יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות, התייחס בכנס תשתיות לעתיד של גלובס, בשיתוף בנק הפועלים, להסכם הגז החדש עם מצרים ולהשקעה של כ-2.5 מיליארד דולר בהרחבת מאגר לוויתן. לנדאו הדגיש את התרומה המשמעותית של הגז לקופת המדינה, וחשף כי החברה מקדמת באופן אינטנסיבי חיפושי גז שהתעכבו בשל המלחמה.

בראיון עם כתב גלובס, נתנאל אריאל, סיפר לנדאו כי ההכנסות למדינה מהגז הן משמעותיות במיוחד. "עשרות רבות של מיליארדי שקלים המדינה מקבלת", אמר. "המדינה לא השקיעה אגורה אחת, לא בחיפושים ולא בהוצאות הפיתוח של מיליארדים, ועם זאת, זה מקור הכנסה שכבר היום מכניס לקופת המדינה כ-10 מיליארד שקל בשנה מכל המאגרים".

לנדאו הוסיף כי "קרוב ל-60% מההכנסות מהגז הולכים לקופת המדינה, לציבור. הציבור הוא השותף הבכיר במאגרי הגז". עוד הדגיש, כי מאז שהגז מסופק לישראל, מהשנים 2012-2013, "מחיר החשמל לציבור ירד ריאלית בכ-40%".

לגבי הסכם הגז עם מצרים וההשקעה בהרחבת לוויתן, הסביר לנדאו: "זו השקעה כלכלית חשובה, יש לה תוספים חשובים גם מבחינה גאופוליטית למדינה. זה יאפשר ללוויתן בעתיד הרחוק, אחרי שיתרוקנו המאגרים של כריש-תנין ואולי גם תמר, לספק גז לכל מדינת ישראל וגם למדינות שכנות". לנדאו הבהיר כי "ללא ההסכם עם מצרים, לא הייתה הצדקה כלכלית להרחבת המאגר".

"ההצלחה בענף תביא חברות בין־לאומיות גדולות לישראל"

על החשיבות האסטרטגית של ההסכם למצרים, אמר לנדאו כי "ישראל כבר היום מספקת קרוב ל-15% מצריכת הגז של מצרים, וזה יגדל למעל 20% מרגע שהאספקה של ההרחבה תתחיל". הוא הסביר כי "מצרים היא מדינה תעשייתית גדולה, של מעל 100 מיליון תושבים שצריך לפרנס, ולכן מצרים צריכה הרבה מאוד גז".

בהתייחסו להתנגדויות הציבוריות בעבר לפיתוח הגז, ציין לנדאו עלויות כבדות שהיו כרוכות בעיכובים: "מדינת ישראל נאלצה להוציא כ-25 מיליארד שקל לקנות סולר ומזוט, לגשר על התקופה בין הפסקת קבלת הגז ממצרים ועד שמאגר תמר התחבר. זה היה כסף שניתן היה לחסוך אותו, אם היו מקדימים את אסדות ההפקה".

לנדאו התייחס גם לרישיון חיפוש הגז שבידי רציו, שפעילותו כמעט הוקפאה בשנתיים האחרונות. "לצערי, חווינו מלחמה של למעלה משנתיים, דבר שעיכב את פעולות החיפושים והסקרים", אמר. "אנחנו מקדמים את זה בצורה אינטנסיבית מאוד, ומקווים להדביק את הפער ולהמשיך עד לסיום מוצלח של גילוי גז נוסף ברישיון שלנו".

לנדאו הביע תקווה כי ההצלחה של ענף הגז הישראלי תמשוך חברות בין־לאומיות: "אני שמח לשמוע שהמדינה מתכוונת לצאת בסבב חמישי של חיפושים. ההצלחה שלנו, לא רק הסכם הגז, אלא בכלל ההצלחה של הענף, תביא חברות בין־לאומיות גדולות לישראל להשתתף באותם חיפושים, שעולים מאות מיליוני דולרים - ולא על חשבון הציבור, אלא על חשבון משקיעים".

