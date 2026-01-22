ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לאומי פרטנרס | בלעדי

30 מיליון שקל: לאומי פרטנרס גרף רווח על מימוש מניות טראלייט

הבנק נותר עדיין עם החזקה של 11% בחברת האנרגיה המתחדשת • לו היה מוכר את כל מניותיו היה מורווח כ-100 מיליון שקל על השקעתו בה

חזי שטרנליכט 15:24
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: הגר בדר
ויקטור וקרט, מנכ''ל לאומי פרטנרס / צילום: הגר בדר

בנק לאומי, באמצעות זרוע ההשקעות הריאליות שלו לאומי פרטנרס, מימש מניות בחברת האנרגיה המתחדשת טראלייט. מי שכיהן בעברו כמנכ"ל טראלייט, רני ליפשיץ, מימש גם הוא מניות. החברה מנוהלת כיום על ידי שגית חן ובראשה עומד יונל כהן.

נראה כי בלאומי פרטנרס ניצלו את הגאות במחיר המניה וביצעו מימושים נאים. מניית טראלייט עלתה בכ-93% בשנה החולפת ולכן נכללה במועדון ה"מאה" של הבורסה (המניות שהכפילו את עצמן בתוך שנה). החברה דיווחה בחמישי כי לאומי מכר כ-4% מהון המניות של החברה תמורת 46 מיליון שקל, מחיר המניה שיקף בעסקה הנחה של כ-4.5% ביחס למחיר השוק במועד ביצועה. המימוש שביצע לאומי משקף לו רווח של כ-30 מיליון שקל רק על המניות שמכר כיום.

לאחר המימוש צפוי לאומי פרטנרס עדיין להחזיק בנתח של 11% מטראלייט, ולו היה מממש את כל יתרת המניות היה רושם רווח של מעל ל-100 מיליון שקל על ההשקעה. הסיבה שהמימוש הוא חלקי בלבד, נובעת מכך שבלאומי פרטנרס מאמינים כי לטווח ארוך עסקי טראלייט צפויים להמשיך ולשגשג, כך שמדובר במימוש חלקי בלבד של הרווחים למטרות ניהול סיכוני ההשקעות.

טראלייט, שבשליטת האחיות טלי גריפל וניבה גורביץ', בעלות השליטה בחברת הביטוח מנורה מבטחים, עדכנה גם כי המנכ"ל ליפשיץ מכר גם הוא 100 אלף מניות, תמורת 1.45 מיליון שקל. לאחר מימוש נותרו בידיו עוד 169 אלף מניות (0.2% מהון מניות החברה). היו״ר של טראלייט רני ליפשיץ מימש באותו מחיר למניה (14.5 שקל) ומכר ב-1.5 מיליון שקל.

במועד הדיווח על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2025, בנובמבר האחרון, הודיעה טראלייט כי יש לה פרויקטים בהפעלה מסחרית בהספק מותקן של כ-319 מגה וואט (עם שותפים), פרויקטים בהקמה בהספק מותקן של כ-457 מגה וואט והספק אגירה של כ-724 מגה וואט שעה, ובנוסף פרויקטים בייזום מתקדם בהספק מותקן של כ-549 מגה וואט והספק אגירה של כ-3.6 ג'יגה וואט שעה. כמו כן, יוזמת החברה פרויקטים בייזום בהספק מותקן של כ-659 מגה וואט והספק אגירה של כ-4.2 ג'יגה וואט שעה.