בתום פעילות משותפת שנמשכה מספר חודשים לאיתור גורמים העוסקים במתן שירותים פיננסיים ללא רישיון כדין, פשטו הבוקר (ד') נציגי רשות המסים, רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון, והמשטרה על עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ. מדובר בעסקים שבקשת רישיונם נדחתה בעבר על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ברשות שוק ההון, ונחשדו כי הוסיפו לעסוק במתן שירותים פיננסים מבלי שהחזיקו ברישיון מתאים לכך.

מאז שנת 2016 מפקחת רשות שוק ההון על נותני "שירותים פיננסיים מוסדרים", אשר קודם לכן לא היו נתונים כלל לפיקוח. מי שעוסק בישראל בשירות פיננסי מוסדר (ואינו בנק), צריך לקבל מהרשות רישיון כדי לעסוק בשורה של שירותים: מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי (לרבות במטבעות דיגיטליים), שירותי פיקדון ואשראי, הנפקה של כרטיסי אשראי והפעלת מערכת לתיווך באשראי. במאגר הרישיונות ובקשות הרישיון שבאתר הרשות רשומים מעל 2,000 ספקי שירותים בעלי רישיון או כאלה שביקשו רישיון .

מבצע האכיפה הראשון מסוגו התמקד לראשונה באופן ייעודי באיתור גורמים הפועלים בתחום מתן שירותים פיננסים ללא רישיון. חלק מהעסקים שבהם ביקרו הרשויות מהווים, על פי החשד, מרכיב חשוב בתשתית הכלכלית של ארגוני פשיעה, ומסייעים בביצוע עבירות מס והלבנת הון.

מטרות המבצע הן לפגוע במקורות המימון של הפשיעה החמורה והאלימה בישראל ובכך להביא להפחתתה, ולצד זאת לייצר שוק אמין, תחרותי ובעל רמת ציות גבוהה בעולמות השירות הפיננסיים, ולהבטיח גביית מס אמת ושוויון בנטל המס בישראל.

במסגרת המבצע נתגלו מספר מקרים של אי רישום הכנסות, אי דיווח לרשויות המס והפרות של חוק המזומן בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים, ונתפסו מזומנים, צ'קים, תכשיטים ורכבי יוקרה.

במבצע השתתפו עשרות עובדים של רשות המסים, מיחידת ניהול ספרים ארצית, היחידה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, משרדי מס הכנסה ומע"מ אזוריים, משרדי חקירות של מע"מ ומס הכנסה ויחידת הקריפטו.