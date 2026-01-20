ירידות באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט נופלים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:15

בהמשך לירידות אתמול, גם היום בורסות אירופה נסחרות באדום. מדד הדאקס נופל בפתח יום המסחר בכ-0.9%, הפוטסי מאבד מערכו כ-0.8% והקאק נחלש בשיעור דומה.

9:55

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על ירידות של עד 1.6% בפתיחת המסחר היום. בורסות ארה"ב יגיבו היום לראשונה לאיומי המכסים החדשים של הנשיא טראמפ על 8 מדינות באירופה, שמתנגדות לכך שארה"ב תרכוש את גרינלנד. במקביל, איומי המכסים הובילו לבריחה ל"נכסי מקלט" ומחירי הזהב והכסף זינקו לשיאים חדשים. הבוקר, המחירים ממשיכים לעלות: מחיר הזהב עומד על כ-4,722 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף עומד על כ-94 דולר לאונקיה.

שמונה המדינות שהזכיר טראמפ בהודעתו הן דנמרק, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד, נורבגיה, שבדיה ופינלנד. ההיטלים אמורים להיכנס לתוקף ב־1 בפברואר בשיעור של 10%, ולעלות ל־25% ב־1 ביוני. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, הבהיר טראמפ כי המכסים יישארו בתוקף "עד שתושג עסקה לרכישה מלאה ומוחלטת של גרינלנד".

אף שלא ברור עדיין האם מכסי הסנקציה של טראמפ אכן יתממשו בפועל, ההכרזה מסמנת קפיצת מדרגה במאמציו של הנשיא האמריקאי להשיג שליטה על האי הקפוא הענק, שהוא במעמד של טריטוריה דנית. המאבק על גרינלנד מאיים לפוצץ את הסכם הסחר שנחתם בין ארה"ב לאיחוד האירופי לא מזמן, על רקע תוכנית המכסים הגלובלית של הממשל האמריקאי. ההסכם, שנחתם בסקוטלנד ביולי האחרון, קבע מכס של 15% על רוב היצוא האירופי לארה"ב והיה אמור להבטיח יציבות לשנים הקרובות. על בריטניה הוטל מכס נמוך יותר של 10%, לפני משבר גרינלנד.

אסיה

באסיה, הבורסה נסחרו הבוקר בירידות. מדד הניקיי נפל בכ-1%, הקוספי ירד בכ-0.4%, מדד שנגחאי ננעל ללא שינוי וההנג סנג מאבד מערכו כ-0.3%.

אירופה

בורסות אירופה ננעלו אתמול בירידות שערים. בורסת פרנקפורט ירדה בכ-1.2%, בורסת פריז איבדה מערכה כ-1.8% ובורסת לונדון נחלשה בכ-0.4%.

סקטור הרכב במדד הסטוקס 600 איבד מערכו קרוב ל-2%, עם ירידות במניות של יצרניות רכב כמו פולקסווגן , פורשה ו-BMW . בצרפת, נרשמות ירידות בסקטור היוקרה, כאשר מניות כמו לואי ויטון , קרינג , הרמס ומונקלר , איבדו גובה. מנגד, המניות הביטחוניות באירופה התחזקו, עם עליות במניות כמו ריינמטל , רנק , ת'אלס ולאונרדו .

בוול סטריט לא התקיים מסחר אמש, בשל ציון יום מרטין לות'ר קינג. המסחר בחוזים העתידיים מצביע על ירידות משמעותיות בפתיחה: הדאו ג'ונס יורד בכ-0.9%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-1% והנאסד"ק נחלש בכ-1.2%.

היום, לאחר נעילת המסחר, ענקית הסטרימינג נטפליקס תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2025. לפי הערכות שנאספו ב-Visible Alpha, החברה צפויה לדווח על צמיחה של כ-17% בהכנסות ל-11.97 מיליארד דולר, ועל רווח למניה של 0.55 דולר, שישקף צמיחה של קרוב ל-30%. ב-Investopedia מציינים כי המסחר באופציות במניה מצביע כי היא עשויה לזוז מעלה או מטה בשיעור של עד 7% עד סוף השבוע, בעקבות הדוחות.

שוק החוב האמריקאי

איומי המכסים החדשים של טראמפ על מדינות אירופה הובילו לעלייה ניכרת בתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח, לצד חששות שהמהלך יביא בעתיד ללחצים אינפלציוניים. התשואה לעשר שנים עולה כעת בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.27%, בעוד התשואה ל-30 שנה עולה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.89%.

פראשנט ניוהאנה, אסטרטג ב-TD Securities, אמר לבלומברג כי "פעולות הממשל האמריקאי ערערו את האטרקטיביות של החזקת אג"ח אמריקאיות כנכס מקלט בטוח, ו'גורם אי־הוודאות' הזה מתבטא בעליית התשואות. השווקים מצפים שטראמפ יתדלק את השווקים לקראת בחירות האמצע, והמכסים הם אינפלציוניים".

שוקי הסחורות והמטבעות

איומי המכסים הובילו לבריחה ל"נכסי מקלט" ומחירי הזהב והכסף זינקו אתמול לשיאים חדשים. כאמור, הבוקר, המחירים ממשיכים לעלות: מחיר הזהב עומד על כ-4,720 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף עומד על כ-94 דולר לאונקיה.

בקנטור העריכו בשבוע שעבר שהראלי בזהב צפוי להימשך ב־2026, ולהגיע בסוף השנה ל־5,000 דולר - עלייה של כ־7% ביחס למחיר הנוכחי.

בגזרה אחרת של שוק הסחורות, "מחירי הגז הטבעי באירופה השתוללו בימים האחרונים וזינקו מרמות של מתחת ל־30 אירו לכיוון 40 אירו", כתב נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא ביוליוס בר. לדבריו, אין לכך קשר לאירועים גאו־פוליטיים אלא לחשש ממחסור באספקה. להערכתו, בטווח הקצר המחירים יירדו שוב אל מתחת ל־30 אירו.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך את הנסיגה שלו, בהתאם למגמה בשוקי המניות, ויורד הבוקר לרמה של 91 אלף דולר. בסוף השבוע שעבר, המטבע התאושש והגיע עד רמה של קרוב ל-98 אלף דולר.