קאמבק אירופי ל-GWM: שבעה דגמים חדשים ותחרות מול טוסון

יצרנית הרכב הסינית GREAT WALL MOTORS (GWM) צפויה לבצע השנה קאמבק לשווקים האירופי והישראלי. כך עולה מהתוכנית האסטרטגית שפרסמה החברה באירופה.

החברה נכנסה לשוק האירופי ולישראל לפני כשלוש שנים עם המותגים ORA ו-WEY, אולם ב-2024 היא ביצעה נסיגה מהשוק האירופי "לצורך היערכות מחדש", ואף סגרה את מטה החברה במינכן, ורק המותג ORA המשיך להימכר במספר מוגבל של מדינות, ובהן ישראל.

ואולם, על פי התוכנית החדשה, החל מ-2026 תחזור החברה לאירופה, והפעם עם מגוון רחב של דגמים ומגוון של מערכות הנעה בתקינה אירופית, כולל הנעה חשמלית, פלאג-אין, היברידית ואף בנזין. במקביל בוחנת החברה מספר אתרים באירופה לצורך הקמת מפעל להרכבה או חייצור מקומי של כלי רכב בתוך כשנתיים.

שני הדגמים הראשונים

היצרנית הודיעה כי בכוונתה לשווק באירופה שבעה דגמים חדשים, ושני הראשונים כבר מושקים בימים אלה. הראשון הוא הקרוס-אובר החשמלי המשפחתי החדש ORA 5, שמיועד להתחרות בדגמים דוגמת ATTO3, והשני הוא קרוס-אובר גדול של המותג HAVAL, שמיועד להתחרות בפלח של יונדאי טוסון ודומיו, אולם במחירים נמוכים יותר משמעותית.

הדגם, שמשווק באירופה תחת השם HAVAL H6, הוא אחד מדגמי היצוא הנמכרים ביותר של החברה הסינית בעולם. אורכו 4.7 מ', גובהו 1.72 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.74 מ'.

הגרסה האירופית מוצעת בשלב הראשון עם מערכת הנעה היברידית מלאה, שמשלבת מנוע בנזין 1.5 ליטר טורבו בנזין, מנוע חשמלי וסוללה עם הספק משולב של 243 כ"ס. הרכב נמכר בשתי רמות אבזור גבוהות ומשווק בגרמניה במחיר שמתחיל בכ-32 אלף אירו - זול בכ-8,000 אירו, או כ-20%, מיונדאי טוסון הייבריד המקביל. בישראל אפשר לתרגם את המחיר לכ-160-170 אלף שקל. בהמשך צפויה החברה להשיק גם דגמי שטח עם הנעה כפולה ועוד.

נכון להיום היבואנית היחידה שמחזיקה בישראל ברישיון יבוא ארוך-טווח של GWM היא כלמוביל, עם המותג ORA. זאת לאחר שפג תוקף רישיון היבוא של המותג WEY של GWM, שהוחזק בידי קבוצת סמלת במשך שנתיים.

על פי הערכות בענף עשויה החברה הסינית לאחד את כל יצוא המותגים שלה לישראל תחת המותג ORA.

סיטרואן C3 החדשה נוחתת בישראל בתצורת ג'יפון קומפקטי

חברת לובינסקי החלה לשווק בישראל את המכונית העירונית החדשה C3 בתצורה של קרוס-אובר קומפקטי. אורכה של המכונית 4 מ', רוחבה 1.75 מ', גובהה 1.59 מ' ובסיס הגלגלים שלה באורך 2.54 מ'.

סיטרואן C3 / צילום: יח''צ

יש לה תא נוסעים דיגיטלי בעיצוב מודולרי וגרסתה האוטומטית משלבת מנוע 1.2 ליטר טורבו בנזין בנפח 1.2 ליטר, מערכת הנעה היברידית "קלה" ותיבה כפולת מצמדים בת 6 מהירויות. ההספק המשולב הוא 110 כ"ס וצריכת הדלק הממוצעת המוצהרת הוא 20 ק"מ לליטר. מחיר הגרסה האוטומטית 115 אלף שקל.

במהלך הרבעון הראשון צפויה לנחות בישראל גם פיאט "גרנדה פנדה", שמבוססת על אותה פלטפורמה ומצוידת במפרטים דומים.

החל השיווק בארץ של הקרוס-אובר חשמלי החדש של הונגצ'י

חברת סמלת החלה לשווק השבוע את הקרוס-אובר המשפחתי החדש הונגצ'י EH5, שמכוון למרכז השוק. אורכו של הרכב 4.75 מ', רוחבו 1.9 מ', גובהו 1.64 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.9 מ'. נפח תא המטען 462 ליטר. הרכב משווק בישראל עם שלוש תצורות הנעה.

