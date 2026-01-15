שירותי בריאות | קוצר רוחו של הח"כ השבוע חשפנו בגלובס כי משרד הבריאות חוזר בו מהכוונה להוציא מפוליסות השב"ן (שירותי בריאות נוספים) את האפשרות לקבל החזר על טיפולים בנושא התפתחות הילד (כמו רכיבה או שחייה טיפולית), עזרה לנשים בלידה ולאחריה (כמו דולה או ייעוץ שינה לתינוק) ועוד. וגם שמשרד הבריאות חזר בו מטענתו שהטיפולים הללו "אינם בעלי ערך רפואי משמעותי". זו בהחלט בשורה עבור כל אותן משפחות שזקוקות לשירותים הללו, לפעמים כמו אוויר לנשימה, שאף פנו למשרד הבריאות בניסיון לבלום את המהלך. כעת במשרד יבצעו בדיקה מקיפה בנושא. ההערכה היא שבמקום לוותר על מתן הטיפולים הללו, משרד הבריאות יורה לקופות החולים להשתמש בשירותים חיצוניים כדי לספק אותם, ממש כפי שעושות הקופות בתחומים רבים נוספים. אלא שכל הבשורה הזו הגיעה לציבור באופן עקום - אחרי שדיון בוועדת הבריאות התפוצץ. נציג משרד הבריאות אמר לח"כים שמשרדו קיבל את הערותיהם מדיון קודם, והטמיע אותן בתוך ההוראות החדשות לקופות החולים. חברי הכנסת לא נתנו לנציג, ליאור ברק, סמנכ"ל בכיר במשרד הבריאות, אפילו להשלים משפט - ומיד פוצצו את הדיון. הם היו כל כך בהלם מהעובדה שההערות הוטמעו וכבר נחתם מסמך מתוקן מבלי לעבור קודם כל שוב בוועדה (אכן, זו טעות של משרד הבריאות).

אילו חברי הכנסת לא היו עושים "חמור קופץ בראש" קלאסי, ובמקום לרוץ ולצעוק היו נותנים לנציג משרד הבריאות להשלים את דבריו, הם היו שומעים את הבשורה בעצמם והיו יכולים לרשום לעצמם הצלחה. במקום נורמלי, זה גם מה שהיה קורה. נתנאל אריאל קראו עוד

מענקי משכנתא | שמחון מציג: עוד תוכניות להרעפת מזומנים על הציבור פרופ' אבי שמחון, איש סודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למהלכים כלכליים, מוכר כאחד הכלכלנים האופטימיים בשירות המדינה. פקידי האוצר, שחלקם למדו אצל שמחון כסטודנטים באוניברסיטה העברית, נמצאים מולו במסלול התנגשות קבוע בכל הקשור לריסון כלכלי. האינסטינקט האוצרי הבסיסי ביותר הוא שמירה על קופת המדינה, לפעמים גם מפני צעדים טובים. נתניהו, מנגד, מעדיף לא אחת את התוכניות המרחיבות של שמחון, להרעפת מזומנים על הציבור. שמחון היה האיש שעמד מאחורי מענקי הקורונה הרחבים, כולל ה"מענק לכל אזרח" ששנאו באוצר; בשנה שעברה הוא דחף לביטול העלאת המע"מ שהעבירו באוצר; ולפני שבועות ספורים הוא ייעץ לנתניהו במהלך שנעשה מעל ראשו של שר האוצר סמוטריץ' - ההכרזה בוושינגטון על כוונה להיגמל מהסיוע הביטחוני האמריקאי. הגישה של שמחון עקבית: ישראל היא כלכלה צומחת, ב-2026 אמורים להתווסף לה לפי התחזיות כ-100 מיליארד שקל לתוצר, ואנחנו כבר לא המדינה הענייה שהיינו פעם. לכן אפשר להרשות לעצמנו גמישות - גם לוותר על דולרים אמריקאיים, וגם לפצות אזרחים שהמשכנתא שלהם התייקרה. התוכנית האחרונה שהוא מקדם - מענקים חודשיים לבעלי משכנתאות שנפגעו מעליית הריבית - מעוררת זעם באוצר ובבנק ישראל. לא רק בגלל עלות של כשני מיליארד שקל בשנה, אלא בעיקר בגלל העיקרון: האם על המדינה לפצות אזרחים על סיכון שנטלו מרצונם? ומדוע דווקא בעלי דירות ולא שוכרים, או בעלי עסקים קטנים שגם הם נפגעו מהריבית? שמחון משיב שמדובר במשפחות צעירות עובדות שנקלעו למצוקה. האוצר רואה בכך כלכלת בחירות קלאסית. אורן דורי קראו עוד

שוק הדיור | האינדיקטור שלא מעניק אינדיקציה אמיתית השבוע משרד השיכון נופף בכנסת באחד הפרסומים האהובים על כלי התקשורת המסקרים נדל"ן, "מדד מספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה". במשך שנים אהבו להשתמש במדד הזה כדי להראות שהנה, עוד יותר קשה היום, כי ככל שהמדד הזה עולה (והוא עלה לא מעט בשני העשורים האחרונים), נדרשות יותר משכורות ממוצעות של שכיר כדי לרכוש דירה. כך לכאורה האדם הממוצע מתרחק יותר ויותר מחלום הדירה שלו. כעת במשרד השיכון ביקשו לדווח על שינוי מגמה, ועל ירידה בנתון הזה. נראה שהגיעה העת לשים את המדד הזה בצד, כי, איך נאמר בעדינות, הוא לא משקף את התמונה המלאה. במציאות שבה חלק גדול מהמשכנתאות ניטל על ידי זוגות, שחולקים משק בית, לא נכון להסתכל על יכולת רכישת הדירה לפי משכורת בודדת. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהשנים האחרונות מראים בבירור כמה עלה מספר משקי הבית שבהם יותר ממפרנס אחד - ואיך במהלך קצת יותר מעשור מספר משקי הבית שבהם כל הנפשות מועסקות עלה בכ־10%. במצב כזה ברור שהסתכלות על משכורת של אדם בודד מיותרת, שלא לומר מעוותת. הנתון הזה גם מדלג על גורמים קריטיים נוספים, ובהם הריבית - המשפיעה כמובן על גובה ההחזר החודשי של המשכנתא. לכן ההצעה שלי היא אחת: לא להסתמך עליו. במקרה הזה, המדד לא תמיד מביא איתו את החדשות הנכונות והרלוונטיות באמת. יובל ניסני קראו עוד