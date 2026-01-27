גל הנפקות הטכנולוגיה ה"אקזוטיות" של תחילת העשור בבורסה בתל אביב מייצר אכזבה נוספת: מניית פוםוום התרסקה (יום ג') במעל 50% על רקע אובדן לקוח מהותי המספק כיום כמעט מחצית מהכנסותיה. החברה, שהונפקה במרץ 2021 לפי שווי של 135 מיליון שקל (אחרי הכסף), נסחרת כעת בבורסה בשווי זניח של פחות מ-30 מיליון.

פוםוום מספקת פתרונות תיעוד ותוכן חווייתי בפארקי שעשועים. לפי דיווחי החברה, היא פיתחה "פלטפורמה דיגיטלית המשלבת טכנולוגיות חדשניות לצילום, יצירת תוכן אוטומטי, הפצתו ומכירתו למשתמש הקצב לשימוש אישי ושיתוף ברשתות החברתיות".

הנפילה החדה במניה מתרחשת לאחר שהחברה דיווחה על סיום הסכם עם מרלין אנטרטיינמנטס לשירותי תיעוד ב-15 פארקי שעשועים באירופה ובארה"ב, החל מהרבעון השני של השנה. זאת לאחר שהצעתה המסחרית של החברה לחידוש ההתקשרות לא התקבלה. מרלין מפעילה פארקים בנושאים שונים, כגון לגולנד, עולם הים, London Eye ועוד.

צרות בצרורות

למעשה, פוםוום לא סיפקה הרבה נחת למשקיעים בה לאורך השנים בהן היא נסחרת: חודשים ספורים לאחר ההנפקה היו"ר דאז התפטר על רקע מעורבות בחקירת ניירות ערך בארה"ב שאינה קשורה לחברה, ובהמשך התפטרו עוד דירקטורים. ב-2023, זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה, החברה הפתיעה כשהודיעה על מיזוג לחברת SPAC בארה"ב, בשווי שעמד אז על פי 12 משוויה בבורסה המקומית (כ-500 מיליון שקל, לעומת כ-40 מיליון שקל בבורסה). בסופו של דבר חלום וול סטריט נגנז, לאחר שהצדדים הודיעו על ביטולו ב-2024, ובהמשך דיווחה החברה שהתגלה שהמנכ"ל לשעבר השתמש בכרטיס האשראי של החברה גם לצרכיו הפרטיים (בהמשך הגיעו לפשרה, והוא שילם לחברה 130 אלף שקל).

לאורך התקופה מניית החברה נפלה בכ-90% משווי שיא של מעל 450 מיליון שקל ב-2021, ואל הירידה הזו מצטרפת הנפילה היומית החדה כעת.

עברה מהפסד לרווח קטן

פוםוום, המנוהלת כיום ע"י מתן מנדלבאום, מציינת שהכנסותיה מהפעילות עם מרלין היו 40% מסך ההכנסות ברוטו שלה וכ-41% מהרווח הגולמי שלה ב-2024, ובשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 ההכנסות היו 42% והרווח הגולמי 47%. בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025 הכנסותיה של פוםוום הסתכמו ב-174 מיליון שקל, ירידה של 5% לעומת התקופה המקבילה ב-2024, כך שחלקו של הלקוח שהיא מאבדת היה כ-73 מיליון שקל.

הרווח הגולמי בתקופה זו הסתכם ב-29.6 מיליון שקל, ירידה של 3.6%, כלומר חלקו של הלקוח עמד על כ-14 מיליון שקל. אגב, הפער בין היקף ההכנסות של פוםוום לרווח הגולמי שלה (שהיה 17% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025) מגיע בעיקר מעמלות שהיא משלמת לפארקים, כמו גם עלויות כוח אדם ועוד.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 פוםוום צמצמה את ההפסד ל-4.4 מיליון שקל, לעומת 20.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2024, וה -EBITDA המתואם שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הפך משלילי לחיובי בגובה 2.7 מיליון שקל. בסוף התקופה היו לה יתרות מזומנים בסך 23 מיליון שקל.

בעקבות אובדן הלקוח, פוםוום מעדכנת כי היא תפעל ליישם תוכנית ממוקדת להתאמת מבנה ההוצאות לשינויים הצפויים בהיקף פעילותה, "תוך שימור יכולות התפעול, הפיתוח והמכירה, ומבלי לפגוע ברמות הפעילות, השירות והמוצר של החברה ביחס ללקוחותיה האחרים". עוד צוין בדיווח כי במקביל, החברה תמקד את פעילות הפיתוח העסקי בהרחבת בסיס הלקוחות ובהגדלת הפעילות עם לקוחות קיימים, ככל הניתן, במודל ללא איוש כוח אדם על ידי החברה - המאופיין לרוב ברווחיות גולמית גבוהה יותר.

בעלי המניות הבולטים בפוםוום שסופגים את ההפסד "על הנייר" מנפילת המניה כוללים בין היתר את מור השקעות שמחזיק ב-21.6% מהמניות באמצעות קופות גמל וקרנות נאמנות, אי.בי.אי עם החזקה של כ-13%. בעל מניות בולט נוסף הוא יצחק כהן (13%), שהיה בעבר דירקטור אך התפטר לאחר ההנפקה תוך שהוא מתריע על ממשל תאגידי לקוי בחברה באותה עת.