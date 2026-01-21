הסטארט-אפ דאטהריילס (Datarails), שהוקם לפני מהפכת הבינה המלאכותית ופיתח כבר בתחילת העשור מערכת ניהול תקציב אוטומטית המבוססת על גיליונות אקסל, השלים סיבוב גיוס חדש, במסגרתו הכפיל את שוויו ליותר מחצי מיליארד דולר.

לפי ההערכה, לאחר סבב הגיוס החדש עליו מכריזה היום (ד') בהיקף של 70 מיליון דולר, שווה החברה הישראלית כ-500-600 מיליון דולר, כאשר קצב ההכנסות השנתי (ARR) צפוי לחצות את רף 100 מיליון הדולר לקראת סוף השנה.

זאת, בזכות ארגון מחדש ושינוי מיקוד שלה, ממערכת לניתוח ותכנון פיננסי לסמנכ"ל הכספים (FP&A) - למערכת אחודה לסמנכ"ל הכוללת מגוון של פונקציות פיננסיות כמו ניהול מזומן, דיווח, סיכום חודש, ניהול נתונים ואינטגרציה עם מערכות מידע אחרות כמו תוכנות סיילספוס, האבספוט, דיינמיקס, זירו וסייג'.

● בדיקת גלובס | מצור הסיבים האופטיים סביב ישראל מתהדק. אלה הסיבות

● 100 מיליון דולר: גיוס ראשון לקרן הדיפ-טק הישראלית אמריקאית

● הטרנד שמסעיר את עולם הקוד ומפיל את מניות חברות התוכנה

השקת ChatGPT בסוף 2022 ועלייתם של מודלי השפות הביאה את החברה, שפיתחה טכנולוגיות AI ללא LLM במקור, לביצע שינויים ארגוניים, לפטר עשרות עובדים ובמסגרת סיבוב גיוס שנערך ב-2024 אף נאלצה לרדת בשווי ל-237 מיליון דולר, כך לפי PitchBook.

עם זאת, בשנה האחרונה החברה חווה צמיחה גבוהה במיוחד של 70% בהכנסות, מה שאיפשר לה להכפיל את מספר העובדים שלה ל-400 כיום - מתוכם 140 בישראל והשאר בארה"ב ובמזרח אירופה - ולגייס את סיבוב הגיוס החדש בן 70 מיליון הדולר.

את הסיבוב הובילה קרן הצמיחה הבריטית One Peak שנכנסת להשקעות בישראל בימים אלה, ואליה הצטרפה משקיעה חדשה נוספת: קרן ורטקס הסינגפורית, גם היא קרן צמיחה (אין קשר לורטקס ישראל - למרות שהשתיים חולקות את טמאסק הסינגפורית כמשקיעה משותפת). בנוסף השתתפו בגיוס המשקיעים הקיימים: קרן קומרה, כללטק של לן בלווטניק, זאב ונצ'רס של אורן זאב, וינטג', אינוביישן אנדברס והמשקיע ג'ואי לואו.

ה-AI לא יחליף את סמנכ"ל הכספים

למרות עלייתן של מנועי צא'ט ומודלי שפה גדולים, בדאטהריילס משוכנעים שה-AI לא יחליף את סמנכ"ל הכספים או את תוכנות ניהול הכספים, אלא יעשיר את הדאטה שנצבר ממקורות רבים ויסייע בהפקת תובנות ופעולות. יתר על כן, גם היום חוששים ארגונים רבים להכניס מודלי שפה למערכות ניהול הכספים שלהם, מחשש לדלף מידע ולפגיעה בפרטיות הלקוחות.

דאטהריילס פונה אומנם רק לשוק המיד-מרקט (חברות של עד 1,000 עובדים), שרגיש פחות לכללי פרטיות או אבטחת מידע, ועדיין היא רואה ערך ברכישת תוכנות ניהול פיננסי - הפלטפורמה החדשה של דאטהריילס כוללת לא רק את מערכות הניתוח והתכנון הפיננסי המקוריות של החברה, אלא מגוון של מערכות ניהול שמאפשרות לסמנכ"ל הכספים להתחבר לתוכנות אחרות, לשאוב מהן מידע ולנהל אותן מגיליון אחד מרוכז בהתבסס על טכנולוגיות הבינה המלאכותית המקורית שפותחה בחברה ועל מודלי של OpenAI בסביבת מיקרוסופט אז'ור - סביבת הענן והבינה המלאכותית של החברה.

המוצרים החדשים כוללים בין היתר: כלי המסייע לסמנכ"לי הכספים לנהל ולייעל את תהליך סגירת החודש; כלי לניהול המזומן בחברה, שמתחבר בזמן אמת לנתוני הבנקים ומאפשר לצוותי כספים לעקוב אחר מצב המזומנים ולנהל בקלות את התזרים בעזרת תחזיות שהוא מנפק; ומערכת סוכני AI לבניית אסטרטגיה פיננסית, תכנון ודיווח, שמאפשרת לאנשי כספים לשאול באופן חופשי שאלות כמו: "מהם הגורמים שמשפיעים על הרווחיות שלנו השנה?", "מה יקרה אם ההכנסות יצמחו לאט יותר ברבעון הבא?" או "מדוע מחלקת השיווק חרגה מהתקציב בחודש שעבר?" - ולקבל תשובות שערוכות כמצגות פאוור פוינט מוכנות לדירקטוריון וכן קבצי PDF ואקסל, המבוססים על נתוני ה-ERP, ה-CRM, האקסל ומערכות ניהול משאבי האנוש בחברה.

שוק תחרותי במיוחד

שוק התוכנות הפיננסיות לסגמנט המיד-מרקט הוא תחרותי במיוחד, ופעילות בו שחקניות כמו Planful, Prophix, Vena בשוק המיד-מרקט, וכן Pigment ו-Anaplan בשוק הארגונים הגדולים יותר.

ככל שדאטהריילס נכנסת לעוד ועוד תחומים מעבודתו של סמנכ"ל הכספים, כך היא נכנסת לתחרות ישירה עם עוד חברות. בתחום ניהול המזומן, למשל, היא מתחרה כעת עם Nilus ו-Ledge.

דידי גורפינקל, מייסד שותף ומנכ"ל דאטהריילס, מסר: "בחרנו להפוך את ה-AI לתשתית של משרד ה-CFO כולו, לא כתוספת או כפיצ'ר, אלא ככזו שמעצבת מחדש את אופן קבלת ההחלטות והעבודה הפיננסית".

דיוויד קליין, שותף מנהל ב-One Peak שהוביל את הסיבוב החדש, הוסיף כי "דאטהריילס פיצחה את הקוד של מה שצוותי כספים באמת צריכים מ-AI - לא פיצ'רים נוצצים, אלא מידע אמין המבוסס על דאטה מדויק ומרוכז במקום אחד. גישת ה-Excel-Native של החברה מבריקה, משום שהיא פוגשת את ה-CFOs בדיוק במקום שבו הם כבר עובדים".