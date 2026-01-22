פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים מנהל חקירה נגד תושב תל אביב בחשד כי גרף רווחי עתק בזירת הקריפטו עליהם לא שילם מס. החשד התעורר בין היתר משהתברר כי רמת המחיה של החשוד לא תואמת את ההכנסות המדווחות לרשות המסים, לאחר שבין היתר התגלה כי בבעלות החשוד שתי דירות בכיכר המדינה, פנטהאוז בראשון לציון, רכבי יוקרה ויהלומים.

גלה לוויב חשוד כי הוא פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, ללא דיווח לרשויות המס. על-פי החשד, סך ההפקדות של כספים לבורסה על-ידו עמד על כ-23 מיליון שקל, סכום דומה נמשך החוצה, וסך הפעילות במכירות מטבעות עומדת על כ-7 מיליון שקל.

מהחקירה הסמויה בעניינו של לוויב עלה כי בבעלותו ובשימושו שתי דירות בכיכר המדינה בתל אביב, המוערכות בשווי של כ-13.5 מיליון שקל, וכן דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון. בנוסף, ברשותו רכבי יוקרה.

הבוקר (ה') נפתחה חקירה גלויה נגד החשוד, נערך חיפוש בביתו, ונמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים. בנוסף, נמצאו בביתו גם ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקלים במזומן ויהלומים ששווים המצטבר על-פי ההערכה הראשונית מעל 200 אלף דולר.

מבקשת המעצר שהוגשה בעניינו עולה כי לוויב מדווח כשכיר בלבד עם הכנסות שאינן הולמות את רמת המחיה האמורה. כך, בשנת 2023 (השנה האחרונה המדווחת) לוויב דיווח על-ידי המעסיק שלו כשכיר שמרוויח כ-240 אלף שקל, ובשנים הקודמות אף פחות מכך. ברשות רואים בעובדה זו כמחזקת את החשד להעלמת הכנסות.

מהחקירה עד כה עולה כי לוויב מעולם לא פתח תיק ברשות המסים, לא הגיש דוחות ולא דיווח על עיסוקו במטבעות וירטואליים, כאשר על-פי הוראות פקודת מס הכנסה היה מחויב לעשות כן, לדווח על מכירות של מטבעות וירטואליים ולשלם מס בגין ההכנסות.

*** חזקת החפות: גלה לוויב לא הואשם ולא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.