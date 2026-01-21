הפגישה של מירה מוראטי עם המייסדים השותפים שלה לא התנהלה כמצופה. מוראטי, מנכ"לית סטארט־אפ הבינה המלאכותית Thinking Machines Lab, הגיעה לעבודה ביום ב' בשבוע שעבר ותכננה לקיים פגישה אישית עם בארט זוף, מנהל הטכנולוגיה הראשי שלה, כך על פי מקורות המעורים בנושא. בקיץ שעבר נודע לה שזוף היה במערכת יחסים עם עובדת בחברה; בחודשים שחלפו מאז, היא הביעה חששות חוזרים ונשנים בנוגע לחוסר הפרודוקטיביות שלו.

● "השד יצא מהבקבוק": האזהרה החדשה של וורן באפט

● הן היו כוח שמניע את השווקים, כעת הן מתפזרות ל-7 כיוונים

במקום זאת, היא הוזמנה לפגישה מאולתרת עם זוף, עם מייסד שותף נוסף ועם עובד שלישי. השלושה אמרו לה שהם לא מסכימים עם הכיוון שאליו החברה מתקדמת ושהם שוקלים לעזוב. על פי המקורות, הם ביקשו שזוף יהיה אחראי על כל קבלת ההחלטות הטכניות. מוראטי השיבה שזוף הוא גם כך מנהל הטכנולוגיה הראשי ושאלה מדוע לא עשה את עבודתו במשך חודשים. יומיים לאחר מכן, זוף פוטר. תוך שעות ספורות, הצטרפו שלושתם מחדש ל־OpenAI, חברת הבינה המלאכותית שנטשו שנה לפני כן כדי להצטרף לסטארט־אפ החדש של מוראטי.

העזיבות מוכיחות עד כמה מרוץ הבינה המלאכותית הסוער. אבל לא פחות מזה, פיטוריו של זוף וההחלטה להצטרף מחדש ל־OpenAI הם גם תפנית חדה עבור החברה שמוראטי, מנהלת הטכנולוגיה הראשית של OpenAI לשעבר, ייסדה עם עוד 20 ממי שהיו עובדי החברה.

בחברה נותרו שלושה מתוך ששת מייסדיה

בנוגע לעזיבתו של זוף, מוראטי אמרה לעובדי Thinking Machines כי היו מספר בעיות הקשורות לביצועיו, לאמינותו ולהתנהלותו האתית, על פי הודעה פנימית שחשף וול סטריט ג'ורנל. זוף אמר שמוראטי פיטרה אותו לאחר שהביע כוונה לקבל עבודה במקום אחר. "Thinking Machines Lab סיימה את העסקתי רק לאחר שנודע לה שאני עומד לעזוב את החברה. נקודה. בשום שלב TML לא ציינה בפניי סיבות ביצועיות או סיבות של התנהגות לא אתית מצידי לפיטוריי, וכל רמיזה אחרת היא שקרית ומכפישה", אמר זוף בהצהרה לג'ורנל.

רצף הצרות בסטארט־אפ הצעיר של מירה מוראטי ■ מנהל הטכנולוגיה הראשי בארט זוף ניהל קשר עם עמיתה בחברה

■ הוא הוזז מתפקידו הניהולי והפעילות שלו בחברה ירדה דרמטית

■ שלושה בכירים דרשו שזוף ינהל החלטות טכניות במקום מוראטי

■ בסופו של דבר, המנכ"לית מירה מוראטי פיטרה את זוף מהחברה

■ המורדים חזרו ל־OpenAI תוך שעות; רק 3 מתוך 6 מייסדים נותרו

עזיבות אלה, יחד עם עזיבתו של המייסד השותף אנדרו טולוך למטא פלטפורמס בסתיו האחרון, מותירות את Thinking Machines עם שלושה בלבד מתוך ששת המייסדים המקוריים שלה.

בעיצומו של אחד מסבבי הגיוס הגדולים

מוראטי עבדה שש שנים ב־OpenAI, שם זכתה למוניטין של מנהלת בעלת אינטליגנציה רגשית ונטולת אגו, ומונתה למנכ"לית זמנית לתקופה קצרה לאחר שפוטר המנכ"ל סם אלטמן. היא עזרה להשיק את המוצר הראשון של החברה וניהלה כמעט כל היבט של החברה לפני שהקימה את Thinking Machines בפברואר האחרון.

רבים מהחוקרים הראשונים שגייסה - כולל זוף - הגיעו מצוות הפוסט־טריינינג (שלב האימון המאוחר) של OpenAI. חטיבה זו בנתה את ChatGPT והוטלה עליה המשימה ללמד מודלים של בינה מלאכותית כיצד לתקשר עם בני אדם. ל־News Corp, הבעלים של וול סטריט ג'ורנל, יש שותפות רישוי תוכן עם OpenAI.

