ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם לראשונה: הזהב נסחר מעל רף של 5,000 דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
זהב

לראשונה: הזהב נסחר מעל רף של 5,000 דולר

הזינוק במחירי המתכות נמשך, והזהב והכסף שוברים שיאים חדשים • בין הסיבות: הטלטלות הגיאו פוליטיות, חולשת הדולר ומהלכים של בנקים מרכזיים

שירות גלובס 07:31
הזהב בשיא / צילום: Shutterstock
הזהב בשיא / צילום: Shutterstock

מחירי המתכות לא עוצרים: לאחר שמחירי הכסף חצו את רף ה-100 דולר לאונקיה לראשונה אי-פעם ביום שישי, היום (ב') תורו של הזהב לשבור שיא נוסף - 5,000 דולר לאונקיה. גם הכסף ממשיך לטפס, ונסחר כעת בקרוב ל-108 דולר.

בכך, שתי המתכות ממשיכות בראלי ההיסטורי שלהן, כשהמשקיעים מחפשים מקלט בטוח לטלטלות גיאו פוליטיות ולהיחלשות הדולר.

חמש סיבות לרף מחיר של 5,000 דולר: מה דוחף את הזהב לשבור עוד ועוד שיאים
 "הדולר עשוי לרדת לרמות של 2 שקלים": 4 תרחישים במקרה של עימות עם איראן

הזהב עצמו זינק ב-64% בשנת 2025, בזכות שורת סיבות נוספות, ביניהן רכישות נרחבות מצד בנקים מרכזיים - כאשר סין המשיכה את רצף רכישות הזהב שלה זה החודש ה-14 ברציפות בדצמבר.

בכסף הקפיצה אפילו חדה יותר. המתכת זינקה ביותר מ-200% בשנה החולפת, כשהיא מונעת גם מאתגרים מתמשכים בהגדלת היקפי הזיקוק וממחסור עקבי בהיצע בשוק.

במקביל, לא שקט בשווקים. הבורסה ביפן בולטת במיוחד, עם ירידות של מעל 2% במדד הניקיי. גם בהודו ודרום קוריאה המדדים המובילים נחלשים בקרוב ל-1%. החוזים על וול סטריט אדומים ומצביעים על ירידה של עד חצי אחוז במדדים המובילים.