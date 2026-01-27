רוקן ממשאבים: צמצום פרויקט התעסוקה של משרד הכלכלה

משרד הכלכלה מקצץ בתקציבי פרויקט "מנהלת המעסיקים" ומצמצם את כמות העובדים שכל מעסיק יכול להכשיר בתוכנית להכשרות מקצועיות בשנה - שהתחילה לפני כארבע שנים כהבטחה גדולה בשיתוף מעסיקים והגברת הפריון בשוק.

● מענק מפקדים ואיך יחושב שובר החופשה: חבילת התגמול המעודכנת למילואים

● צמצום היקף המילואים: צו 8 יוגבל, לוחמים ישרתו עד 55 ימים בשנה

לגלובס נודע כי התקציב שמשרד הכלכלה השקיע עד כה בפרויקט של נשיאות המגזר העסקי, הפורום הכלכלי־חברתי וההסתדרות, צפוי להצטמצם משמעותית. כמות העובדים המועסקים בו תיחתך בחצי, והמנהלת תיאלץ למצוא תקציבים או מימון ממקורות אחרים. במקביל, משרד הכלכלה מטיל מגבלות הולכות וגוברות על כמות העובדים שכל מעסיק יכול להכשיר בשנה: ב־2023 לא הייתה הגבלה כלל, ב־2024 כמות העובדים הוגבלה ל־100 בלבד, וב־2025 המגבלה צומצמה ל־50 עובדים בלבד.

התקציב לשנת 2026 טרם הועבר

ב־2022, כמות ההכשרות המקצועיות בשיתוף מעסיקים של משרד הכלכלה עמדה על כמעט 14 אלף, ב־2023 היא ירדה לכ־7,200 (עם דרישות מופחתות והכוונה לעבודה בשכר מינימום ב"מסלול חרבות ברזל") והגיעה לכ־4,400 בלבד ב־2024. למרות בקשת גלובס, במשרד הכלכלה לא העבירו נתונים עדכניים על כמות המוכשרים בפועל ב־2025.

חברת טכנולוגיה שהכשירה עובדים במסלולים במימון המדינה הביעה בפני גלובס תסכול גדול מההתנהלות הזו: "לא רק שמצמצמים את כמות העובדים שאנו יכולים להכשיר ויתרמו אחר כך לכלכלה הישראלית, גם טרם אישרו את התקציב לשנה הנוכחית. המשמעות היא שאנחנו עוד לא יכולים לפתוח מסלולים חדשים ב־2026". תקציב 2026 צפוי לעלות ב־15 מיליון שקל ולהגיע לסך של 70 מיליון שקל. טרם ברור כיצד משרד הכלכלה יתנהל עם התקציב החדש, גם בהינתן שתקציב 2026 יעבור.

פיצול ממשרד הכלכלה

מספר דוחות המליצו על הכשרה מקצועית בכיתה או בעבודה בשיתוף המעסיקים. הרעיון הוא שהמעסיקים עצמם יבנו את תכניות ההכשרה במקום שהממשלה תשקיע כסף בתוכניות לא יעילות. הסבסוד הממשלתי ניתן רק אם מוכיחים עלייה בפריון. כלומר, אם העובדים יוכלו להשיג שכר גבוה יותר משמעותית לאחר ההכשרה. וגם, יש השמה קבועה של שישה חודשים לפחות בסוף ההכשרה. דפנה אבירם ניצן, מנהלת המרכז לממשל וכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מספרת ש"המחקר שערכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה, יחד עם הנגידה לשעבר פרופ' קרנית פלוג, עמיתה בכירה במכון, הראה חוסר התאמה החמור בין כישורי העובדים למה שהמעסיקים מחפשים, והציע דרך פרקטית לטפל בזה בהקמת מנהלת בשילוב עם המעסיקים והעובדים".

עם הקמת הממשלה הנוכחית, הוחלט לפצל את זרוע העבודה מהמשרד ולהפוך אותה ל"משרד העבודה". כך החל קרב סמכויות על ההכשרות המקצועיות שנמשך תשעה חודשים ב־2023 ובמהלכו לא פורסמו הכשרות.

תגובת מנהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי: "מנהלת המעסיקים ממשיכה לפעול כסדרה. במסגרת מטה התיאום אנו מובילים כיום שיתופי פעולה עם בקשות בהיקף מצטבר של למעלה מ־100 מיליון שקל לטובת תוכניות להעלאת פריון וחיזוק שוק העבודה. תקציב משרד הכלכלה היווה חלק קטן מכלל פעילותנו".

ממשרד הכלכלה נמסר: "תקציב ההכשרות לשנת 2026 הוא 70 מיליון שקל - גידול של 15 מיליון שקל לעומת השנה שעברה".