הונגצ'י EH5 / צילום: יח''צ

גרסת הבסיס מצוידת במנוע אחורי בהספק 285 כ"ס עם סוללה של 62 קילוואט-שעה וטווח של עד 426 ק"מ. גרסת הטווח הארוך מצוידת באותו מנוע עם סוללה של 85 קילוואט-שעה וטווח נסיעה של עד 550 ק"מ.

ואילו הגרסה כפולת ההנעה מצוידת בשני מנועים בהספק 560 כ"ס עם אותה סוללה וטווח של עד 522 ק"מ. כל הגרסאות מצוידות ברמת אבזור גבוהה עם מושבים חשמליים, ריפוד עור מלאכותי ועוד. המחירים נעים בין 180 ל-230 אלף שקל.

נתונים חדשים: הצי הממשלתי מונה מעל 16 אלף כלי רכב

צי הרכב הממשלתי מונה כיום 16,250 כלי רכב והוא אחד הגדולים ביותר בישראל. הצי גדל בשלוש השנים האחרונות בכ-15%. ואולם, שיעור החדירה של כלי רכב עם הנעה חשמלית ופלאג-אין בצי הממשלתי הוא אחד הנמוכים ביותר בהשוואה לציי הרכב הפרטיים ישראל, ונמוך משמעותית מהמקובל בחברות פרטיות ובחברות הייטק. כך עולה מדיווח חדש על יישום התוכנית הממשלתית לאיפוס פליטות בתפעול, שפרסמה השבוע חטיבת הנכסים באגף החשב הכללי באוצר.

הנתונים לא כוללים חברות ממשלתיות, כמו חברת החשמל, שמונות עוד עשרות אלפי רכבים.

על פי הדיווח, עד כה הותקנו רק 400 עמדות טעינה בנכסי ממשלה ובבתי עובדים בעלי רכב צמוד, כולל עמדות טעינה שאמורות לשרת בעלי רכבי פלאג-אין, שאינם חשמליים מלאים. מדובר ביחס נמוך מאוד בהשוואה לציים במגזר הפרטי, שבהם שיעור החדירה של כלי רכב נטענים מתקרב כיום ל-15%. יחס זה צפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות ככל שייפלטו מהציים רכבי בנזין, שיוחלפו בכלי רכב חדשים עם הנעה נטענת. בימים אלה מקיים מינהל הרכש הממשלתי מכרזי הצטיידות ברכב חשמלי מקטגוריות שונות אולם היקף ההצטיידות הוא כ-100 כלי רכב בלבד.

דגמים חדשים ל-XPENG בדרך: פרימיום סדאן ומיניוואן מפואר עם הנעה חשמלית

חברת XPENG פתחה את ההזמנות באירופה לדור החדש של הסדאן החשמלית P7, שמיועדת להתחרות בטסלה מודל 3. המכונית עברה שינוי חיצוני ופנימי מקיף והיא ניצבת על פלטפורמה מתקדמת, שתומכת בטעינה אולטרה-מהירה בקצב של עד 446 קילוואט.

אורכה 5.07 מ' והיא ניצבת על בסיס גלגלים באורך 3 מ', ותא המטען שלה בנפח 573 ליטר. המכונית משווקת באירופה בשלוש גרסאות הנעה, והגרסה המרכזית, לונג ריינג', מצוידת בסוללה של 73 קילוואט-שעה עם טווח של עד 530 ק"מ ב-WLTP ובמנוע אחורי בהספק 313 כ"ס. הגרסה הבכירה מצוידת בשני מנועים בהספק משולב של 503 כ"ס עם טווח של עד 500 ק"מ ב-WLTP.

המחיר של גרסת הלונג-ריינג' בגרמניה מתחיל בכ-49 אלף אירו, כ-6% מעל הגרסה המקבילה של טסלה 3, הקטנה יותר משמעותית. ה-P7 צפויה להגיע לישראל לקראת הרבעון השלישי. החברה נערכת לשווק באירופה גם גרסת פלאג-אין של המכונית לקראת סוף השנה.

XPENG P7 / צילום: יח''צ

"דגם הדגל הטכנולוגי"

עוד לפני כן צפוי להגיע לישראל המיניוואן החשמלי X9, שהוא "דגם הדגל הטכנולוגי" של היצרנית. זהו רכב באורך 5.29 מ' ובסיס גלגלים באורך 3.16 מ' שמיועד להסעת עד שבעה נוסעים, והוא מצויד בטכנולוגיות מתקדמות כמו תמיכה (תיאורטית) בטעינה אולטרה-מהירה של עד 800 קילוואט, מערכת נהיגה סמי-אוטונומית על בסיס צ'יפ של NVIDIA, היגוי לגלגלים האחוריים, והנעה אחורית או כפולה עם טווח של עד 590 ק"מ. הרכב יגיע ברבעון השני והמחיר עוד לא ידוע.