כאשר ג'רום פאוול יצא בגלוי להגנה על עצמאותו של הפדרל ריזרב, הופתע יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב לגלות שעומד מאחוריו צבא בלתי צפוי: משקיעי מניות המם.

"הוא גיבור אמריקאי", כתב משתמש שכינויו 4Yk9gop, בפוסט בפורום WallStreetBets ברדיט, "אנחנו לא ראויים לו". הודעתו זכתה לאלפי "הצבעות בעד".

פאוול, המשמש כיו"ר הפד מאז 2018, כבש את ליבם של משקיעים פרטיים רבים בזכות האופן שבו ניווט את הכלכלה כך שסייעה להניע את שוק המניות לשיאים חדשים. לכן, כאשר הגיב בתחילת השבוע במסר תקיף שבו האשים את ממשל טראמפ בשימוש באיום של אישום פלילי כדי ללחוץ על הפד לבצע קיצוצי ריבית נוספים - זכה לתמיכת חלק מאותם משקיעים, שהם פעילים במיוחד ברשת.

"העז (GOAT) שלי לא מוותרת", כתב ברדיט משתמש אחר, המכונה ג'ונה, בהודעה שנקטעה בקללה. ראשי התיבות "GOAT" מייצגים לרוב את המילים "greatest of all time" - "הגדול בכל הזמנים".

פורום WallStreetBets הפך לסמל בשנת 2021 כמקום במדיה החברתית שנתן למשקיעים פרטיים להשמיע את קולם במהלך שיגעון המסחר במניות "מם" דוגמת GameStop. אבל ביום ראשון השבוע הוא התגייס כאיש אחד למען דמות אחת מרכזית בוול סטריט: יו"ר הפד בן ה-72. הפוסט המקורי בפורום, שאליו צורף הסרטון של פאוול, היה הפופולרי ביותר בו ביום שני.

בין רוק-סטאר לגיבור אקשן: "יש לו אאורה"

התמיכה בפאוול בקרב משקיעים צעירים ומיומני סושיאל התפשטה גם לפלטפורמות אחרות. חלק מהפוסטים שיבחו את עמידתו היציבה מול הממשל ואת הישירות שבה העביר את המסר, אחרים החמיאו למראהו וחלק אף צירפו תמונות וסרטונים שערכו לכבודו. באחד מהם נראה פאוול צועד כרוק-סטאר על במת מופעים מול קהל מריע; באחר הוא מחזיק בשני אקדחים עם הכיתוב "מנדט" ו"וכפול".

זייד אדמני, משקיע בן 34 ומנחה הפודקאסט "The Rundown", העניק לפאוול את אחת המחמאות הגדולות ביותר שאפשר לקבל מאמריקאים צעירים: יש לו אאורה (aura, נוכחות) - הוא לא כאן כדי לשחק משחקים, ואנשים רואים את זה".

פאוול נהנה כבר מסוג של סלבריטאות רשת במהלך כהונתו. משקיעים מייחסים את הפופולריות שלו להופעותיו הציבוריות התכופות, להבעתו הנחרצת ולתפקיד שמילא בריצת השוורים ההיסטורית במחירי הנכסים. פאוול הפחית את הריבית לאחר שמגפת הקורונה איימה על הכלכלה האמריקאית, מהלך שהפך את המסחר הממונף (במרג'ין) בחשבונות ברוקראז' לזול יותר. סביבת הריבית הנמוכה במיוחד, יחד עם תמריצים ממשלתיים אחרים ועסקאות ללא עמלות, עוררו עניין מצד דור חדש בשווקים.

מאז שפאוול נכנס לתפקידו בפברואר 2018, מדד S&P 500 טיפס בקצב מדהים של 163%. בתקופה זו, גם המשקיעים הפרטיים הלכו ותפסו חלק גדול עוד יותר מנפחי המסחר, שביכולתם להזיז שווקים ולהפוך מגמות שליליות.

