בארץ כ-70 אלף ישראלים עזבו את ישראל בשנת 2024. כמה חזרו?
הגירה

לפי נתוני הלמ"ס, מספר הישראלים שעזבו את ישראל במהלך שנת 2024 הגיעה לכ-70 אלף, ואילו כ-19 אלף ישראלים חזרו מחו"ל • מבין העוזבים כ-40% היו בגילאי 39-20, כאשר גברים רווקים עוזבים יותר מנשואים ונשים נשואות עוזבות יותר מרווקות

עידן ארץ 13:00
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

כ-70 אלף ישראלים עזבו את ישראל במהלך שנת 2024, כך על פי הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מעט פחות מכ-83 אלף שעזבו ב-2023, אך הרבה מעל השנים הקודמות. בסך הכל, כ-20 אלף ישראלים עזבו יותר משעלו במהלך שנת 2024. על פי המתודולוגיה של הלמ"ס, עוזבים את ישראל מוגדרים ככאלה - רק שנה לאחר שעזבו, כאשר נראה שעזיבתם אינה רגעית בלבד. לכן, הנתון של 2024 מתפרסם רק כעת, משהסתיימה שנת 2025 והם יכולים להיות מוכרזים כעוזבים.

מעבר ל-69.5 אלף הישראלים שעזבו, 18.8 אלף ישראלים חזרו מחו"ל. בנוסף להם, עלו 32.1 אלף תושבים חדשים בשנת 2024. כלומר, סך הכל 18.6 אלף עזבו בנטו את מדינת ישראל. מדובר במגמה מתונה יותר מאשר בשנים הקודמות, אך עדיין מדובר בעזיבה במונחי נטו, בניגוד למגמה של עלייה בנטו שהייתה מקובלת בשנים לפני כן.

בלמ"ס מציינים גם שהחודש עם הכי הרבה עוזבים בשנים האחרונות היה אוקטובר 2023, והוכרזו ככאלה באוקטובר 2024, דבר שקל לקשר לפרוץ מלחמת חרבות ברזל ומתקפת ה-7 באוקטובר.

מבין המוכרזים כעוזבים ב-2024 (כלומר, עזבו בפועל ב-2023) כ-40% היו צעירים יחסית בין גיל 20 ל-39. זאת בזמן שהם מהווים 26.5% מהאוכלוסייה. הגיל החציוני הוא 31.9. ככלל, גברים רווקים עוזבים יותר מנשואים, אך נשים נשואות עוזבות יותר מרווקות.

רק 5.7% מבין העוזבים הם ערבים, הרבה פחות מאשר שיעורם באוכלוסייה. מבין אלו שעזבו ב-2023, 36% מוגדרים כ"אחרים", כלומר לא יהודים ולא ערבים. 48% מהעוזבים ב-2023 נולדו בחו"ל. שלושה רבעים מהיוצאים עלו לארץ ב-5 השנים האחרונות. מדובר, כנראה, בעולים מברית המועצות זכאי חוק השבות שאינם יהודים, שנמלטו מאימת הפלישה הרוסית לאוקראינה. הם הגיעו לישראל כיעד זמני, לפחות בדיעבד, ומשם המשיכו הלאה. אך בהמשך שיעורם ירד.