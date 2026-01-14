עד לאחרונה נחשבה הבורסה בת"א לכזו שנשלטת בידי חברות פיננסים ונדל"ן (להבדיל ממדדי וול סטריט מוטי מניות הטכנולוגיה). אלא שאפקט עליית הריבית, לצד שנות המלחמה האחרונות, הקטינו את משקלן של מניות הנדל"ן במדד הדגל של הבורסה התל אביבית, ת"א-35, לרמת שפל של עשור כמעט, והעלו מנגד את כוחו של ענף הפיננסים (מניות בנקים וחברות ביטוח).

בדיקה שערך גלובס מצאה, כי משקלן של מניות הפיננסים במדד המוביל זינק כיום ל-38%, רמת שיא של עשור, למול 31% לפני ארבע שנים ו-26% בלבד לפני עשר שנים. מנגד, משקלן של מניות הנדל"ן, ומדובר בעיקר בענקיות הנדל"ן המניב, ירד ל-8% בלבד, לעומת 16% בינואר 2022, ערב תחילת העלאות הריבית בעולם ובישראל.

מדד ת"א-35 כולל כיום את חמש מניות הבנקים הגדולים, לאומי , הפועלים , מזרחי טפחות , דיסקונט והבינלאומי , ולצידן את חמש חברות הביטוח הבולטות: הפניקס , הראל השקעות , כלל עסקי ביטוח , מגדל ביטוח ומנורה מבטחים .

מדובר בנתח הסקטוריאלי המשמעותי ביותר במדד המניות העיקרי בבורסה, בעוד שמאחורי הקלעים התעצם בחודשים האחרונים נתח הסקטור הביטחוני. במשך שנים הנציגה הבלעדית שלו בת"א-35 הייתה אלביט מערכות, אשר משקלה ממנו נע סביב 4%-5%. ואולם לאחרונה, עם כניסתה של יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן למדד (בעדכון המדדים בנובמבר האחרון), והזינוק המתמשך במניותיהן של השתיים, הן כבר מהוות כ-10% מהמדד המוביל.

מנגד, משקלו של סקטור הנדל"ן הלך ונשחק בשנים האחרונות. אם ערב העלאות הריבית בינואר 2022 עמד חלקו כאמור על 16% מהמדד המוביל, הרי שכיום הוא עומד על מחצית (8%), ומתחלק בין חמש חברות נדל"ן מניב (עזריאלי, מליסרון, ביג, אמות וקבוצת מבנה) ויזמית אחת של בנייה למגורים (דמרי).

"עוצמה בכל התחומים"

"מדד ת"א פיננסים עלה ב-92% בשנת 2025", אומר רונן מנחם, הכלכלן הראשי בבנק מזרחי טפחות. "מדובר, עם זאת, בסקטור מגוון מאוד, הכולל את הבנקים, חברות הביטוח והפיננסים. כל התחומים הללו עלו בעוצמה אשתקד, והגדילו לעשות חברות הביטוח. זאת גם לנוכח הריבית הגבוהה במשק, שנתנה רוח גבית הן לבנקים והן לחברות הביטוח, ודוחות כספיים שהפתיעו לטובה, עם תשואות מרשימות להון".

לעומת זאת, מוסיף מנחם, "מדד ת"א נדל"ן רשם אשתקד תשואת נמוכה יחסית של 25%, בצל הריבית הגבוהה במשק (שחברות הנדל"ן נפגעות ממנה, בניגוד לפיננסים), סנטימנט שלילי בקרב רוכשי הדירות וירידה במחירי המכירה שלהן בחודשים האחרונים. השינויים בשווי השוק של החברות בשני הסקטורים - כל אחד לכיוונו - השפיעו בהתאם על משקלם במדד".

במאמר מוסגר, דווקא החודש האחרון היה חיובי למניות תחום הנדל"ן בבורסה. מדדי ת"א מניב ישראל ות"א נדל"ן עלו בכ-15%, הודות למומנטום החיובי בשוק, לצד הפחתות הריבית שביצע בנק ישראל.

