חברי הכנסת בוועדת הבריאות זעמו על משרד הבריאות ופוצצו את הדיון, אחרי שנציג המשרד הודה כי במשרד הבריאות עקפו את הוועדה בכנסת וכבר חתמו על תקנות מהפכניות בתחום השב"ן (שירותי בריאות נוספים), למרות שבדיון הקודם שהתקיים רק לאחרונה נקבע במפורש שהמשרד ושר הבריאות החדש חיים כץ לא יחתום על פרטי הרפורמה, ומבחני התמיכה לפני שהתקנות יוצגו בפני הוועדה.

כזכור, משרד הבריאות מעוניין להוציא מפוליסת ביטוחי השב"ן החזרים כספיים על טיפולים שבעיניו "אינם בעלי ערך רפואי משמעותי" כמו טיפולים בתחום התפתחות הילד וסיוע לנשים בלידה ולאחר לידה. ליאור ברק, סמנכ"ל קופות החולים במשרד הבריאות, השיב לשאלות חברי הכנסת כי מבחני התמיכה בנושא עם קופות החולים כבר נחתמו, ותוך 60 יום הקופות צריכות להשיב למשרד כיצד הן משנות את הפוליסות הקיימות ומציאות מהן למעשה את הטיפולים הללו.

דיון סוער בוועדה

התשובה של ברק היממה את הנוכחים וחברי הכנסת לא נותרו אדישים. יו"ר הוועדה, ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) לא הצליחה להסתיר את תדהמתה וחזרה מספר פעמים על כך שהיא בהלם מ"חוסר השקיפות, ביזוי הכנסת וניצול ציני" על ידי משרד הבריאות ובעקבות כך פוצצה את הדיון. "פקידי המשרד ביזו את הציבור, כשהבטיחו כי התבחינים יוצגו לציבור ולוועדה - לפני שייחתמו הסכמים עם קופות החולים", דברי סון הר-מלך.

בנוסף, ברק טען כי המסמך החדש שנחתם ע"י שר הבריאות כץ "פורסם". אך חברי הכנסת השונים ניסו להבין היכן ואף נכנסו למשל לאתר התזכירים הממשלתי והטיחו בפני ברק "אין כאן כלום. איפה זה? איפה המסמך?". ברק הודה שהוא לא יודע וביקש זמן כדי לברר זאת ולחזור לחברי הכנסת עם תשובה.

אחד מחברי הכנסת אף הוסיף והקשה "מתי השר כץ, שנמצא שבועיים בתפקיד, הספיק ללמוד את הנושא?". ח"כ ירון לוי (יש עתיד) הזהיר כי "משרד הבריאות עושה ניסוי וטעיה בעיקר בתחום התפתחות הילד. אם תפסו טוב הוא יחזור בו, ואם לא - מה טוב".

ח"כ עדי עזוז (יש עתיד) קראה להתנהלות משרד הבריאות "מחטף" והוסיפה ש"משרד הבריאות עקף את הכנסת. הדיון בכנסת נועד להתקיים אחרי שההחלטות כבר התקבלו. משרד הבריאות דורס ברגל גסה את הכנסת והפך את דיוני הוועדות לדיוני דמה. זה דיון על בריאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים כשבמקביל משרד הבריאות עומד להנחית עליהם מכה נוספת בדמות הרפורמה בהתפתחות הילד. המשמעות היא שילדים עם צרכים מיוחדים לא יקבלו טיפול, לא יהיו גמולים, לא יהיו ורבלים".

סון הר-מלך הוסיפה כי "בדיון הקודם לפני כשבוע, עלתה תמונה מדאיגה של מה שנראה כשינוי עמוק - שנעשה במחטף, ופגיעה אפשרית בזכויותיהם של עשרות אלפי משפחות, נשים וילדים שנסמכים על שירותים חיוניים - מרכיבה ושחייה טיפולית ועד לליווי דולות וייעוץ שינה. טרם נקבע תאריך יעד רשמי לכניסת הרפורמה לתוקף ומשרד הבריאות הודיע כי תוקם ועדה שתקבע אילו שירותים הם 'חסרי ערך רפואי משמעותי'. אך בריאות אזרחי ישראל אינה שדה לניסויים. אנחנו לא נאפשר להוציא שירותים מהסל או לעבור למודל של 'הסדר בלבד' שיפגע בחופש הבחירה ובתושבי הפריפריה, מבלי שתוצג בפנינו תשתית מקצועית מוצקה ושקופה".

הר-מלך שאלה את משרד הבריאות, "מי הם אנשי המקצוע שיקבעו מהו 'ערך רפואי'? כיצד תוודאו שילד בפריפריה לא יישאר ללא מענה בגלל המעבר להסדרים? המטרה שלנו היא להבטיח שכל שינוי יעשה בשקיפות מלאה ומתוך דאגה אמיתית לציבור, ולא כגזירה כלכלית במסווה של התייעלות".