פאוול, עורך דין בהכשרתו - שחסר לו רקע כלכלי רשמי כשהצטרף לפד - הוביל את המדיניות המוניטרית של ארה"ב במהלך מגפת הקורונה, גאות האינפלציה וטלטלת המכסים שעורר טראמפ בשנה שעברה. הוא בחר לארח מסיבת עיתונאים לאחר כל אחת מפגישות המדיניות של הפד, כך שמדי שישה שבועות הופיעו פניו על מסכי המחשב והטלוויזיה בחצי העשור האחרון.

הוא היה זה שהחזיק במושכות בדיוק כאשר סוחרים צעירים רבים, ופעילים ברשתות חברתיות, נהרו לשווקים הפיננסיים - קבוצה שלעתים קרובות נהנית ליצור תמונות דיגיטליות וסרטונים (ממים) של פאוול רוקד או מפזר מזומנים, לאחר שהוכרזה הפחתת ריבית.

טי-שירטס, קלפים נדירים וציטוטים נבחרים

האהבה ל-"Daddy Powell", כפי שהוא מכונה לפעמים, הובילה להפצת טי-שרטים עם הכיתוב, חשבונות פרודיה ואינספור ממים. בפלטפורמות שוקי חיזוי כמו Kalshi ו-Polymarket משתמשים יכולים להמר על הניסוחים הקבועים של פאוול: האם הוא ישתמש בביטוי "לא הג'וב שלנו" במהלך מסיבת העיתונאים הרגילה שלו, או יפתח את דבריו עם ברכתו הקלאסית, "צהריים טובים".

סוחרים יכולים להמר כעת על השאלה האם מנהיג הפד יעמוד בפני אישומים פדרליים. ביום שני, העריכו משתמשי Polymarket את הסיכויים שזה יקרה לפני סוף יוני בכ-12%.

אלן טראן, בן 28, סוחר ומייסד קהילת ההשקעות HaiKhuu Trading, אמר שיש בבעלותו קלף אספנות עם תמונתו של ג'רום פאוול - אחד הבודדים מן האוסף שלו שהוא מציג על שולחנו. "הוא מסתכל עליי כשאני סוחר", טוען טראן. "שופט אותי, או מחמיא לי".

תגובתו של פאוול לחקירה הפדרלית הייתה בלתי צפויה, לדעת כמה משקיעים. כל כך מפתיעה עד שלמעשה הם תהו האם הסרטון שהופיע ברשת הוא דיפ-פייק, שנוצר על ידי תוכנת בינה מלאכותית יצירתית במיוחד.

"הפאוול שהכרנו בחצי העשור האחרון היה מתון יותר", אמר דאג הרסטל, בן 48, סוחר מיוסטון. "מודה שהופתעתי".

"מושלם? לא. אבל עשה עבודה טובה"

אדמני, המשקיע ומנחה הפודקאסט, היה בחופשה בקוסטה ריקה ביום ראשון בלילה, כאשר הטלפון הסלולרי שלו זמזם שוב ושוב בסדרה של הודעות טקסט. רבות מהן, לדבריו, עסקו בפאוול וב"אאורה" שלו.

התחושה שלו הייתה ש"הכפפות הוסרו". הוא אמר שתגובתו של פאוול הייתה מרשימה מספיק כדי להסיט את תשומת ליבם של חבריו לצ'אט הקבוצתי ממשחקי הפוטבול של סוף השבוע ומטקס פרסי גלובוס הזהב.

פאוול, עם סגנון הדיבור השקול שלו וההתנהגות העניינית, נתפס בעיני משקיעים רבים כאדם ישר, המתמקד במשימה שלפניו. אפילו אלה שחולקים לעיתים על צעדי המדיניות שלו או על מנהיגותו, כמו הרסטל, אומרים שהם מכבדים אותו כקובע מדיניות.

"העבודה שנדרש לעשות הייתה די חסרת תקדים", אמר הרסטל. "האם הוא היה מושלם? לא. אבל הוא עשה עבודה טובה".

ל-PrestondeTipp, כותב נוסף בפורום WallStreetBets, אין שום ביקורת על פאוול: "הבחור הזה... עשה את העבודה בצורה מושלמת", כתב ולא חסך סופרלטיבים - "אני מוכן להתערב שהוא יירשם כיו"ר הפד הטוב ביותר בהיסטוריה".