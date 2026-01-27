מי הם 69 אלף האנשים שעזבו השנה את ישראל?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר בדיקה: הטענה: המהגרים מישראל ב-2025 הם ישראלים שלא הגיעו לכאן באופן זמני

מה נכון: מספר המהגרים ילידי הארץ ב-2025 היה הגבוה ביותר אי פעם

מה לא נכון: כמחצית מסך המהגרים הם אנשים שנולדו בחו"ל

הציון: לא מדויק

"69 אלף ישראלים עזבו את הארץ ב־2025", בישרו הכותרות בכלי התקשורת. אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להרגיע ואמר שלמיטב ידיעתו עשרות אלפים מתוך היורדים הם בכלל ילידי אוקראינה שעכשיו חזרו לארצם, אם כי הוא הודה שהדבר עוד דרוש בדיקה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד היה הרבה פחות מסויג: "ההגירה השנה זה לא מאוקראינה", הצהיר מעל בימת הכנסת, "זה רק אזרחים ישראלים". "לפחות תטרח לבדוק את העובדות", קרא לעבר נתניהו. אז אנחנו טרחנו בעצמנו לבדוק את העובדות.

נזכיר תחילה את ההקשר של הדיון. השאלות הללו עלו כבר בשנה שעברה, סביב אותו פרסום של הלמ"ס. אז התברר שב־2024 מספר העוזבים רשם זינוק חריג, והדבר שימש את אנשי האופוזיציה שביקשו להצביע על ההשלכות השליליות של התנהלות הממשלה. טענת הנגד הייתה שעיקר הגידול נבע בכלל מעולים חדשים מרוסיה ומאוקראינה, שככל הנראה עלו בעקבות המלחמה והגיוס הנרחב לצבא בשתי המדינות.

החידוש הפעם, לדברי לפיד, הוא שטענת הנגד כבר לא תקפה, שכן הנתונים האחרונים מצביעים על כך שלא מדובר באנשים שהגיעו לישראל באופן זמני ובחרו להמשיך הלאה - אלא בתושבי קבע. האומנם?

לפי נתוני הלמ"ס, ב־2025 היגרו מישראל 69.5 אלף איש, כאשר מהגר מהארץ הוא "ישראלי ששהה בחו"ל לפחות תשעה חודשים במצטבר בשנה ממועד יציאתו מהארץ, מתוכם שלושה חודשים ראשונים ברציפות". אבל בניגוד לדברי לפיד, לא מדובר "רק" בילידי הארץ. למעשה, כמעט מחציתם הוא ילידי חו"ל: 33.5 אלף איש, שהם 48% מסך המהגרים. ילידי הארץ שהיגרו מונים 36 אלף איש, 52% מסך המהגרים.

אבל לפיד לא טועה לגמרי. מספר ילידי הארץ שעזבו ב־2025 הוא הגבוה ביותר מעולם. זו השנה השנייה ברציפות שהנתון מגיע לשיא, לאחר קפיצה משמעותית ב־2024. בשנים 2010־2019, לפני שנות הקורונה והמלחמה באוקראינה (שהורידו את מספר ילידי הארץ שעזבו את ישראל), כ־23 אלף ילידי ישראל עזבו את הארץ מדי שנה בממוצע. המשמעות: נתוני 2025 גדולים ב־58% מאלה שנרשמו טרם הקורונה.

מטעמו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי לפיד לא מדויקים. כמעט חצי מבין 69 אלף המהגרים שעזבו את ישראל הם לא ילידי הארץ. ואולם, בשנה זו כן נרשם המספר הגבוה ביותר של המהגרים ילידי הארץ.

תחקיר: אורי רוזן