הקפיצה האנרגטית של מאיר שמיר: המניה שהניבה 450% בשלוש שנים

חברת ההחזקות הוותיקה מבטח שמיר פרסמה מוקדם יותר השבוע מצגת לשוק ההון על עסקי האנרגיה שלה, לצד שיחה עם משקיעים שקיים בעל השליטה מאיר שמיר. לאחר סדרה של התפתחויות משמעותיות בחברה הבת, מבטח שמיר אנרגיה (80%), ביקשו המוסדיים לקבל עדכון מקיף על עסקיה.

עוד קודם לכן מניית מבטח שמיר יותר מהכפילה את ערכה בשנה החולפת, ובשלוש השנים האחרונות זינקה ב-450% לשווי שיא של 4.2 מיליארד שקל. בהתאם, צמח שווי החזקותיו של שמיר בחברה (39%) לכ-1.7 מיליארד שקל.

בשנים הללו מיקדה עצמה מבטח שמיר, שבעבר פיזרה את השקעותיה בשלל אפיקים, בשלוש פעילויות מרכזיות: נדל"ן מניב, מימון חוץ-בנקאי ואנרגיה. התחום האחרון אחראי לחלק גדול מהפיכת המניה לחביבת המשקיעים ולחזרתה לפני כשנתיים למדד ת"א-125, לאחר עשור של היעדרות.

במצגת למוסדיים השבוע הזכיר שמיר את הכניסה לתחום האנרגיה לפני שמונה שנים. "העסקה הראשונה היתה ברכישת תחנת הכוח 'אלון תבור' (עם שותפים), אחר כך עסקנו בהקמת תחנת 'קסם'.

"זה היה תהליך ארוך וקשה וכמעט בלתי אפשרי בתקופה הזאת. אם בתקופה נורמלית זה קשה, הרי שבישראל בשלוש שנים האחרונות זה היה הרבה יותר מסובך", סיפר. "כל התעשייה, מספקי ציוד ועד לקבלנים, 'עשו טובה' כשדיברו איתנו. כיום אנחנו אחרי סגירה פיננסית בקסם. הגשנו גם בקשה להקמת תחנות כוח נוספות, וקיבלנו אישור להקמת תחנה בעמק חפר ("אבשלום"). אנחנו מכוונים להגיע במהלך העשור הבא לתפוקה של 5 ג'יגוואט חשמל".

מזנקת עם ביקושי החשמל

פעילותו של שמיר (74) זוהתה בעבר עם שורה של השקעות שהניבו לו אקזיטים גדולים, ובעיקר בענקית המזון תנובה, שאת השליטה בה מכרה מבטח שמיר (לצד קרן אייפקס של זהבית כהן) לידי ברייטפוד הסינית לפני כעשור. למרות שמדובר בעסקה שהניבה למבטח שמיר רווח של יותר מחצי מיליארד שקל, החברה ידעה במהלך יותר משלושה עשורי פעילות מימושים שהניבו רווחים גדולים מהשקעות שביצעה בתחומי הביטוח, הנדל"ן והטכנולוגיה.

הזינוק החד במניה בשנים האחרונות מגיע על רקע מימוש אסטרטגיה של התמקדות שעליה דיבר שמיר בכנס שערך באפריל אשתקד. "מילת המפתח מבחינתנו היא תזרים המזומנים", אמר אז למוסדיים. "כל מה שהוא לא זה (שלוש פעילויות הליבה) - נממש אותו". מאז מכרה מבטח שמיר את יתרת החזקותיה בגילת לוויינים תמורת 72 מיליון שקל ונותרה עם החזקות במספר קרנות הון סיכון וחברות הזנק.

תחום תחנות הכוח לייצור חשמל הפך ללהיט בקרב המשקיעים המקומיים, לנוכח הביקושים הגדולים במשק האנרגיה, על רקע התווספות חוות השרתים והרכבים החשמליים. הללו הקפיצו בשנה האחרונה מספר מניות אנרגיה הנסחרות בת"א בשיעורים תלת ספרתיים, ומבטח שמיר נהנית מהמגמה.

בתוך כך, שני גופים מוסדיים הפכו לאחרונה לבעלי עניין בחברה (מגדל השבוע ולפני כן הראל). הללו הצטרפו לכלל והפניקס שכבר היו בעלי עניין, וגם איש העסקים ליאון רקנאטי שמחזיק ב-5.3% מהמניות (בשווי 228 מיליון שקל).

החברה הבת מבטח שמיר אנרגיה, המנוהלת על ידי ליאור פרבר ומוחזקת בשותפות עם כלל ביטוח (20%), קיבלה השבוע את אישור הממשלה להתנעת התכנון של תחנת הכוח אבשלום שאמורה להפיק 630 מגוואט.

בדצמבר השלימה זרוע האנרגיה את הסגירה הפיננסית להקמת "קסם" הסמוכה לגוש דן, בה חלקה של מבטח שמיר הוא 53%. מדובר בפרויקט בהיקף של 5 מיליארד שקל להקמת תחנת כוח מחזור-משולב שתופעל בגז טבעי בהיקף של כ-800 מגוואט. ההפעלה המסחרית צפויה במחצית השנייה של 2029. האישור לקסם היה מואץ ומבטח שמיר צפויה לקבל מהמדינה הטבה בתעריף החשמל ששווה לפי ההערכות מאות מיליוני שקלים לאורך שנות הפעילות. בנוסף כאמור מחזיקה מבטח שמיר בשליש מתחנת הכוח אלון תבור בצפון הארץ, המפיקה 813 מגוואט.

החברה הבת גם מקימה פלטפורמה להתרחבות בחו"ל, כשהכיוון הוא אירופה ותחום אגירת החשמל.

עוד דווח בדצמבר כי פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, מנהלת מגעים לרכוש 10% ממניות מבטח שמיר אנרגיה תמורת קרוב ל-300 מיליון שקל, סכום שישקף לה שווי של 2.8-2.9 מיליארד שקל. שמיר רצה להכניס את הפועלים כשותף בשלב מוקדם, לפני הצפת ערך בחברה, כדי לחבור לגורמים אסטרטגיים שילכו איתו לטווח ארוך.

בעתיד יידרשו לה עוד כ-500 מיליון שקל להשלמת צרכי ההון, שיגויסו כנראה בהנפקת מניות, אולי ב-2027.

מניות מניף ב-770 מיליון

מעבר לפעילות האנרגיה, מבטח שמיר מחזיקה גם בנדל"ן מניב, בעיקר דרך פארק ההייטק מגדלי הוד השרון שרשום בספריה בשווי של 229 מיליון שקל. כן היא שולטת בחברת האשראי החוץ בנקאי מניף שמוביל המנכ"ל מאור דואק (49% מהמניות ששוויין בבורסה כ-770 מיליון שקל).

מבטח שמיר סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 עם הכנסות של 420 מיליון שקל, עלייה של 12% ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת, שנבעה בעיקרה מגידול בהכנסות ממימון פרויקטים. בשורה התחתונה הצטמצם הרווח הנקי ל-12 מיליון שקל, ירידה של 77% שחלקה משיערוכים שליליים של 22 מיליון שקל בהחזקותיה בחברות הייטק שונות, על רקע חולשת הדולר.