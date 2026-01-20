לא יודעים להחליט מה לקנות? זה הצ'אט שיפתור לכם את הבעיה

ג'יפיטי, תמצא לי נעלי עקב מזמש בפחות מ-300 שקל שיחזיקו מעמד לפחות שנתיים. מצאת? קדימה, בוא נקנה. יש לך כבר את פרטי כרטיס האשראי שלי, נכון?

הבקשות הללו עומדות להיות חלק בלתי נפרד מקניות האונליין שלנו, ככל הנראה כבר בשנה הקרובה. חברות הטכנולוגיה הגדולות פיתחו כלים ו"כפתורים" כדי שאת קניית הנעליים, מסחטת המיצים החשמלית או הקוסמטיקה הבאה שלנו נעשה ישירות מתוך צ'אט הבינה המלאכותית המועדף עלינו, מבלי לבזבז זמן.

וזה לא השינוי היחיד בעולם התשלומים - הודות לפריצות דרך בתוכנה, בחומרת מובייל, בכוח מחשוב לפי דרישה, בבינה מלאכותית גנרטיבית ועוד. חברת פייבוקס, למשל, הטמיעה בימים אלה כפתור תשלום בכ-8,000 אתרי איקומרס, מכירה ובקשות תשלום - כולל רשתות גדולות כמו אופטיקנה ו-S wear.

מדובר בכפתור שמפנה ישירות לאפליקציית פייבוקס, ללא צורך בהזנת פרטי כרטיס אשראי, בדיוק כפי שמשלמים באתרי אינטרנט באמצעות ויזה או אפל פיי. במסגרת המהלך תתאפשר גם חלוקת עסקאות לתשלומים, ובקרוב גם תהיה אופציה להוראות קבע ולחיוב חוזר.

מה עוד צפוי לנו? דוח חדש של חברת ויזה מצביע על ארבע המגמות שיובילו בשנת 2026.

1. מסחר מבוסס סוכני AI

הטרנד המוביל הוא כאמור רכישה באמצעות סוכנים חכמים. לפי ויזה, בשנת 2026, חוויית הקנייה הנתמכת ב-AI תהפוך מוחשית, נגישה ויומיומית. באפליקציות בינה מלאכותית יוטמע כפתור "קנה עבורי", ולחיצה עליו תפעיל שלושה תהליכים מרכזיים. הראשון, איפשור תשלומים: הצרכן מגדיר את כרטיס התשלום המועדף עליו - מאומת, מטוקן ומאובטח - כך שסוכן ה-AI יוכל לבצע עסקאות בצורה בטוחה.

השני, התאמה אישית: הצרכן משתף את היסטוריית הקניות והעדפותיו באמצעות טוקנים מאובטחים. הסוכן יכול לשאול, למשל "מה דני היה בוחר?", ולבצע רכישות בהתאם.

השלישי, שליטה והגדרת גבולות: הצרכן מגדיר היכן ניתן לקנות, מהו סכום ההוצאה המרבי, ואילו חריגים מותרים.

כך, סוכן ה-AI הופך ל"קניין אישי", שמסייר באתרי מסחר, מבין סגנון והעדפות, ומקבל עבורנו החלטות. שחקנים גדולים כבר משקיעים בתחום, ובהם אמזון, טארגט, וולמארט, זארה ועוד.

2. סוף עידן הקופה הידנית

הצורך להקליד מספרי כרטיס, כתובת חיוב, תאריך תפוגה וקוד אבטחה בעת רכישת אונליין, עומד להיעלם. ארנקים דיגיטליים כמו אפל פיי ופלטפורמות מסחר כגון שופיפיי משלבים כפתורי רכישה חכמים וחוויות תשלום חלקות, שמקצרות את תהליך התשלום ומפחיתות טעויות והונאות.

בויזה משתפים כי שיעור תשלומי האונליין שבוצעו באמצעות הזנה ידנית של פרטי כרטיס החברה ירד מכ-50% בשנת 2019 לכ-16% בלבד בשנת 2025. בקרב 25 אתרי הסחר הגדולים ברשת, מדובר כבר באחוזים בודדים. במילים אחרות, הקופה הידנית עוברת מהעולם.

3. מאבק הזהויות מתחזק

לצד השימושים החיוביים ב-AI, צפוי גם שימוש בדיפ-פייקים, הונאות מבוססות סוכנים וזהויות סינתטיות. אם בעבר הונאה התרחשה בזמן ביצוע עסקה, הרי שכיום הפגיעה יכולה להיות בשלב מוקדם יותר - גניבת זהות מלאה באמצעות התחזות מתוחכמת. מרגע שזהות נפרצה, כל העסקאות הקשורות אליה נמצאות בסיכון.

בשנת 2026 צפויה עלייה משמעותית הן בתחכום והן בהיקף של מתקפות זהות מבוססות AI. ההתמודדות עמן תדרוש שיתוף-פעולה רחב-היקף בין בנקים, סוחרים, גופי פינטק, גופי ממשל ורגולטורים.

4. המזומן עדיין כאן

אם למישהו היה ספק, הכסף המזומן לא ייעלם בשנת 2026. כ-11 טריליון דולר עדיין נמצאים במחזור הגלובלי, והשימוש במזומן צפוי להמשיך ללוות אותנו עוד שנים. עם זאת, השימוש בירידה. לראשונה בהיסטוריה, מחצית מכלל תשלומי הצרכנים בעולם יתבצעו בשנת 2026 באמצעות אמצעי תשלום מבוססי כרטיס.