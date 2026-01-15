מיקרוסופט ממנה סגן נשיא ישראלי לתפקיד רגיש

מיקרוסופט העולמית ממנה את אוהד יאסין הישראלי, לראשות אחד המערכים הרגישים ביותר עבורה, תחום הענן הריבוני של החברה מחוץ לארה"ב. יאסין, המשמש כיום כסגן נשיא וחבר הנהלת מרכז הפיתוח בישראל ינהל מאות עובדים בישראל וברחבי העולם, ויוביל פעילות אסטרטגית מול ממשלות וארגונים ריבוניים. ענן ריבוני הוא ענף טכנולוגיה צעיר יחסית, המתאר תשתית ענן ו-AI ייעודית שנועדה לאפשר שליטה לאומית מלאה על נתונים, תשתיות ותהליכי עיבוד, בהתאם לחוקים ולרגולציה המקומיים.

● "אנבידיה? השקעה משעממת שתאבד את התואר הנכסף לגוגל"

● מפאלו אלטו ועד צ'ק פוינט: סין חוסמת חברות סייבר אמריקאיות וישראליות

הרעיון המרכזי הוא ריבונות דיגיטלית, כלומר היכולת של מדינות וארגונים לקבוע היכן הנתונים מאוחסנים, מי מחזיק בגישה אליהם וכיצד הם מוגנים. בשנים האחרונות, ובעיקר על רקע החמרת רגולציות וחוקים, עלייה באיומי סייבר והדגשה מחודשת של שליטה לאומית על נתונים, עננים ריבוניים הפכו לצורך אסטרטגי עבור ממשלות, מערכות בריאות, מוסדות פיננסיים ותשתיות לאומיות קריטיות. במקרים רבים פונות הממשלות למספר ספקים בתחום, על מנת שלא להיות תלוי בספק טכנולוגי אחד, גדול ככל שיהיה.

מדובר בהבעת אמון ביאסין, מאחר שהתפקיד עשוי לכלול עבודה גם אל מול מדינות שאינן אוהדות את ישראל, או שחלקן אף לא מנהלות קשרים עם ישראל. במקרה שכזה ייעזר יאסין בצוות שלו על מנת להתקשר עם אותן מדינות ולבקר בהן. את התפקיד קיבל יאסין בין השאר על רקע התפקיד המרכזי שממלא מרכז הפיתוח בישראל בפיתוח מוצרי בינה מלאכותית, ענן וסייבר, כך לפי החברה.

מיקרוסופט זכתה בכמה הסכמי עננים ריבוניים

יאסין החל את הקריירה שלו כמפתח אלגוריתמים בחברות "סיווה" ו"סכמה", נקלט ב-SAP והפך שם לדירקטור בתחום הנדסה ותפעול של תשתיות ענן. בהמשך הוא נקלט במיקרוסופט כראש תחום החדשנות והאינקובציה ושימש במשך יותר משבע שנים כראש צוות הפיתוח של מוצרי הענן אז'ור על (Azure Edge) שרתים מקומיים. בתפקיד החדש הוא משמש מאז החודש שעבר.

מיקרוסופט כבר זכתה בכמה הסכמי עננים ריבוניים עם האיחוד האירופי, צרפת וגרמניה - שישרתו לא רק את משרדי הממשלה או האיחוד, אלא גם חברות פרטיות או ציבוריות שמחפשות שליטה מקסימלית על הנתונים ותהליכי העיבוד מחשש לדלף מידע. כך, למשל, ענקית התעופה איירבוס מנהלת בימים אלה מגעים להצטרפות לאחד העננים הריבוניים של ענקיות הטכנולוגיה.

באורח אירוני, דווקא מיקרוסופט היא זו שהדגישה בפני צה"ל וממשלת ישראל את הצורך באימוץ ענן ריבוני, לאחר שהפסיקה את מתן השירות ליחידה 8200 מתוך שרת שמוקם במדינה אירופאית בלחץ העיתון הגרדיאן. המעשה האיץ את המעבר של משרדי הממשלה והיחידות הביטחוניות לענן של זכייניות נימבוס המתחרות במיקרוסופט, גוגל ואמזון, אולם ככל שנודע, מכרז נימבוס איננו נוגע לתשתיות AI אלא לענן בלבד.