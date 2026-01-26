צמצום היקף המילואים: צו 8 יוגבל, לוחמים ישרתו עד 55 ימים בשנה

הממשלה אישרה השבוע החלטה שתחייב את צה"ל לצמצם את היקפי גיוס המילואים, גם כאשר צו 8 נותר בתוקף. לפי ההחלטה, הצבא יגביל את עצמו לסדר כוחות של 40 אלף מילואימניקים בכל רגע נתון.

● לבקשת הח"כים החרדים: ההצבעה על תקציב המדינה תידחה ליום רביעי

● המדרון החלקלק של צו 8: כך הפך גיוס החירום לשגרה שצה"ל התאהב בה

בנוסף, לפי ההחלטה, לוחמים ישרתו עד 55 ימים בשנה, עם אפשרות לתוספת של 10% באישור הרמטכ"ל ועוד 10% באישור שר הביטחון במקרים חריגים. אנשי מילואים שאינם לוחמים אינם כפופים למגבלה זו, אולם המכסה הכוללת של 40 אלף מגויסים בכל זמן נתון תגביל בפועל גם את גיוסם.

ההחלטה על צמצום היקף חיילי המילואים מתבצעת למרות צו 8 שיוארך בסוף ינואר, ובמסגרתו מגוייסים עד 280 אלף חיילי מילואים. אך הפעם, בניגוד להארכות קודמות, הצבא מתחייב להגבלות שיעוגנו בהחלטת ממשלה מחייבת.

הסיבה לכך היא שביטול צו 8 ומעבר לגיוס מילואים רגיל דורש תיקון חקיקה, והיועצת המשפטית לממשלה אינה מאשרת זאת כל עוד לא מתקיים גיוס חרדים במסגרת החוקית הקיימת, ללא חוק גיוס מאושר.

האוצר: הישג משמעותי

במשרד האוצר רואים בהחלטה הישג משמעותי. זו הפעם הראשונה שהמגבלות על גיוס המילואים מעוגנות בהחלטת ממשלה, לאחר תקופה ארוכה שבה הטיח המשרד ביקורת חריפה במערכת הביטחון על בזבוז ימי מילואים ומיליארדי שקלים עודפים. בסיכום התקציבי בחודש שעבר, בליל אישור תקציב המדינה ל-2026 בממשלה, הצליח האוצר להוריד את מערכת הביטחון מדרישה לסדר כוחות של 60-70 אלף מילואימניקים, ועתה ההסכמה מקבלת תוקף רשמי.

תקציב הביטחון לשנת 2026 נקבע על 112 מיליארד שקל, כאשר עלות יום מילואים עומדת על כ-1,000 שקל. באוצר מקווים שההחלטה תסייע לעמוד במסגרת, אחרי שנתיים שבהן נפרץ התקציב שוב ושוב.

התוכנית נפלה מחוק ההסדרים

עם זאת, ההחלטה מעלה שאלות לגבי היכולת של הצבא להתנהל עם מספר מצומצם של חיילי מילואים לאורך זמן. כבר עכשיו עולים קולות מהשטח על קשיים בהתארגנות המחודשת במסגרת המצומצמת. יחידות שהתרגלו לגיוסים נרחבים נאלצות להסתגל למציאות חדשה, ולא ברור אם המבנה הארגוני יאפשר עמידה במגבלות, קל וחומר במקרה של הסלמה ביטחונית בגזרה הנפיצה.

ההחלטה מגיעה על רקע הפסקת האש בעזה והירגעות יחסית בזירות. עם זאת, מכסה של 55 ימים ללוחם עדיין גבוהה משמעותית מהמצב שלפני המלחמה, שעמד על כ-25 ימים. מבחינת המילואימניקים, מדובר בהקלה יחסית, אך רחוקה מחזרה לשגרה שלפני פרוץ המלחמה.

הדרך להחלטה הנוכחית הייתה ארוכה ומפותלת. בתחילה, במסגרת הדיונים על תקציב 2026, סיכמו משרד האוצר ומערכת הביטחון על מתווה להפסקת צו 8 ומעבר לגיוס מילואים רגיל. המתווה נכנס לטיוטת חוק ההסדרים, אולם הייעוץ המשפטי לממשלה התנגד לו על רקע הפער בין נטל השירות של המילואימניקים לבין אי-גיוס החרדים, והתוכנית נפלה מהחוק.

בהיעדר מסלול חקיקתי, ניסו באוצר להשיג את אותן מגבלות באמצעות החלטת ממשלה משותפת של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון כ"ץ. טיוטת ההחלטה שגובשה אז קבעה מדרג של ימי שירות: 55 ימים לחייל מילואים רגיל, 62 ימים למפקד שאינו קצין ו-69 ימים לקצין. אולם כ"ץ לא חתם על ההחלטה, והיא נגנזה למספר חודשים, עד שראתה עכשיו אור במתכונת מעט מעודכנת.

ההחלטה שאושרה השבוע שונה מהטיוטה המקורית כך שבמקום מדרג לפי דרגת פיקוד, נקבעה מכסה אחידה של 55 ימים לכלל הלוחמים, כאמור עם מנגנון גמיש של תוספות באישורים מיוחדים.