לראשונה: הזהב נסחר מעל רף של 5,000 דולר

מחירי המתכות לא עוצרים: לאחר שמחירי הכסף חצו את רף ה-100 דולר לאונקיה לראשונה אי-פעם ביום שישי, היום (ב') תורו של הזהב לשבור שיא נוסף - 5,000 דולר לאונקיה. גם הכסף ממשיך לטפס, ונסחר כעת בקרוב ל-108 דולר.

בכך, שתי המתכות ממשיכות בראלי ההיסטורי שלהן, כשהמשקיעים מחפשים מקלט בטוח לטלטלות גיאו פוליטיות ולהיחלשות הדולר.

הזהב עצמו זינק ב-64% בשנת 2025, בזכות שורת סיבות נוספות, ביניהן רכישות נרחבות מצד בנקים מרכזיים - כאשר סין המשיכה את רצף רכישות הזהב שלה זה החודש ה-14 ברציפות בדצמבר.

בכסף הקפיצה אפילו חדה יותר. המתכת זינקה ביותר מ-200% בשנה החולפת, כשהיא מונעת גם מאתגרים מתמשכים בהגדלת היקפי הזיקוק וממחסור עקבי בהיצע בשוק.

במקביל, לא שקט בשווקים. הבורסה ביפן בולטת במיוחד, עם ירידות של מעל 2% במדד הניקיי. גם בהודו ודרום קוריאה המדדים המובילים נחלשים בקרוב ל-1%. החוזים על וול סטריט אדומים ומצביעים על ירידה של עד חצי אחוז במדדים המובילים.