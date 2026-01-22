ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

טראמפ על איראן: מקווים שלא תהיה פעולה צבאית נוספת

נשיא ארה"ב אמר כי המשטר בטהראן יורה באנשים ברחוב ללא הבחנה • ארגון זכויות האדם האיראני HRANA פרסם הלילה נתונים עדכניים לגבי המהומות באיראן עם מספר הרוגים שככל הנראה עומד על יותר מ-14 אלף • נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר שייפגש עם ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, שליחיו של טראמפ • דיווחים שוטפים

וואלה! NEWSשירות גלובס פורסם: 06:24 עודכן: 07:50
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

דיווחים שוטפים

07:30 - ניתוק האינטרנט באיראן נמשך כבר שבועיים ברציפות

06:53 - ארגון זכויות האדם האיראני HRANA פרסם הלילה נתונים עדכניים לגבי המהומות באיראן עם מספר הרוגים שככל הנראה עומד על יותר מ-14 אלף: 4,902 מקרי מוות מאומתים, 9,387 מקרי מוות שעדיין נמצאים בחקירה, 7,389 פצועים קשה

04:05 - עוד על פי הדיווח בתקשורת הרוסית, פוטין גם אמר שייפגש עם נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן ויידון עמו על נכסי רוסיה המוקפאים

03:06 - נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר שייפגש עם ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, שליחיו של הנשיא טראמפ, כך על פי דיווח בתקשורת הרוסית

22:57 - טראמפ על איראן: מקווים שלא תהיה פעולה צבאית נוספת, הם יורים באנשים ברחוב ללא הבחנה

