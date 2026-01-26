לראשונה: הזהב נסחר מעל רף של 5,000 דולר

מחירי המתכות לא עוצרים: לאחר שמחירי הכסף חצו את רף ה-100 דולר לאונקיה לראשונה אי-פעם ביום שישי, היום (ב') תורו של הזהב לשבור שיא נוסף - 5,000 דולר לאונקיה. גם הכסף ממשיך לטפס, ונסחר כעת בקרוב ל-108 דולר.
בכך, שתי המתכות ממשיכות בראלי ההיסטורי שלהן, כשהמשקיעים מחפשים מקלט בטוח לטלטלות גיאו פוליטיות ולהיחלשות הדולר.
● חמש סיבות לרף מחיר של 5,000 דולר: מה דוחף את הזהב לשבור עוד ועוד שיאים
● "הדולר עשוי לרדת לרמות של 2 שקלים": 4 תרחישים במקרה של עימות עם איראן
הזהב עצמו זינק ב-64% בשנת 2025, בזכות שורת סיבות נוספות, ביניהן רכישות נרחבות מצד בנקים מרכזיים - כאשר סין המשיכה את רצף רכישות הזהב שלה זה החודש ה-14 ברציפות בדצמבר.
בכסף הקפיצה אפילו חדה יותר. המתכת זינקה ביותר מ-200% בשנה החולפת, כשהיא מונעת גם מאתגרים מתמשכים בהגדלת היקפי הזיקוק וממחסור עקבי בהיצע בשוק.
במקביל, לא שקט בשווקים. הבורסה ביפן בולטת במיוחד, עם ירידות של מעל 2% במדד הניקיי. גם בהודו ודרום קוריאה המדדים המובילים נחלשים בקרוב ל-1%. החוזים על וול סטריט אדומים ומצביעים על ירידה של עד חצי אחוז במדדים המובילים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.