוציאו כספים ואחר כך יצטרכו לבקש החזרים כספיי.

הטיפולים האסתטיים ישארו בחוץ

נושא אחד נותר ללא שינוי וזאת הרצון של משרד הבריאות להוציא מפוליסות השב"ן ניתוחים וטיפולים אסתטיים, למעט ניתוח לתיקון ראייה בלייזר וניתוחים אסתטיים משלימים.

עוד יישארו בשב"ן, וללא שינוי, טיפולים כמו השתלות, ניתוחים וטיפולים בחו"ל, תרומת ביצית בחו"ל, החזרים על מכשירי שמיעה, פאות נוכריות, טיפולים נוספים בתחום התפתחות הילד והחזרי נסיעה באמבולנס.

משמעות השינוי הזה חשובה עוד יותר שכן שכן נזכיר כי משרד הבריאות פרסם רק בשבוע שעבר נתונים השוואתיים בין פוליסות השב"ן לבין הפוליסות היקרות יותר, "מהשקל הראשון", דרך חברות הביטוח, וטען כי עידוד השימוש ברפואה הפרטית מיותר. משרד הבריאות אף המליץ לציבור לשקול להחזיק פוליסת שב"ן בלבד, ללא ביטוח פרטי, ובכך לחסוך את רוב ההוצאה.

ברפורמה שנערכה ב-2024 העביר משרד הבריאות את כל בעלי ביטוחי אוטומטית לפוליסות "משלים שב"ן", שמחירן בממוצע זול ב-30%. אך על פי נתוני רשות שוק ההון כ-40% חזרו לביטוח היקר יותר.