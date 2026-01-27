מתחילת השנה נדמה שלא עובר יום שבו לא מדווחת עסקה ביטחוניות גדולה באחת החברות הציבוריות. ממערכות הגנה אקטיביות לכלי רכב משוריינים (רק"ם), דרך מצלמות לרחפנים ומל"טים, ועד שיפוץ מנועים למטוסי F16 עבור "חיל אוויר זר". התעשייה הביטחונית בישראל חווה צבר הזמנות חריג בראשית 2026.

חודש ינואר יסתיים רק בשבת הקרובה, אבל מבדיקת גלובס עולה כי עד כה הספיקו חברות כמו אלביט מערכות ונקסט ויז'ן , יחד עם שותפותיהן למדד הבורסאי החדש ת"א־ביטחוניות, לדווח על 14 עסקאות בסכום מצרפי של כ־2.2 מיליארד שקל (כ־700 מיליון דולר). והאופטימיות של המשקיעים במניות הביטחוניות ששוברות שיאים, הולכת עם המגמה יד ביד.

ממרעומים אלקטרוניים ועד מצלמות לרחפנים

בראש טבלת ההזמנות בינואר מתייצבת אלביט מערכות, החברה הביטחונית הגדולה בבורסה, שדיווחה ביום שני השבוע כי סגרה עסקה בסך 715 מיליון שקל (228 מיליון דולר) לאספקת מערכת "חץ דורבן" עבור נגמ"שי בראדלי עבור צבא ארה"ב. לפני כשבועיים דיווחה אלביט על עוד חוזה ענק בסך של מעל ל־860 מיליון שקל (275 מיליון דולר) לאספקת פלטפורמות הגנה באמצעות לוחמה אלקטרונית למסוקים למדינה באסיה־פסיפיק.

החברה הביטחונית השנייה בגודלה במונחי שווי שוק, נקסט ויז'ן, יצרנית מצלמות לרחפנים ומל"טים, דיווחה בחמישי האחרון על קבלת הזמנה מצד שלישי, לרכישת מצלמות ומוצרים של החברה בתמורה לסך כולל של כ־63 מיליון שקל (20 מיליון דולר). ינואר עוד לא הסתיים, אבל זו כבר הייתה העסקה הרביעית שעליה הודיעה החברה, כשהסכום הכולל עומד על מעל ל־330 מיליון שקל (כ־107 מיליון דולר).

בשישי הציגה גם ארית תעשיות , יצרנית מרעומים לפגזים, צעד משמעותי עם חתימת הסכם מסחרי של חברת הבת, רשף טכנולוגיות, עם חברה ביטחונית ממערב אירופה. שיתוף הפעולה יתמקד בשיווק למדינות ברית נאט"ו באירופה. בד בבד, החברה הזרה תקבל בלעדיות לשיווק המרעומים במספר מדינות נאט"ו מוגדרות.

וזה ממשיך: עשות אשקלון דיווחה על חוזה גדול עם משרד הביטחון לשיקום ובנייה של ממסרות לנמ"ר, כלי רכב משוריין של צה"ל בסכום של 125 מיליון שקל; מנועי בית שמש, דיווחה על חוזה גדול של 68 מיליון שקל לשיפוץ של מנועי סילון למטוסי F16 עבור "צבא זר"; חברת ח. מר חתמה על הסכמים בתחום בטחון הגנת המולדת בסך של 50 מיליון שקל.

מה עומד מאחורי צבר ההזמנות החריג?

מבול העסקאות שמדווחות לבורסה מגיע, כך נראה, על רקע הרגיעה הביטחונית היחסית בגזרה הקרובה בארץ, בעיקר מאז החתימה על הסכם השבת החטופים מעזה בתחילת אוקטובר האחרון. כל זאת למרות ההתחממות מחודשת מול איראן, והנעת כוחות צבא אמריקאים לאזור. החברות כבר לא נדרשות לספק רק את צרכי השוק המקומי, וזרם ההזמנות מחו"ל מגיע במהירות.

בשיחה עם גלובס, גורם בכיר בענף לא תולה את הביקוש הגובר רק במלחמה. לדבריו, "כולם מבינים היום שכדי שיהיה שלום צריך שיהיה צבא חזק. מי שחוזר בזמן ארבע שנים לאחור, מגלה שהיו מדינות שלא השקיעו כמעט בתחום הביטחוני. זה מאוד בלט באירופה.

"אחרי עשור של שקט, נוצרו כמה קונפליקטים מרים ברחבי העולם. מדינות מבינות - מי שיהיה חלש, פשוט יחטוף. נכון שמצביעים על ישר על מלחמה באוקראינה או במזרח התיכון, וברור שאלה היו טריגרים, אבל בפועל אף מדינה לא רוצה להיות חשופה.

"החברות הביטחוניות הגיעו לשלבים שהכמויות וההזמנות הגדולות מגיעות בקצב מהיר", אומר גורם ביטחוני. "נקסט ויז'ן הגיעו למשל בזמן הנכון עם מוצר טוב ויכולות ייצור גבוהות. ממה שהם מדווחים ניכר שהם מסוגלים לספק את החוזים שהם חותמים עליהם". אבל למרות המגמה החיובית, מעיד אותו גורם, יש המון בעיות בשרשרת האספקה. בחלק מהמקומות זה הולך ומחריף לנוכח הביקוש המתעצם.

הטילו בו ספק: המדד שהפתיע

על רקע כל אלה, מדד ת"א־ביטחוניות, שהשיקה הבורסה בנובמבר האחרון, עלה ב־28% מתחילת השנה (כמעט פי 3 ממדד הדגל המקומי ת"א־35). המדד כולל 19 מניות של חברות ביטחוניות שונות, כאשר מבט על הביצועים של כל אחת מהן מלמד כי מתחילת השנה אף אחת לא רשמה תשואה שלילית.

מניית אלביט מערכות, כאמור החברה הגדולה ביותר, רשמה עלייה של 24% בינואר והיא נסחרת בשווי שוק של 104 מיליארד שקל. כלומר, מדובר בתוספת של 18 מיליארד שקל לשווי השוק שלה מתחילת השנה.

השיאניות מבין המניות הביטחוניות במדד (במונחי תשואה) הן מניית אירודרום שמייצרת תוכנות איסוף לכטב"מים, שעלתה מתחילת חודש ינואר ב־126%; עין שלישית המייצרת מערכות אלקטרו-אופטיות לרחפנים (עלייה של 95%) ; עשות אשקלון שמייצרת מגוון רכיבים ביטחוניים למטוסים וכלי רכב משוריינים (53%); וארית תעשיות 46%).

בעת שהושק, רבים בשוק הביעו סקפטיות באשר לפוטנציאל של מדד ת"א־ביטחוניות בטווח הזמן הקצר־בינוני, לאחר העליות החדות שרשמו המניות הנכללות בו בשנים קודמות. כעת מסתבר שהללו טעו. המדד עלה בכמעט 50% מאז השקתו בנובמבר (יותר מכפול מעליית מדד ת"א-35) , ולשווי השוק המצרפי של המניות החברות בו שעומד על כ־1.6 טריליון שקל נוספו מאז מעל ל־520 מיליון שקל.