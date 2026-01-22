בשבוע שעבר נחת סוף סוף שירות הסטרימינג HBO Max בישראל באופן רשמי, בדיוק עם עלייתה של העונה השנייה של The Pitt, הסדרה שהחזירה את נואה וויילי (ד"ר קרטר מ-ER המיתולוגית) למסדרונות בתי החולים, ועל הדרך מנסה להחזיר לשירותי הסטרימינג משהו שאבד בדרך אל הבכורה: את היכולת לייצר הרגלי צפייה. הנתונים של פתיחת העונה השנייה מצוינים: בתוך שלושה ימים בלבד, פרק הבכורה רשם 5.4 מיליון צופים בארה"ב, זינוק של כ-200% לעומת פרק פתיחת הסדרה בשנה הקודמת. בתוך שבוע, המספר כבר טיפס ל-7.2 מיליון. עבור סדרה שאינה מבוססת על מותג, על גיבורי על או דרקונים, עם קאסט אנונימי ברובו, מדובר בהישג של ממש. כשהיא חמושה בפרס האמי לדרמה הטובה ביותר ובתואר "תוכנית השנה" של איגוד מבקרי הטלוויזיה, "הפיט" מוכיחה בפעם המי-יודע-כמה שהפרוצדורה הרפואית הישנה והטובה היא עדיין אחד הנכסים המניבים ביותר על המסך.

במשך למעלה מעשור, ענקיות הסטרימינג מנסות לייצר אירועים טלוויזיוניים. סדרות שעולות סכומים מטורפים לכל פרק, פנטזיות אפיות, דרמות חובקות עולם ולוקיישנים, קאסט יקר, כל מה שאפשר כדי לגייס מנויים חדשים. אבל הבעיה ב"אירועים" היא שהם מסתיימים מהר. הצופים עושים בינג' בסוף שבוע אחד, ומבטלים את המנוי מיד אחריו, עד העונה הבאה שבדרך כלל מגיעה שנתיים ויותר אחרי. זה משפיע על "שיעור הנטישה", שעבור שירותי סטרימינג הוא האויב הגדול של וול סטריט.

וכאן נכנס ההיגיון העסקי של הדרמה הרפואית: לפי הנתונים, ב-2024 לבדה "האנטומיה של גריי" רשמה 47.8 מיליארד דקות צפייה ומאז 2020, צברה למעלה מ-185 מיליארד דקות. אלו מספרים ששום סדרת יוקרה לא מצליחה אפילו לדגדג. כלומר, הדרמה הרפואית יכולה ואכן משמשת כעוגן לשימור לקוחות. היא לא דורשת מהצופה מאמץ אינטלקטואלי כביר או היכרות עם עולמות דמיוניים, והיא מייצרת הרגל צפייה שנמשך חודשים ושנים, במקום ימים.

יוקרה בלי המחיר הגבוה

The Pitt לקחה את ההיגיון הזה צעד אחד קדימה עם מודל היברידי. במקום עונה קצרה של 8-10 פרקים המקובלים בסטרימינג, או ארוכה (22-24 פרקים) המקובלים בברודקאסט, מקס הזמינה 15 פרקים. המטרה ברורה: להחזיק את המנוי משלם במשך רבעון שלם. במחיר של 5 מיליון דולר לפרק (הרבה פחות מעלות ממוצעת של דרמת פרימיום), ה-ROI (החזר ההשקעה) של "הפיט" הוא כנראה מהגבוהים בתעשייה, ועיקרו הוא ביכולת של הסדרה "לזייף יוקרה" מבלי לשלם את חשבון המותרות הרגיל.

בעוד שסדרות כמו "שר הטבעות", "האחרונים מבינינו" או "הלוטוס הלבן" משעבדות את התקציב שלהן ללוקיישנים חובקי עולם, קאסט עמוס כוכבים ואפקטים דיגיטליים יקרים, "הפיט" פועלת בתנאים כלכליים מרוסנים יותר. הסט הראשי (חדר המיון המורכב שנבנה בשני אולפנים של האחים וורנר בלוס אנג'לס) עלה כ-4 מיליון דולר, השקעה חד-פעמית שמבטלת את הצורך בלוקיישנים חיצוניים, אישורי צילום, שינוע של מאות אנשי צוות ותלות במזג האוויר.

כמו כן, האפקטים המשובחים שבסדרה הם "פרקטיים" רובם ככולם, כלומר כוללים בעיקר דם מלאכותי, מיני איברים מסיליקון ואיפור מקצועי לעילא. אלו אפקטים שנראים מוחשיים ומזעזעים יותר על המסך, אך עלותם היא שבריר מעלותו של פריים אחד מעובד במחשב.

עלויות כוח האדם? מלבד וויילי, המשמש גם כמפיק, הקאסט בנוי על שחקנים מוכשרים שאינם כוכבים שדורשים משכורות ענק. הסדרה אימצה מודל שכר דו-שכבתי שבו רוב התפקידים מקובעים על כמה עשרות אלפי דולרים לפרק לכל היותר, ללא יכולת ממשית למיקוח כי בשל האופי של דרמה רפואית, הקאסט הוא "בר החלפה" מטבעו, כשרופאים בחדר מיון באים והולכים, ואיש אינו יכול להפוך ל"בעיית שכר" שמאיימת על תקציב ההפקה. היכולת לצלם בקצב מהיר של 9 ימים לפרק, בתוך סט אחד, הופכת את "הפיט" למכונה משומנת שעובדת כמו בימי רשתות השידור החסכוניים, אך נארזת ומשווקת כאירוע סטרימינג יוקרתי.

