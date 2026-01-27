הממשלה אישרה השבוע חבילת תגמול מעודכנת לחיילי המילואים בהיקף של 6.2 מיליארד שקל. אף שהמסגרת הכללית נותרה דומה לזו המוכרת מתחילת המלחמה, בוצעו בה התאמות משמעותיות. המטרה: להתאים את המודל לדרישות הנוכחיות, כך שלא יתמרץ בהכרח צבירת ימי מילואים נוספים מעבר לרף הנדרש. לדוגמה, מספר הימים המינימלי ל"שובר חופשה" ירד מ-60 ל-45, אך גם סכומי התגמול ירדו בהתאם.

אחד השינויים המרכזיים בהטבות הוא מודל תגמול גמיש ונדיב יותר עבור אלה המשרתים בצו רגיל ולא בצו 8. הפעם, בשונה מהשנים הקודמות, גם שירות מילואים בצו שגרה ייספר לצורך קבלת הזכאויות השונות. אחד העקרונות המנחים הוא חלוקה למדרגים, כך שמי שנמצא בסיכון גבוה יותר יקבל הטבות נרחבות יותר. בראש ניצב "מדרג א+" - גדודים לוחמים ומקביליהם.

ההטבות המרכזיות למשרתים

הורים לילדים בני פחות מ-16 שישרתו לפחות 20 ימים ב-2026, ושלושה מתוכם בתקופת קייטנות או 21 בחודשי הקיץ, יהיו זכאים להחזר שנתי של עד 2,000 שקל בהתאם לרמת הסיכון.

משרתי מילואים שיצברו מספר גבוה של ימי שירות זכאים למספר מענקים מיוחדים, שגובהם ייקבע בהתאם למדרג רמת הסיכון. מענק משפחה מוגדל יינתן להורים לילדים עד גיל 14 ששירתו מעל 40 יום, והוא ישולם החל מהיום ה-41 בסכום יומי הנע בין 21 ל-83 שקל. בנוסף, משרתים אלה זכאים גם למענק הוצאות אישיות שישולם החל מהיום ה-41 ואילך בגובה 11-46 שקל על כל יום. כמו כן, מי שישרת לפחות 45 יום יקבל מענק כלכלת בית מוגדל - תוספת שנתית של עד 1,250 שקל למענק הבסיסי (העומד על 1,250 שקל למשרתי מילואים פעילים).

קצינים ביחידות ברמת סיכון א' ו-א+ יזכו למענק שנתי מיוחד. כך למשל, המשרתים בתפקידים מפקדי מחלקות וסגני מפקדי פלוגות, יזכו ל-5,000 שקל בשנה, סגני מפקדי גדול ומפקדי פלוגות ל-10,000 שקל, ומפקדי גדולים למענק שנתי בגובה 20,000 שקל. זאת, בתנאי ששירתו לפחות 54 יום.

מדובר בסכום המשולם אחת לשנה, לרוב סמוך ליום העצמאות, כמענק עבור אלה ששירתו תקופה ארוכה במילואים - מעל 60 יום. החל מהיום ה-61, יקבלו המשרתים תגמול בגובה של 30-133 שקל ליום, בהתאם לרמת הסיכון.

חיילי מילואים ששירתו לפחות 10 ימים יזכו לכרטיס "פייטר". הזכאות משתנה לפי מדרג: משרתים במדרג א'+ יקבלו 30 שקל ליום ב-30 הימים הראשונים, ולאחר מכן 80 שקל ליום החל מהיום ה-31, עד לסכום מרבי של 5,000 שקל בסך-הכול. במדרג א' הסכומים נמוכים במקצת, עד לסכום מרבי של 4,250 שקל. בנוסף, גם שובר החופשה יישאר. התנאי הוא ביצוע של לפחות 45 ימים בכל סוג של צו, כאשר אלה שישרתו 46-55 יום יזכו בשובר גבוה יותר. הסכום המירבי הוא 4,500 שקל, עבור משרתים ביחידות ברמת סיכון א' עם ילדים עד גיל 14.