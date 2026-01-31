סכסוך נדל"ני מעסיק זה מספר שנים את בתי המשפט סביב גן ילדים בבני ברק. במרכז הסכסוך ניצב גן ילדים הפועל על חלק מגג של נכס ברחוב רבי עקיבא פינת ז'בוטינסקי בעיר.

חרף שורה של החלטות מצד בתי המשפט, שהורו על פינוי הגן וקבעו כי הוקם בעקבות פלישה לנכס פרטי, הגן עדיין עומד במקומו וממשיך להיאבק אפילו נגד תשלום דמי שכירות בנכס.

● פרויקט הדגל של אאורה בנתניה: בית המשפט קבע שהמתנגדים "סרבנים" ויפונו בתוך חודש

● סיכום פסיקות השנה בנדל"ן: כללים חדשים בדירות נופש, פינוי־בינוי, מיסוי מקרקעין ודיני משפחה

עובדות המקרה: תחילת הפרשה ב-2023, כאשר הבעלים הפרטיים של שטח הגג הגיש תביעת פינוי נגד הגן הפועל לדבריו מהמקום במשך שנים ארוכות.

הבעלים טען כי חברת מזוזה אחזקה, העומדת מאחורי הגן, פלשה לנכס אחרי שכשלה בניסיונותיה לרכוש אותו מידי הבעלים ואף סירבה להגיע איתו להסכמות. בית משפט השלום בהרצליה קיבל את התביעה והורה על פינוי, אך הגן סירב להתפנות.

מזוזה ביקשה לבטל את פסק הדין, אולם בקשתה נדחתה, והשופט דוד יצחק קבע כי החברה שמאחורי הגן "לא חתומה על הסכם שכירות, לא משלמת דמי שכירות ולמעשה נדמית כפי שפשוט תפסה חזקה על השטח".

הוא הוסיף כי תביעת פינוי איננה המסגרת המתאימה לדון בטענות מזוזה כי יש לה זכויות בנכס מכוח הסכמים משנות ה-80' - הסכמים שלא נרשמו ולא הוגשה מכוחם תביעת בעלות.

אלא שהסיפור רחוק היה מלהסתיים. בעלי השטח בגג הגישו תביעה חדשה נגד הגן - הפעם לתשלום דמי השכירות שלא זכו לקבל.

מזוזה דרשה לעכב את הדיון בתביעה עד שתתקבל הכרעה בתביעה שהגישה בינתיים להוכחת זכויותיה בנכס, אך בית משפט השלום בתל אביב קבע כי עליה לשלם כבר עכשיו את דמי השימוש בנכס - אותו נכס שהיא מסרבת כאמור לפנות בניגוד לפסיקת בית המשפט.

דמי שכירות בגובה 500 אלף שקל

"קיים פסק דין חלוט לפינוי הנתבעים מהמושכר, והם אינם פועלים לפיו. לא רק שאינם מפנים את המקרקעין, בניגוד לפסק דין שניתן, הם אף לא משלמים דמי שכירות לתובע, שמוצא עצמו במצוקה ברורה עקב כך", קבעה השופטת עדי ניר-בנימיני.

בהמשך הורתה ניר-בנימיני לגן לשלם לבעלים דמי שכירות בגובה 500 אלף שקל, ובנוסף הוצאות משפט בגובה 10,000 שקל. הגן לא ויתר והגיש גם הפעם לביטול פסק הדין, אך גם אותה דחתה השופטת.

מפעילי הגן - מזוזה וחברת מעון שהוא בית - לא אמרו נואש וביקשו לערער על ההחלטה שחייבה אותם לשלם מאות אלפי שקלים ולעכב את ביצועה. השופטת עינת רביד מבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעה בחודש שעבר כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, והסכימה לעכב את התשלום של מחצית הסכום בלבד. בהמשך הבהירה כי הגן נדרש לשלם לאלתר את מחצית הסכום שצבר בינתיים ריבית והצמדה, ואשר עקב כך התקרב לפי בעלי הנכס לכ-300 אלף שקל.

תגובות: "ניצול ציני של רישום פיקטיבי"

עו"ד נעם קולודני ממשרד קולודני ושות', המייצג את בעלי השטח בגג, מסר בתגובה: "ראשית אדגיש כי בתי המשפט שדנו בפרשה לא נדרשו לשאלות חינוכיות, ציבוריות או מגזריות, אלא לשאלה פשוטה של שלטון החוק.

"ואכן, גם מוסד חינוכי, גם בלב עיר צפופה כמו בני ברק, אינו רשאי לפלוש לקרקע פרטית, להתעלם מפסקי דין ולכפות על בעל נכס לשאת בנזק הכלכלי. המסר המשפטי ברור: פלישה אינה הופכת לזכות, התעלמות מפסק דין אינה אסטרטגיה, וגן ילדים - חשוב ככל שיהיה - כפוף לדין כמו כל גוף אחר".

עו"ד יהודה בן חמו ממשרד ברוך, אדלר, בן חמו, המייצג את מזוזה ואת מעון שהוא בית, מסר: "מדובר בניצול ציני של רישום פיקטיבי, במסגרתו קבלן הצמיד את גג הבניין ל'דירה' שאינה קיימת במציאות - תופעה פסולה שזכתה לביקורת חריפה מבתי המשפט. בפעולתו, הקבלן מונע מהדיירים שימוש ברכוש המשותף ובחלקים השייכים להם כחוק.

"פסקי הדין שניתנו עד כה הושגו מסיבות טכניות בלבד וללא דיון מהותי. באוקטובר 2024 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי לביטול תת-החלקה הפיקטיבית והשבת המצב לקדמותו. למען הסר ספק - התובעים פועלים כיום בהתאם לפסקי הדין הקיימים, וזאת עד להכרעה המהותית בתביעה החדשה".