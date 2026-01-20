חשד: מכרו 8 דירות ב-11 מיליון שקל, וחמקו ממס שבח ורכישה

מוכרי ורוכשי מקרקעין חשודים בדיווח כוזב על עסקת מכירת ארבע דירות בבניין בתמורה לכ-6 מיליון שקל בלבד על-מנת להתחמק מתשלום מס שבח ומס רכישה, כאשר על-פי בדיקת רשות המסים, בפועל נמכרו שמונה דירות ששווין כ-11 מיליון שקל.

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, מנהלת חקירה נגד ארבעה חשודים, אחים ממשפחת חליל, החשודים כי הצהירו הצהרה כוזבת למשרד מיסוי מקרקעין בנצרת בעניין מכירת דירות על שמם, ובכך התחמקו מתשלום מס שבח בסכום כולל של מעל 1.8 מיליון שקל.

במקביל, מתנהלת חקירה נגד הרוכשים, שני אחים ממשפחת כחילי, החשודים כי מסרו הצהרה כוזבת למשרד מיסוי מקרקעין בנצרת בגין קניית הדירות, ובכך התחמקו מתשלום מס רכישה בסכום כולל של 400 אלף שקל.

באוגוסט 2023 הגישו ארבעת החשודים המוכרים, באמצעות עורך דינם, הצהרה מקוונת לפיה מכרו בניין שלם בן חמש קומות הכולל ארבע דירות בשווי כולל של 6 מיליון שקל. כל אחד מהחשודים הצהיר על מכירת דירה אחת בבניין, וצירף להצהרה בקשה לפטור ממס שבח. בהתאם לכך, שני החשודים הרוכשים הגישו גם הם הצהרה כוזבת על-פי נתונים אלה.

לא עמדו בתנאים לפטור

מממצאי החקירה והביקורת שביצעו עובדי משרד מיסוי מקרקעין נצרת עולה כי הבניין הנמכר כולל שמונה דירות ולא ארבע כפי שהצהירו החשודים בהצהרתם. בנוסף, נמצא כי השווי הנאמד של כל דירה מתוך שמונה הדירות שנמכרו בבניין הוא כ-1.3 מיליון שקל ועומד על סך כולל של 11 מיליון שקל, ולא על 6 מיליון שקל כפי שהצהירו החשודים.

בנוסף נמצא בחקירה כי החשודים המוכרים אינם עומדים בתנאים לפטור ממס שבח, כיוון שעל שם שניים מהם ישנה דירה נוספת, וביחס לשני החשודים האחרים נמצא כי לא היו בעלי הנכס במשך 18 חודשים.

מממצאי החקירה עולה כי החשודים המוכרים התחמקו מתשלום מס שבח בסכום כולל של 1,888,708 שקל. בנוסף, מבקשת המעצר עולה כי החשודים הרוכשים התחמקו מתשלום מס רכישה בסכום כולל של 400 אלף שקל וסייעו למוכרים להתחמק מתשלום מס השבח.

ששת החשודים הובאו בפני בית משפט השלום בחיפה, והוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

*** חזקת החפות: ההליך בשלב מקדמי, ששת החשודים לא הורשעו בעבירות, ועומדת להם חזקת החפות.