ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות האם טרנד ה-S&P 500 חלף - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות

האם טרנד ה-S&P 500 חלף - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מנהל ההשקעות שמזהיר מפני האופטימיות בשווקים וממליץ לצאת מגבולות וול סטריט: "תשואת החסר תימשך" • מדד ת"א ביטחוניות עבר מירידות לעליות חדות בתוך שבועות בודדים • הפערים המשמעותיים בין הבנקים השונים בריבית על הפיקדונות • האם הגיע הזמן לצאת מ-S&P500? • וגם: איך המעבר של הבורסה לשישי עשוי להשפיע על החלטות ההשקעה שלכם?

נפילה של 80% בזרימת הכספים למסלולי S&P 500
מדד S&P 500 | בדיקת גלובס

מכמעט 30 מיליארד ש' ל־6 מיליארד: האם טרנד ה-S&P 500 חלף?
נתנאל אריאל 12.01.2026
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock
קרנות סל | בדיקת גלובס

קרן סל או מחקה? כעת יש שיקול חדש שתצטרכו להביא בחשבון
נתנאל אריאל 14.01.2026
תמיר פרדר, אסטרטג השקעות ראשי, רימונים / צילום: ענבל מרמרי
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות שמשוכנע שהגיע הזמן "לבנות את התיק אחרת"
נתנאל אריאל 13.01.2026
רקטת אקסטרא של אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות
תעשיות ביטחוניות | ניתוח

"להתעלם מהסקטור הזה זה מסוכן": המניות האלה הפכו למנוע של ת"א
חזי שטרנליכט 13.01.2026
צילומים: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
פיקדונות

מתלבטים באיזה פיקדון לשים את הכסף? אלו הפערים בין הבנקים
חזי שטרנליכט 13.01.2026