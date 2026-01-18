שניב מציגה: הפספוס של סנו, הרווח של משפחת ברנט

יותר מ-35 שנים אחרי שהקימו את שניב , בני הזוג אברהם ואילנה ברנט בדרך לרשום אקזיט ביצרנית הנייר הוותיקה. השניים נמצאים בימים אלה במו"מ מתקדם למכירת מניותיהם בחברה (43%) לידי קרן ההשקעות מנור אוורגרין, שמוביל אבי אורטל, לפי שווי של עד 485 מיליון שקל.

שניב נוסדה בסוף שנות ה-80 על ידי התעשיין יזהר שיף, שהקים מפעל לייצור נייר לשימוש ביתי באופקים. לצורך ההקמה חבר שיף ליהלומן אברהם ברנט ואשתו אילנה, וכן לחברת סנו של משפחת לנדסברג. בשנת 1995 הונפקה שניב בבורסה בת"א.

אלא שבתחילת שנות האלפיים התגלע סכסוך בין השותפים ברנט ולנדסברג, שכלל בין היתר החלטה של סנו להקטין את היקף הרכישות שהיא מבצעת משניב. לבסוף, בשנת 2008 הגיעו הצדדים לפשרה שבמסגרתה רכשה משפחת ברנט לצד שותפה, שלום לקס, את חלקה של סנו (39%) לפי שווי חברה של כ-60 מיליון שקל בלבד, ששיקף דיסקאונט של 56% על מחיר המניה באותה העת.

מאז אותה עסקה משמשים בני הזוג ברנט כבעלי השליטה בשניב (43%), כאשר בנם פסח מכהן כמנכ"ל החברה. בעל מניות גדול נוסף בשניב הוא קיבוץ סאסא, המחזיק בכרבע ממניותיה בעקבות עסקה מ-2017 שמיזגה לתוכה את יצרנית מוצרי הניקיון סאסאטק, שבבעלות הקיבוץ הצפוני. בשנת 2023 רכשה שניב מחצית ממניות חברת הקוסמטיקה והטיפוח בוגנים (MB) של מיקי בוגנים, תמורת המרת הלוואה בהיקף 2 מיליון שקל למניות החברה.

כיום, שניב היא יצרנית מוצרי הנייר השנייה בגודלה בישראל, לאחר אינפיניה (לשעבר נייר חדרה). בנוסף היא מייצרת מוצרי ניקיון (תחת המותגים טאצ', מג'יק ו-TNX), קוסמטיקה (נובו ו-MB) ומוצרים לרכב (מקסול-מקס). כמו כן, לחברה פעילות בתחום מוצרי האלומיניום ומוצרים חד-פעמיים, והיא גם פועלת בתחום הנדל"ן בהשכרת מבני תעשייה, משרדים ומרלו"גים.

מניית החברה נסחרת כיום לפי שווי שיא של כ-440 מיליון שקל, אחרי עלייה של כ-50% בשנה האחרונה. את שלושת הרבעונים הראשונים של 2025 סיימה עם גידול של כ-9% בהכנסות לכ-708 מיליון שקל, ובשורה התחתונה רשמה רווח נקי של 20.4 מיליון שקל, עלייה של כ-19% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

הצפת ערך ביטחונית

עבור קרן מנור אוורגרין מדובר בהשקעה ראשונה בחברה ציבורית, מאז הקמתה לפני כשנתיים. בשנה החולפת ביצעה הקרן הצפת ערך משמעותית בהשקעתה בחברת הטכנולוגיה הביטחונית אר פי אופטיקל . מאז ההנפקה כמעט ושילשה זו את שוויה ונסחרת כיום לפי שווי של כ-2.7 מיליארד שקל. אחרי מימוש בכ-177 מיליון שקל בחודש החולף, נותרה הקרן עם החזקה בשווי 495 מיליון שקל, המשקפת רווח של יותר מפי 10 על ההשקעה המקורית.

עד היום ביצעה הקרן השקעות בשוק המקומי בהיקף קרוב ל־700 מיליון שקל.