מי הם 69 אלף האנשים שעזבו השנה את ישראל?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר בדיקה:
הטענה: המהגרים מישראל ב-2025 הם ישראלים שלא הגיעו לכאן באופן זמני
מה נכון: מספר המהגרים ילידי הארץ ב-2025 היה הגבוה ביותר אי פעם
מה לא נכון: כמחצית מסך המהגרים הם אנשים שנולדו בחו"ל
הציון: לא מדויק
"69 אלף ישראלים עזבו את הארץ ב־2025", בישרו הכותרות בכלי התקשורת. אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להרגיע ואמר שלמיטב ידיעתו עשרות אלפים מתוך היורדים הם בכלל ילידי אוקראינה שעכשיו חזרו לארצם, אם כי הוא הודה שהדבר עוד דרוש בדיקה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד היה הרבה פחות מסויג: "ההגירה השנה זה לא מאוקראינה", הצהיר מעל בימת הכנסת, "זה רק אזרחים ישראלים". "לפחות תטרח לבדוק את העובדות", קרא לעבר נתניהו. אז אנחנו טרחנו בעצמנו לבדוק את העובדות.
נזכיר תחילה את ההקשר של הדיון. השאלות הללו עלו כבר בשנה שעברה, סביב אותו פרסום של הלמ"ס. אז התברר שב־2024 מספר העוזבים רשם זינוק חריג, והדבר שימש את אנשי האופוזיציה שביקשו להצביע על ההשלכות השליליות של התנהלות הממשלה. טענת הנגד הייתה שעיקר הגידול נבע בכלל מעולים חדשים מרוסיה ומאוקראינה, שככל הנראה עלו בעקבות המלחמה והגיוס הנרחב לצבא בשתי המדינות.
החידוש הפעם, לדברי לפיד, הוא שטענת הנגד כבר לא תקפה, שכן הנתונים האחרונים מצביעים על כך שלא מדובר באנשים שהגיעו לישראל באופן זמני ובחרו להמשיך הלאה - אלא בתושבי קבע. האומנם?
לפי נתוני הלמ"ס, ב־2025 היגרו מישראל 69.5 אלף איש, כאשר מהגר מהארץ הוא "ישראלי ששהה בחו"ל לפחות תשעה חודשים במצטבר בשנה ממועד יציאתו מהארץ, מתוכם שלושה חודשים ראשונים ברציפות". אבל בניגוד לדברי לפיד, לא מדובר "רק" בילידי הארץ. למעשה, כמעט מחציתם הוא ילידי חו"ל: 33.5 אלף איש, שהם 48% מסך המהגרים. ילידי הארץ שהיגרו מונים 36 אלף איש, 52% מסך המהגרים.
אבל לפיד לא טועה לגמרי. מספר ילידי הארץ שעזבו ב־2025 הוא הגבוה ביותר מעולם. זו השנה השנייה ברציפות שהנתון מגיע לשיא, לאחר קפיצה משמעותית ב־2024. בשנים 2010־2019, לפני שנות הקורונה והמלחמה באוקראינה (שהורידו את מספר ילידי הארץ שעזבו את ישראל), כ־23 אלף ילידי ישראל עזבו את הארץ מדי שנה בממוצע. המשמעות: נתוני 2025 גדולים ב־58% מאלה שנרשמו טרם הקורונה.
מטעמו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי לפיד לא מדויקים. כמעט חצי מבין 69 אלף המהגרים שעזבו את ישראל הם לא ילידי הארץ. ואולם, בשנה זו כן נרשם המספר הגבוה ביותר של המהגרים ילידי הארץ.
תחקיר: אורי רוזן
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: יאיר לפיד
מפלגה: יש עתיד
מקום פרסום: מליאת הכנסת
ציטוט: "ההגירה השנה זה לא מאוקראינה, זה רק אזרחים ישראלים"
תאריך: 05.01.26
ציון: לא מדויק
בתחילת החודש התקיים במליאת הכנסת דיון 40 חתימות, במהלכו התפתח דין ודברים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד סביב השאלה: מהו הרכב האוכלוסייה שעוזבת את ישראל? נתניהו טען כי "למיטב ידיעתי, ואני מציע לכם לבדוק את זה, עשרות אלפים מהם (מהמהגרים מישראל) הם אנשי אוקראינה, אזרחי אוקראינה שעלו לארץ, כך אומרים, וחזרו. לא יודע, בוא נבדוק את זה". בתגובה, השיב לו לפיד כי בשנה שעברה הייתה קבוצה גדולה של מהגרים שחזרו לאוקראינה, אולם השנה מדובר באזרחים ישראליים, שעובדים, משרתים במילואים ומשלמים מיסים. על מנת להכריע בדיון צללנו לנתונים.