יעילות נרטיבית במיטבה

ובכל זאת, כדי להבין למה עדיין צופים בזה ב-2026, צריך להביט אחורה. הדרמה הרפואית היא הז'אנר היחיד בטלוויזיה שמעולם לא יצא מהאופנה. בשנות ה-60, עם "ד"ר קילדר", הרופא היה דמות סמכותית אליה נושאים עיניים. בשנות ה-80 "מקום אחר" (תחילת הקריירה של דנזל וושינגטון) הציגה לראשונה את הריאליזם המלוכלך, את השחיקה של המקצוע ואת הדילמות המוסריות. בשנות ה-90, "ER" ו"שיקגו הופ" הפכו, כל אחת בדרכה, את בית החולים לזירת אקשן בלתי פוסקת ודרמת דיאלוגים מושחזים. משם, הז'אנר התפצל לתתי-התמחויות: "הבלש הרפואי" ("האוס"), "הטלנובלה המקצועית" (האנטומיה של גריי) והקומדיה האקזיסטנציאליסטית ("סקראבס").

ב-2026 הפיט מציעה לנו את "העידן הפוסט-הרואי". זהו כבר לא סיפור על רופאים כגיבורי על, אלא על אנשי מקצוע שמנסים לתפקד בתוך מערכת על סף קריסה. הדרמה הרפואית פותרת את הבעיה הקשה ביותר של הכתיבה הטלוויזיונית: היא מייצרת מתח (חיים או מוות) וסגירה רגשית בכל פרק, בלי להזדקק להסברים מייגעים. כולם מבינים בקלות ומהר מה עומד על הכף כשחולה נכנס לחדר. זוהי יעילות נרטיבית במיטבה עד כדי שמחקרים אקדמיים מצביעים על נתון מרתק: למעלה מ-80% מהסטודנטים לרפואה ולסיעוד מדווחים כי הם צופים בדרמות רפואיות ואלה השפיעו על החלטתם לבחור במקצוע.

ER חוללה מהפכה

מכל הסדרות הללו, ולא רק בגלל נואה וויילי, אין ספק שהפיט חייבת את קיומה להמפכה שעשתה ER בז'אנר. לפני שמייקל קרייטון וסטיבן ספילברג הביאו את הסדרה ל-NBC, דרמות רפואיות היו עניין סטטי, עמוס בדיאלוגים ודל בתנועה. ER שינתה את "חוקי הפיזיקה" הטלוויזיונים והציגה לעולם את מה שמכונה "ספרינט הסטדי-קאם", אותו שוט "הליכה ודיבור" ארוך ובלתי פוסק במסדרונות, דרך דלתות כפולות נטרקות, שאילץ את הצופה להישאב לתוך הכאוס הקינטי של חדר הטראומה.

ER פרצה את הדרך גם ל"ריאליזם טכני": הרופאים דיברו בז'רגון רפואי מהיר בלי לעצור להסברים, מתוך אמון מלא שהקהל יצליח לעמוד בקצב. הסדרה גם שכללה את היכולת לג'נגל בין ארבעה או חמישה סיפורי "חיים ומוות" בתוך שעה טלוויזיונית אחת, ואיך שלא מסתכלים על זה, הייתה למעשה "המהפכה התעשייתית" של הז'אנר: היא הוכיחה שאפשר לספק גם אקשן במהירות גבוהה וגם דרמה רגשית עמוקה.

המבנה של הפיט הוא הצאצא הישיר של המורשת הזו, ולכן עוד לפני שהפרק הראשון עלה למסך, עזבונו של מייקל קרייטון הגיש תביעת ענק נגד וורנר ונואה וויילי והמפיקים ג'ון ולס וכריסטופר צ'ולאק, שניהם בוגרי ER בעצמם. הטענה הייתה שהסדרה החדשה היא למעשה אתחול של ER בתחפושת, שנועד לעקוף את הצורך במשא ומתן על זכויות היוצרים. ימים יגידו אם הטיעון המשפטי ש"חדר מיון הוא מרחב ציבורי גנרי" יסלול את הדרך למודל הפיט גם עבור סוגות נוספות של סדרות (משטרה, בתי משפט ועורכי דין, בלשים פרטיים וכיו"ב) ואז יוכלו האולפנים לקחת את DNA מוצלח של סדרות עבר, לנער ממנו את הגיבנת התקציבית של זכויות היוצרים ולהגיש אותו לקהל כחוויה חדשה ומזוקקת.

בסופו של דבר, דרמת בית החולים שורדת כי היא עונה על הצורך האנושי הבסיסי ביותר - לנסות לעשות סדר בתוך כאוס קיומי. בית החולים וחדר המיון הם מיקרוקוסמוס של החברה, וגם אחד המקומות האחרונים שבו אנשים ממעמדות, גזעים ואידיאולוגיות שונות נפגשים נוכח גורל דומה. אם הקולנוע הוא המקום שבו אנחנו חולמים, הטלוויזיה היא המקום שבו אנחנו מפתחים הרגלים, ואין הרגל עמיד יותר או רווחי יותר מהצפייה באנשים שחוקים בתוך מערכת שבורה, מנסים להציל חיים, שעה אחת בכל שבוע. אולי זו הסיבה שעוד ועוד צופים מחפשים להחליף את הדרקון בסטטוסקופ, ומבחינת HBO MAX, שם נמצא הכסף הגדול, ושם נמצא עתיד הסטרימינג.