בנק הפועלים נותן הטבה חדשה לנוטלי המשכנתאות. מי זכאי?

בנק הפועלים הודיע היום (ב') על הטבה ללקוחות שנטלו משכנתא מהבנק במהלך הרבעון האחרון של שנת 2025. הבנק יחזיר ללקוחות אלו את תשלום המשכנתא החודשי הראשון שלהם - בסכום של עד 5,000 שקל לתשלום.

עם זאת, הזכאות להטבה חלה רק על חלק קטן מנוטלי המשכנתאות בבנק, שכן הזכאים להטבה הם לקוחות הבנק המנהלים בו חשבון עו"ש פעיל, שנטלו הלוואת משכנתא בבנק ומועד הביצוע הראשון שלה היה במהלך הרבעון האחרון של 2025. בבנק מציינים כי ההחזר יועבר ללקוחות אלו במהלך חודש מרץ 2026.

המהלך של הפועלים מגיע בהמשך למתווה ההקלות של בנק ישראל שפורסם בתחילת השנה, במסגרתו, נקבע כי המערכת הבנקאית תקצה סכום מצטבר של 3 מיליארד שקל, שיורכב מ- 1.5 מיליארד שקל בכל שנה, החל מהרבעון השני של שנת 2025 ועד הרבעון הראשון של שנת 2027.

במסגרת המתווה, הודיע הבנק בשנה החולפת על שתי פעימות של חלוקת מניות הפועלים לכמיליון לקוחותיו. כחלק מהמהלך, לקוחות הבנק נדרשו לבחור בין קבלת שתי מניות של הבנק, לבין קבלת מענק כספי, בשווי נמוך יותר. ההטבה ניתנה לכל לקוחות הבנק מעל גיל 18, המחזיקים בחשבון ני"ע, ומחזיקים ביתרה של מעל 1,000 שקל בחשבון העו"ש, בפיקדונות, בתוכניות חיסכון אחרות או בתיק ני"ע.

בבנק לא מציינים מה היקף התוכנית הנוכחית. בעבר, העריכו בפועלים את עלות שתי חלוקות המניות שמוערכת במעל 200 מיליון שקל.