ראשית כל, נבאר את ההגדרה לשאלה - מיהו מהגר? החל משנת 2022 מגדירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שישראלי המהגר מישראל למדינה אחרת הוא אדם אשר טרם יציאתו מהארץ נמנה עם אוכלוסיית ישראל, שהה בחו"ל במשך 90 ימים ברצף החל מיום היציאה, ובשנה שלאחר יציאתו מהארץ שהה בחו"ל במצטבר לפחות 275 ימים. הלמ"ס משתמשת ברישום של מערכת ביקורת הגבולות על מנת לחשב את מועדי היציאה והכניסה לישראל, ולפיכך את משך השהייה בחו"ל. עד שנת 2022 הייתה נהוגה שיטת מדידה אחרת, לפיה ישראלי שמהגר מישראל הוא אדם ששהה בישראל לפחות שנה לפני יציאתו, ויצא מישראל לתקופה רציפה של 365 ימים מבלי לבקר בה בתקופה הזו. השיטה שונתה מכיוון שהציבה תנאים שאינה מתאימים למציאות החיים הנוכחית, בה קיימת זמינות גבוהה של טיסות. בנובמבר האחרון פורסמו ע"י הלמ"ס נתוני ההגירה המעודכנים של השנים 2010-2024, לפי השיטה החדשה.
במהלך השנים 2010-2019 עזבו בממוצע את הארץ 40.8 אלף תושבים בכל שנה, מתוכם מספרם הממוצע של ילידי ישראל שעזבו את הארץ עמד על כ-20 אלף. בשנת 2020 עמד מספרם הכולל של המהגרים על 42.7 אלף, בעוד מספר המהגרים שנולדו בישראל ירד ל-17 אלף. בשנת 2021 רק כ-34.4 אלף תושבים עזבו את ישראל, מתוכם כ-13.2 תושבים שנולדו בארץ, אולם בשנת 2022 המספר התייצב והיה דומה לשנים שקדמו לקורונה: 41.4 אלף מהגרים סך הכל, מתוכם 19 אלף ילידי ישראל. בשנת 2023 עלה מספרם של כלל העוזבים ועמד על 59.3 אלף, בשנת 2024 זינק ל-82.7 אלף ובשנת 2025 ירד ל69.3 אלף, נתון שעדיין גבוה בהרבה מהממוצע.
במהלך שנת 2024 עזבו את ישראל 82.7 אלף תושבים. מתוך העוזבים, 36,550 (46.8%) נולדו בברית המועצות לשעבר, 11,510 (14.7%) נולדו ברוסיה, ו-2,898 (3.7%) נולדו באוקראינה. 30,244 (36.5%) הינם ילידי ישראל שהיגרו ממנה. בשנת 2025 עזבו את ישראל 69.5 אלף תושבים וחזרו 18.8 אלף תושבים. מתוך העוזבים, 35,993 ילידי ישראל (51.8%) ו-33,538 ילידי חו"ל (48.2%). כלומר, מספר העוזבים ילידי הארץ ה-2025 הנתון המקביל היה גדול ב-58% מזה שנרשם בין השנים 2010-2019 (לפני תקופת הקורונה). בנוסף, מספרם המוחלט של ילידי ישראל שעזבו הן בשנת 2024 והן בשנת 2025, גבוה יותר מכל הנתונים שנמדדו לפני כן.
לסיכום , לפיד צודק בטענה שבשנה שעברה עזבו יותר ישראלים את הארץ. כמו כן, הוא צודק גם בטענתו כי אחוז המהגרים ילידי ישראל מתוך כלל המהגרים עלה בשנת 2025, וכך גם מספרם המוחלט. אולם, טענתו כי המהגרים רק אזרחיים ישראליים אינה נכונה, שכן כמחצית מהעוזבים השנה אינם ילידי ישראל. לכן דבריו של לפיד לא מדויקים.