הבעיות של מוראטי עם זוף החלו בקיץ, כאשר היא החלה לחשוד שהוא מנהל מערכת יחסים עם עובדת של החברה שעבדה קודם ב־OpenAI ושהוא קידם את הצטרפותה לחברה, על פי אנשים המעורים בפרטים. בתגובה לשאלות של וול סטריט ג'ורנל, אמר זוף שרבים ב־Thinking Machines רצו להעסיק את העובדת, כולל מוראטי.

באותה תקופה, מוראטי הייתה בעיצומו של אחד מסבבי הגיוס הגדולים ביותר בהיסטוריה של עמק הסיליקון. החברה גייסה בסופו של דבר שני מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר. כאשר היא התעמתה עם זוף בנוגע לאפשרות של מערכת יחסים לא מדווחת עם עובדת - שהייתה זוטרה ממנו בחברה אך לא עבדה תחת הנהלתו - הוא הכחיש זאת בתחילה. אך ביוני גם זוף וגם האישה סיפרו למוראטי על מערכת היחסים, שהחלה עוד כשהיו עמיתים ב־OpenAI, כך מסרו אנשים המעורים בשיחות הללו. לאחר מכן, אותה אישה עזבה את החברה וחזרה ל־OpenAI.

זוף סיפר לבוסית שלו שהאישה תמרנה אותו כדי שינהל עימה מערכת יחסים, ע"פ אנשים המעורים בנושא. זמן קצר לאחר השיחה, הוא לקח הפסקה מהעבודה. כשחזר בסוף יולי, מוראטי הציבה אותו בתפקיד חדש של מומחה טכני עם פחות סמכויות ניהול. בתגובותיו לג'ורנל, אמר זוף כי מקובל שמנהלים טכניים יחזרו לעסוק בעבודה טכנית כעובדים מקצועיים כדי לוודא שהם באמת מתמצאים בעבודה.

בחודשים הבאים, מנהלים ב־Thinking Machines ראו ירידה בביצועיו של זוף. לדוגמה, השימוש שלו ב־Slack - הפלטפורמה העיקרית שבה החברה ביצעה את עבודתה - ירד באופן חד בחודשים שלאחר מכן. בתשובותיו, אמר זוף שעבד כמומחה טכני במשך חודשיים, אך לדבריו הוא עבד גם על פרויקטים שכללו גיוס ושימור עובדים, תכנון מפת דרכים והשקת מוצר הכשרת המודלים של החברה, Tinker. הוא אמר גם כי היה מחוץ למשרד בחלקים מנובמבר ומדצמבר עקב מחלה ומוות במשפחה, בנוסף לחופשות החגים. באוקטובר, זמן קצר לאחר שטולוך עבר למטא, שם עבד בעבר, יצר זוף קשר עם אלטמן כדי לדבר על חזרה ל־OpenAI, לדבריו.

פיטורים וחזרה לעבודה בחברת OpenAI

במשך חודשים לפני פגישתם עם מוראטי בשבוע שעבר, זוף, המייסד השותף לוק מץ, והעובד השלישי סם שוונהולץ, לא היו מרוצים מהכיוון שאליו החברה הולכת. הם ניהלו שיחות עם OpenAI ומטא בשבועות האחרונים על הצטרפות לאחת החברות כשלישייה.

בפגישה, השלושה הביעו את התנגדותם לכיוון החברה. הם הציעו שמוראטי תעביר את הסמכות הזו לזוף, ושאחד המנהלים הבכירים ביותר בחברה ידווח לו במקום למוראטי. מוראטי הביעה חוסר שביעות רצון מהפרודוקטיביות של זוף בששת החודשים האחרונים. היא שאלה אם הם כבר התחייבו לתפקידים בחברה אחרת. מץ ושונהולץ אמרו שלא; זוף לא ענה, לדברי חלק מהמקורות.

למוחרת הפגישה, זוף נפגש לארוחת ערב בפיצרייה עם מנהלי מטא, אלכסנדר וואנג ונט פרידמן. הוא אישר זאת. ביום רביעי הוא פוטר. מוראטי פרסמה ב־X כי דרכיהם של Thinking Machines ושל זוף "נפרדו". פחות משעה לאחר מכן, מנכ"לית תחום האפליקציות ב־OpenAI פידג'י סימו פרסמה כי זוף, מץ ושונהולץ חוזרים לחברה וכי המשא ומתן התנהל "כמה שבועות". היא כתבה שזוף ידווח לה, ואילו ששני האחרים ידווחו לו.