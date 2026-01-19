הדנים מחרימים, טראמפ צפוי לנאום: פורום דאבוס ייפתח הערב

בעיירה דאבוס שבשווייץ ייפתח הערב (ב') הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי, בצל שורת עימותים גלובליים ועם חששות הולכים וגוברים מפני מלחמות ומבצעים צבאיים. 64 ראשי מדינות יגיעו לעיירת הסקי בימים הקרובים וייפגשו בין היתר עם מאות מנכ"לים של חברות מובילות, אנשי תקשורת, פעילים חברתיים ועוד.

בעוד הערב יתקיים קונצרט חגיגי לפתיחת הדיונים, מחר (ג') יחלו ההרצאות והאירועים עצמם, כאשר על כולם מאפיל אירוע אחד - נאום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפני משתתפי הכינוס ביום רביעי בצהריים (15:30 שעון ישראל).

טראמפ מגיע לכינוס לאחר שהטיל מכסים חדשים על שמונה מדינות אירופיות בעקבות מה שהגדיר "תמיכתן בדנמרק" בנושא גרינלנד, ואחרי שקלע את היחסים הטרנס-אטלנטיים למשבר החריף ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. הוא צפוי להיפגש בדאבוס עם שורת המנהיגים האירופיים שמולם הוא חידש את מלחמת הסחר.

שישה מבין שבעת ראשי מדינות ה-7G יהיו גם הם בדאבוס, כולל הקנצלר הגרמני וראשת ממשלת איטליה, לפי התוכנית. דנמרק הודיעה היום כי לא ישתתפו נציגים רשמיים שלה בכינוס. שר האוצר הדני, שהיה אמור להשתתף בכינוס, ביטל את בואו במחאה על הניסיונות האמריקאים לספח את גרינלנד.

טראמפ יגיע לעיירה בראש משלחת עצומה של מאות נציגים, ביחד עם שר הכלכלה, שר המסחר ושר החוץ האמריקאים. ארה"ב שכרה כנסייה מקומית כדי להפוך אותה ל"ביתן האמריקאי" במהלך הכינוס ולקיים בה פגישות עם גורמים שונים.

לפי הדיווחים, טראמפ ישהה בדאבוס כיומיים, עד יום שישי, ויקיים פגישות רבות. גם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר צפויים להיות חלק מהמשלחת האמריקאית. עוד גורם משמעותי שיגיע לכינוס יהיה סטיב מילר, האיש שנחשב לארכיטקט של ההשתלטות הפוטנציאלית על גרינלנד בממשל האמריקאי.

עוד במוקד: שיקום אוקראינה והחזית מול איראן

לצד גרינלנד, גם נושא אוקראינה צפוי לתפוס חלק מרכזי מהדיונים, על הבמות ומחוץ להן. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי צפוי גם הוא להשתתף בכינוס. גורמים רוסיים ממשיכים להיות מוחרמים על-ידי מארגני הכינוס, מאז הפלישה לאוקראינה לפני קרוב לארבע שנים.

הצדדים השונים - ארה"ב, אירופה ואוקראינה - צפויים לדון בתוכנית לשיקום אוקראינה שתקציבה מוערך ב-800 מיליארד אירו. סוגיית הערבויות הביטחוניות שארה"ב תציע לאוקראינה - אם בכלל - תמורת הסכם להפסקת המלחמה תעלה גם היא לדיונים, לפי הדיווחים.

גם החזית מול איראן ומצב זכויות האדם במדינה, כמו גם תוכנית הגרעין שלה, צפויים לעלות על האג'נדה הלא רשמית של הכינוס. שר החוץ האיראני שהיה אמור להשתתף בוועידה והוזמן על-ידי המארגנים לא יגיע ברגע האחרון - אחרי שהפורום הכלכלי העולמי ביטל את ההזמנה. הנימוק של המארגנים היה דיכוי המפגינים ורצח מספר לא ידוע של איראנים שמחו נגד המשטר הנוכחי. "לא הולם שהממשלה האיראנית תיוצג בדאבוס השנה", כתב הפורום הכלכלי העולמי ברשת X.

מי שכן יגיע הוא אחמד אל-שרע, נשיא סוריה החדש, שתפס את השלטון במדינה לפני כשנה. הנשיא הסורי יישא נאום בפני משתתפי הכינוס ביום חמישי אחר-הצהריים.

את ישראל ייצגו בין היתר, כפי שהיה בשנים קודמות, נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג, נגיד בנק ישראל אמיר ירון ושר הכלכלה ניר ברקת.

בתור יושבי-הראש הזמניים של הפורום הכלכלי העולמי, אחרי שהמייסד קלאוס שוואב פרש, מונו לארי פינק, מנכ"ל בלקרוק, וסגן נשיא חברת רוש, אנדרה הופמן. התוכנית מאחורי הקלעים היא להציע את תפקיד היו"ר לכריסטין לגארד, המכהנת כעת כנשיאת הבנק המרכזי האירופי, אם תהיה מעוניינת בו בתום הכהונה שלה בסתיו 2027.