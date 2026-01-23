הושלמה מכירת הפעילות של טיקטוק בארה״ב: כך זה יעבוד

לאחר שנים של התכתשויות על עתידה של הרשת החברתית טיקטוק - חברת האם הסינית ByteDance חתמה רשמית עם משקיעים אמריקאיים להעברת חלקים מהפעילות לארצות הברית. בשל החששות שעלו בקרב גופי ביטחון לאומי בארה"ב, ממשלי טראמפ וביידן קידמו כל אחד מהם הצעות לאסור את הפלטפורמה במדינה, אלא אם הפעילות האמריקאית של טיקטוק תימכר לגורמים אמריקאיים שיוכלו לפקח עליה בטיחותית. ב-25 בספטמבר חתם טראמפ על צו נשיאותי שמחייב את המכירה.

על פי דיווח רשמי של טיקטוק, החברה הסינית הקימה רשמית יישות אמריקאית שבה ישנם שלושה משקיעים מנהלים: חברת Oracle, חברת ההשקעות הפרטית Silver Lake Management LLC, וחברת ההשקעות MGX שבסיסה באבו דאבי. חברת האם הסינית ByteDance תחזיק בכ-20% מהחברה החדשה, שלושת המשקיעים האחרים יחזיקו 15% כל אחת, והשאר כולל קונסורציום עם רשימת משקיעים נוספת כמו משפחת דל ועוד.

מנכ"ל טיקטוק, שו צ'ו, שימשיך לנהל את גרסת טיקטוק המערבית, ייכנס כחבר בדירקטוריון (שימנה שבעה חברים). מי שינהל את הפעילות האמריקאית יהיה אדם פרסר שהיה ראש התפעול, האמון והבטיחות של TikTok. דמות נוספת שמגוייסת לניהול החברה החדשה הוא ויל פארל, קצין האבטחה הראשי בחברה החדשה שיפקח על ענייני הפרטיות ואבטחת הסייבר בחברה.

בהודעה החברה אף צויינו שמות חברי הדירקטוריון הנוספים: טימותי דטאלס, יועץ בכיר ב-TPG Global, מארק דולי, מנהל בקבוצת Susquehanna International, אגון דרבל, מנכ"ל משותף ב-Silver Lake, ראול פרננדז, דירקטור עצמאי ויו"ר ועדת אבטחה בדירקטוריון, קנת' גלוק, סגן נשיא בכיר במשרד המנכ"ל של אורקל ודיוויד סקוט, מנכל האסטרגטיה והבטיחות הראשי של MGX.

טראמפ בירך על סיום הסאגה

כיום, מעל ל-200 מיליון אמריקאים משתמשים בטיקטוק ו-7.5 מיליון עסקים מסתייעים בפלטפורמה. למרות הכחשותיה של טיקטוק, החשש בארצות הברית היה שהממשלה הסינית עלולה לנצל לרעה את הנתונים הרבים או להשתמש באפליקציה כדי לקדם נרטיבים מצד סין.

המענה לחששות הביטחוניים היא שהנתונים של משתמשי ארצות הברית יאוחסנו כעת בסביבת הענן המאובטחת של Oracle בארצות הברית. יתרה מכך, ע"פ הודעת החברה - המערכות יעמדו בתקני בטיחות מחמירים, לצד בחינות טכנולוגיות של Oracle. למעשה, Oracle תשמש כמאבטחת שתפקידה להבטיח ש-TikTok פועלת לפי החוק. כמו כן, הצוותים האמריקאיים יחליטו לגבי מדיניות התוכן וניהול הקהילות בארצות הברית, לצד בחינת האלגוריתם שממליץ על תוכן למשתמשים והתבססותו רק על תכנים אמריקאיים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירך על סיום הסאגה בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social , ואף הודה לנשיא סין שי ג'ינפינג על אישור העסקה. "הוא היה יכול לבחור בדרך אחרת, אבל לא עשה זאת, והוא מוערך על ההחלטה", כתב. נזכיר כי טראמפ האריך פעמיים את הדדליין כדי לאפשר לטיקטוק לסגור את העסקה הזו.

שווי המיזם לא פורסם עד כה, אבל סגן נשיא אה"ב ג'יי די וואנס, ציין מחיר של כ-14 מיליארד דולר. שווי העסקים האמריקאיים של טיקטוק, הכוללים פרסום ומסחר אלקטרוני, הוערך בעבר ב-35 עד 50 מיליארד דולר, כך פורסם בבלומברג.