קבוצת אגד יוצאת במהלך מיתוג מחדש בהשקעה של מיליוני שקלים

קרוב ל־30 שנה אחרי שביצעה את מהלך המיתוג האחרון שלה, קבוצת התחבורה אגד משיקה זהות מותגית חדשה תחת המסר "Flexibility in Motion", במטרה לשקף את השינוי מקואופרטיב תחבורה ישראלי לקבוצה גלובלית הכוללת מספר זרועות.

למעשה, המהלך מקיף לא רק את חברת האוטובוסים, שהיא המוכרת ביותר לציבור הרחב, אלא את כלל הפעילויות של הקבוצה. בלוגו החדש שנבחר מעוצבת האות א' כשני חצים בתנועה ועם מעגל סביבה, כסמל להתרחבות הבינלאומית - מלבד ישראל פועלת הקבוצה בפולין, בהולנד ובליטא, והיא מתכננת להתרחב למדינה נוספת בשנה הקרובה.

הצבע המוביל הוא כחול גרדיאנט, שנועד לבטא "עוצמה, בינלאומיות וממלכתיות". בכל אחת מהחברות־הבנות - תחבורה ציבורית, פלוס (היסעים), מטרו, נדל"ן וליסינג - יוצג אותו לוגו בצבע שונה.

המהלך בוצע באמצעות Eureka, יחידת המיתוג העצמאית מקבוצת גיתם BBDO, בהובלת המנכ"לית מירב פלד.

"לסדר את הקומות"

"אגד מאוד גדלה בשנים האחרונות, אבל כל ההיררכיה של המותגים לא טופלה, לא היה בידול, גם ברמה השיווקית", מסבירה קרן לייזרוביץ, סמנכ"לית השיווק, הלקוחות והתקשורת של קבוצת אגד. "השלב הראשון הוא לסדר את הקומות, מנדל"ן ועד אירופה, גם בשפה הוויזואלית וגם בהיררכיה".

מרגע שעלה הרעיון ועד היום עברה שנה. מה קרה במהלך השנה הזו?

"היינו צריכים לבנות סיפור אסטרטגי לקבוצה, ולפני שנה הגדרנו לעצמנו חזון, שאנחנו לא חברת אוטובוסים אלא קבוצת תחבורה בינלאומית - 1.5 מיליארד שקל מההכנסות שלנו אנחנו מביאים מאירופה.

"המיתוג הוא רק החזות, לא המהות, אבל הוא אמור לשקף אותה. לבנות את הסיפור של כל החברות־הבנות, זה לא משהו שקורה ביום אחד. הסיפור המותגי שבחרנו הוא באנגלית ובצבע כחול, עבור חברה ישראלית בת 93. יש פה אנשים שאבא וסבא שלהם היו נהגי אגד, ולא כולם אוהבים שינויים. אז היה צריך לרתום את העובדים כדי שירגישו שייכים, להסביר שחברת האוטובוסים תישאר ירוקה אבל תיראה אחרת, כי אנחנו בינלאומיים ורוצים לצמוח".

מה יהיה היקף ההטמעה?

"כל המטה שלנו בבית דגן כבר ממותג, הלוגו על הבניין יוחלף בשבוע הבא. אנחנו בונים אתרים בשפה החדשה, וזה יהיה תוך חודשיים. באפריל נשיק את אגד אוטובוסים, וכל האוטובוסים החדשים שיעלו על הכביש יהיו עם המיתוג החדש - השנה מדובר בכמה עשרות, ובשנה הבאה בכמה מאות. נתחיל לצבוע את 17 הסניפים, 18 המוסכים, הכול. זה לא רק להחליף לוגו באתר, זו אופרציה גדולה שעד סוף השנה נסיים אותה".

כ־92% ממניות קבוצת אגד מוחזקות על-ידי שותפות קרן קיסטון וקרנות המורים והגננות. "בכנס המשקיעים של קריסטון בשבוע הבא נהיה כבר במיתוג החדש", משתפת לייזרוביץ.

המהלך הנוכחי מצטרף להשקת אפליקציית egg של אגד באוקטובר האחרון באמצעות משרד הפרסום LEAD, שרשמה 400 אלף הורדות תוך שלושה חודשים. האפליקציה נועדה לשדרג את חוויית התחבורה הציבורית, וכוללת אפשרות לתשלום דיגיטלי ישיר מהנייד, טעינת והצגת כרטיסים דיגיטליים, הזמנת כרטיסים לנסיעות בין־עירוניות ועוד.