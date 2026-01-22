בהיקף של 5 מיליארד שקל: שיאי מיחזור משכנתאות בדצמבר

האם המערכת הבנקאית החלה להגיב למציאות החדשה של הורדות ריבית? מנתוני בנק ישראל עולה כי בחודש דצמבר 2025 נרשמו שיאי מיחזור משכנתאות בין בנקים, וגם חלה ירידה קלה בפיגורי המשכנתאות. שני אלה מעלים את הסברה כי המוטיבציה של מספר בנקים להגדיל את מספר הלקוחות שלהם ולטפל בלקוחות בעייתיים, עלתה, לפחות בחודש זה.

נראה כי מיחזורים הם הסיפור של נתוני דצמבר לאחר שלמעלה מ-7,000 לווים מיחזרו בחודש שעבר משכנתאות, כ-85% מהם בתוך הבנקים שבהם ניהלו עוד קודם את המשכנתאות שלהם ו-15% החליטו לעבור לבנק מתחרה, שהציע להם תנאים טובים יותר. בסך הכל היקפי המיחזורים הגיעו לכ-5 מיליארד שקל. מדובר אומנם בהיקף שאינו גדול, במיוחד על רקע הורדות הריבית, שהחלו בסוף נובמבר, אך לראשונה ניכרת השפעה חיובית של הרפורמה שהונהגה ע"י בנק ישראל באפריל שנה שעברה.

במסגרת אותה רפורמה, הוסרו חלק ניכר מהחסמים הביורוקרטיים שעמדו בפני מי שרצו למחזר את המשכנתא שלהם בבנק אחר, וזאת בעיקר באמצעות "טופסולוגיה" והתרוצצויות מרובות שארכו זמן רב. על פי הרפורמה, רוב הטפסים הנדרשים מועברים כיום בין מערכות המחשוב של הבנקים, מה שמאוד מייעל את התהליך.

על אף שהרפורמה החלה כבר לפני חודשים רבים, עד לחודש שעבר כמעט שלא ניכרה. יתכן שהסיבה לכך הייתה תחרותיות נמוכה בין הבנקים, על רקע המירווחים (כלומר הרווחים) הנמוכים על משכנתאות שאפיינו את השוק במהלך המלחמה. עם הורדת הריבית והירידה בקצב האינפלציה, השתנתה האווירה. מצד אחד, המירווחים עלו, אך מצד שני המוטיבציה לתחרות על לקוחות ממחזרים מבנקים מתחרים עלתה. יתכן גם, שבנק או שניים החליטו כמדיניות אסטרטגית לקראת 2026, להגדיל את נתח הלקוחות שלהם מקרב ממחזרי המשכנתאות בבנקים אחרים.

ירידה קלה בפיגורי המשכנתאות

ניכר גם שיא במיחזורי משכנתאות פנימיים שנערכו בקרב לווים שהחליטו למחזר את המשכנתאות בתוך הבנקים. אומנם בחודשיה הראשונים של מלחמת חרבות ברזל המיחזורים הפנימיים היו גבוהים יותר, אך הדבר נעשה על רקע מדיניות בנק ישראל ורצונם של לווים רבים לדחות משכנתאות, עקב הנסיבות.

עניין אחר שבולט בנתונים, הוא הירידה הקלה שנרשמה בפיגורי המשכנתאות. בחודשיים האחרונים של 2025 נרשמה ירידה של כ-3% בהיקף המשכנתאות בפיגורים, לרמה של 4.2 מיליארד שקל. אין מדובר בירידה גדולה, ועדיין היקף המשכנתאות בפייגורים מצוי בשיא, שמעיד על אלפי משקי בית שמצויים בבעיות בהחזרי המשכנתאות שלהם, אך בהחלט אפשרי שבמסגרת היקפי המיחזורים המוגברים שנרשמו, גם מוחזרו משכנתאות בעייתיות, בצורה שאיפשרה ללוויהן להגיע להסדר עם הבנקים המלווים.

מבחינת פילוח של משכנתאות חדשות, חודש דצמבר האחרון מורה על המשך המגמה שמאפיינת את השוק בחודשים האחרונים, לפיה רוכשי דירות בשוק החופשי לוקחים משכנתאות גבוהות, בעוד שלוקחי משכנתאות במסגרת "דירה בהנחה" לוקחים משכנתאות נמוכות.

בסך הכל עמד הממוצע הגולמי של משכנתא ממוצעת בדצמבר על 1.04 מיליון שקל. ממוצע זה כולל מיחזורים בין בנקים, כך שמשמעותו מוגבלת. כשמדובר ברוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים, גובה המשכנתא הגיע ל-1.07 מיליון שקל, וזאת לאחר ניכוי חלק המיחזורים מהנתונים; המשקיעים המשיכו להוביל את גובה המשכנתאות עם משכנתא ממוצעת של 1.24 מיליון שקל ואילו רוכשי דירות מסובסדות במסגרת "דירה בהנחה" לקחו בחודש זה משכנתא ממוצעת של 543 אלף שקל.