סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
חגיגת המימושים בבורסה, והשכירים שהפכו למיליונרים – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

באיזה בנק תקבלו יותר ריבית, אילו ני"ע סולידיים ניתן לרכוש בבורסה, ואיזו אפליקציית תשלומים מתנה ריבית גבוהה בהוצאות בכרטיס האשראי • בבתי השקעות שמניותיהם זינקו במאות אחוזים, בכירים מימשו אופציות ומניות • סקירה שפרסם בנק אוף אמריקה, מציעה לבחון השקעות בפריפריה של תחום הבינה המלאכותית • וגם: יועצת ההשקעות הבכירה שמציעה חשיפה למט"ח דווקא משום שהשקל התחזק כל כך

כמה כסף תוכלו לעשות על החיסכון שלכם? / אילוסטרציה: Shutterstock, Lady_Luck
חיסכון

עד 6% לשנה, למרות ירידת הריבית: כמה תוכלו לקבל על החיסכון שלכם
חזי שטרנליכט 22.01.2026
נדב טנא, דינה בן טל גננסיה, איציק וייץ / צילום: אורן בירן, גיא כושי ויריב פיין, אלעד גוטמן
מימושים | בדיקת גלובס

המימושים בבורסה: עשרות שכירים הפכו למיליונרים, ולא רק בהייטק
איתן גרסטנפלד 22.01.2026
חומרי בנייה, משאית הובלה בקירור של Trane Technologies, גם טכנולוגיות ביטחוניות של BAE SYSTEMS ברשימה / צילום: ap, Business Wire
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

חוששים מבועה, תגדרו עם השקעה: בנק אוף אמריקה עם המלצות AI
שירי חביב-ולדהורן 21.01.2026
אופטימיות זהירה בשוק האג''ח / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
אג"ח

בורסה ללא הסדרי חוב: האופוריה בשוק האג"ח שוברת שיאים
חזי שטרנליכט 21.01.2026
ריקי בש / צילום: כפיר סיון
המלצות אנליסטים

יועצת ההשקעות הבכירה שמציעה: כך תבחרו את הסקטורים המנצחים
נתנאל אריאל 20.01.2026