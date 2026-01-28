גל המימושים בבורסה המקומית נמשך. בעלת השליטה בחברת התשתיות רימון, קבוצת גרנות, והמייסד והמנכ"ל יוסי אלמלם, מכרו 5% מהחברה תמורת 191 מיליון שקל, לשורה של גופים מוסדיים.

במסגרת המהלך, שבוצע בעסקה מחוץ לבורסה מכרו השניים לקבוצת מוסדיים מניות במחיר של 105.6 למניה, המשקף דיסקאונט של 8% על שער הבסיס של המניה הבוקר. המימוש מגיע על רקע זינוק של כ-130% במחיר המניה בשנה האחרונה, אשר הביאו אותה לשווי של כ-4 מיליארד שקל.

טרם העסקה, גרנות, התאגיד הקיבוצי הגדול במדינה הכולל 43 קיבוצים ומושבים, החזיקה בכ-44% מרימון, בזמן שהמנכ"ל הוותיק אלמלם החזיק בכ-16%. בעלת המניות הגדולה בחברה, לצד בעלי השליטה היא חברת הביטוח הפניקס שהחזיקה בכ-11%.

את שלושת הרבעונים הראשונים של 2025 סיימה רימון עם הכנסות של כ-1.09 מיליארד שקל, צמיחה של כ-60% ביחס לנתון בשנת 2024. בשורה התחתונה הציגה רימון גידול של כ-8% ברווח הנקי, שעמד על כ-57.8 מיליון שקל.

קבוצת רימון, אשר נוסדה בשנת 1997, פועלת בתחום התשתיות עבור פרויקטים תת קרקעיים, ספקית המים הפרטית הגדולה בישראל ושחקנית בולטת בייזום פרויקטים בתחום האנרגיה. לרימון ארבעה מגזרי פעילות: ביצוע תשתיות, רימון גלובל, מים ואיכות הסביבה, אנרגיה וגז. בשנת 2021 השלימה החברה הנפקה ראשונית בבורסה בת"א, לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל.

עבור גרנות מדובר באקזיט משמעותי לאחר שבשנת 2006 היא רכשה כשליש ממניות רימון תמורת 5 מיליון שקל. כמה שנים לאחר מכן, ב־2011 היא רכשה יחד עם אלמלם את חלקה של שותפתם חברת גאון (33%) תמורת 27.5 מיליון שקל, ולפי שווי של 85 מיליון שקל .