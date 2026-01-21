תחרות בנמלים: נמל מספנות ישראל יקלוט תבואה ללחם ולמזון בע"ח

נמל מספנות ישראל בחיפה הקים ממגורה, כלומר מתקן אחסון גרעינים, שיתחרה בשוק הריכוזי הקיים בעל שני מתחרים בלבד, בחיפה ובאשדוד, שניהם בבעלות חברת נמלי ישראל הממשלתית במיקור חוץ. תחום יבוא הגרעינים בישראל הוא משמעותי במיוחד, שכן כמעט 95% מהחיטה שאנחנו צורכים היא מיובאת, הן כחיטה לקמח ללחם והן כמזון בעלי חיים שאנחנו צורכים דרך החלב, הבשר והביצים.

נמל מספנות ישראל הוא אחד משלושה נמלים פרטיים הפועלים בחיפה. מעבר להם, חברת נמלי ישראל הממשלתית מוציאה למיקור חוץ את ההפעלה של שתי ממגורות גרעינים: בחיפה נמצאת ממגורת "דגון" בקיבולת שלך 90 אלף קוב, בהפעלת חברת מילניום, ובאשדוד נמצאת ממגורה בקיבולת של 60 אלף קוב, בהפעלת חברת "לוגיסטיקר". כעת, נמל מספנות ישראל נכנס אף הוא לתחרות עם ממגורה של 65 אלף קוב, ובכך הופך לשחקן השני בחשיבותו בשוק הגרעינים והראשון שאינו במכרז של חברת נמלי ישראל.

גרעינים, ובכללם חיטה ללחם ומזון בע"ח, הם תחום בו ישראל תלויה לגמרי ביבוא : החיטה הישראלית נחשבת לא אחידה ולעיתים בעלת איכות בעייתית, וטחנות הקמח נדרשות על פי חוק לקנות אותה כתנאי ליבוא. לכן, לרציפות האספקה של גרעינים מאירופה יש חשיבות גדולה במיוחד למזון שאותו אנחנו אוכלים, בצורה ישירה ועקיפה כאחד. מחירי הגרעינים משפיעים באופן ישיר על המחירים המפוקחים של חלב ושל ביצים. כעת, מדווחים במספנות ישראל, ספינה מלאה ב-27.5 אלף טון שעורה למספוא בע"ח פרקה לראשונה את תכולתה במסוף הגרעינים החדש שלהם.

"אירוע אסטרטגי עבור המשק הישראלי כולו"

על פי מספנות ישראל "הממגורות הקיימות (דגון בחיפה וממגורה נוספת באשדוד) הוקמו בשנות ה-60 וה-80 ומאז, ובמשך עשורים רבים, לא בוצעו השקעות בתשתית הנדרשת להקמת ממגורות חדשות. זאת בזמן שהממגורות הקיימות אינן מסוגלות להתמודד עם היקפי הייבוא ועם קצבי הפריקה הנדרשים כיום. הדבר הוביל לתורים ארוכים של אוניות הממתינות שבועות לפריקה. זמני ההמתנה הארוכים גררו עלויות כבדות שהושתו בסופו של דבר על הצרכן והעלו את יוקר המחיה".

עוד אומרים בנמל מספנות ישראל, ש"המתקן תוכנן לקלוט ולאחסן 110,000 קוב גרעינים, כאשר בשלב הראשון הוא יקלוט 65,000 קוב". כלומר, בהתאם לצרכי המשק, הם יוכלו לשדרג את המתקן ולהפוך אותו לממגורה הגדולה ביותר בישראל. עוד מתכננים לחבר את הממגורה החדשה היישר למסילת הרכבת, מה שיאפשר הפצה של הגרעינים לטחנות קמח ולעיבוד לכדי מזון בע"ח. צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל, מוסיף ש:"שלב ההרצה של הממגורות החדשות במספנות ישראל הוא אירוע אסטרטגי לא רק עבור מספנות ישראל, אלא עבור המשק הישראלי כולו" והוא "יגביר את התחרות ויתרום להוזלת סל המזון לצרכן".