"תזוזה פנימית במדד"

בכיר בשוק ההון מציין, כי "זה לא ששווי מניות הנדל"ן ירד, כמו העלייה בשווי מניות הבנקים והביטוח". לדבריו, מאפייני הסיכון של הבורסה בת"א לא הושפעו דרמטית מהשינוי במשקלם של שני הסקטורים: "נכון שמדובר במניות נדל"ן ובעיקר נדל"ן מניב, תחום שנחשב לדפנסיבי יחסית, אבל במשך שנים סקטור הפיננסים והנדל"ן הלכו יד ביד. מי שקונה עכשיו את מדד ת"א-35 אומנם מוטה יותר לפיננסים מלנדל"ן, אבל לי זה מרגיש יותר כמו תזוזה פנימית שאינה משפיעה על הכלל".

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה, מציין בהקשר של מניות הנדל"ן, כי "מדובר בערב רב של תחומים, שההשפעה עליהם מגיעה מכיוונים שונים. חשוב לזכור שכשאומרים נדל"ן, מתכוונים בעיקר לנדל"ן מניב (חברות שמשכירות קניונים, משרדים, מרכזים לוגיסטיים וכיו"ב). הנדל"ן היזמי (בנייה למגורים) נמצא בהיקפים קטנים יותר גם במדד ת"א-125, לא רק במדד ת"א-35".

פגוט מדגיש, כי "הנדל"ן המניב רגיש למצב התעסוקה במשק, לסקטור הטכנולוגיה ולצמיחה שלו (שכירת משרדים על ידי חברות הייטק), והוא כמובן רגיש מאוד לריבית במשק. גם אם יש בתחום הזה חולשה כתוצאה מביצועים פחות טובים, בסופו של דבר הוא קטן (במשקל מהמדד) כתוצאה מהגידול של הסקטורים האחרים".

האם הבורסה הפכה לדפנסיבית פחות? פגוט מציין, כי "הגיוון הענפי מקטין את הסיכון במדדים. הגיוון הזה חשוב, כי סקטורים שונים מושפעים מדברים שונים". הוא מזכיר שהבורסה בארה"ב הרבה פחות דפנסיבית מזו התל אביבית. "כיום כמעט 40% ממדד S&P 500 קשור למשל ל-AI, והוא נסחר בתמחור מאוד גבוה", אומר פגוט.

ועדיין, כמעט 40% ממדד הדגל התל אביבי הם מניות פיננסים, האם זו לא חשיפה מוגברת לסקטור אחד? "אין ספק שת"א-35 הופך ליותר תלוי בביצועי הסקטור הפיננסי", אומר פגוט. "אבל צריך לזכור שבסוף, מניות בנקים עלו משום שהבנקים רשמו תשואה על ההון של 15% ונסחרו מתחת להון העצמי. הם הוכיחו שהם יודעים לעשות יותר תשואה על ההון ממה חשבו בעבר".

הסקטור הביטחוני מתחזק

אשר לסקטור הביטחוני, העליות החדות והבלתי פוסקות בתחום (מדד ת"א ביטחוניות זינק ב-40% בחודש האחרון) מתחילות להעלות לדברי גורמים בשוק חששות להתפתחות בועה, למרות קצב העסקאות הגבוה שעליו מדווחות החברות.

די לציין שאלביט מערכות נסחרת היום בשווי של מעל 100 מיליארד שקל, החברה השלישית בגודלה בבורסה אחרי טבע ובנק לאומי . זאת, לאחר שזינקה בכ-34% בחודש האחרון, והוסיפה לשווי השוק שלה 26 מיליארד שקל בפרק זמן קצר. בנקסט ויז'ן, הנציגה השנייה במדד הדגל, התמונה דומה. החברה, שהונפקה ב-2021, רשמה זינוק של 3,000% בשלוש השנים האחרונות, ונסחרת כיום בשווי שוק של 23 מיליארד שקל - מעל ענקיות כמו מגדל, כלל, שופרסל , שטראוס ורבות אחרות במדד. זאת, לאחר עלייה של 70% בחודש האחרון.

מנכ"ל קרנות הנאמנות של הראל, אורי שור, אומר כי "יש הייפ חזק מאוד סביב התעשיות הביטחוניות". לפי ההערכות, שתי הקרנות המחקות שהשיקה הראל על מדד ת"א ביטחוניות, שיצאו לדרך לפני שבועיים וחצי, גייסו כבר מעל ל-200 מיליון שקל מהציבור, סכום גבוה מאוד לקרנות שעוקבות אחר מדד סקטוריאלי בת"א.